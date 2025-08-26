Fahren aus Überzeugung (FOTO)

Nochmal kurz zum Thema Wasserstoff-Brennstoffzelle:





Vor wenigen Jahren galt diese Technologie als eine hervorragende Zukunfts-Technologie fÃ¼r LKW, ZÃ¼ge und vielleicht auch fÃ¼r PKW.

Vieles spricht dafÃ¼r, aber es spricht halt auch einiges dagegen.

Hr. DudenhÃ¶ffer ist zur Zeit jedenfalls, aus verschiedenen GrÃ¼nden, dagegen.

Das kann fÃ¼r die nÃ¤chsten 5-10 Jahre auch vollkommen richtig sein.





Aber wer weiÃŸ, wie sich die Technologie weiter entwickeln wird, eventuell ist die Wasserstoff-Technologie in 10 Jahren doch konkurrenzfÃ¤hig ?

Also, mittelfristig bleiben moderne, effiziente Verbrenner und Hybride und natÃ¼rlich E-Fahrzeuge der Stand der Dinge !

Langfristig kÃ¶nnte aber durchaus auch noch die Wasserstoff-Technologie wichtig werden.

Keiner weiÃŸ wirklich, welche Technologie sich in ca. 10 oder mehr Jahren, durchsetzen wird ?





(nur so meine Gedanken zu diesem Thema)











