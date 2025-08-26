Fahren aus Überzeugung (FOTO)

    StartseitevorwÃ¤rtsAktienvorwÃ¤rtsStellantis AktievorwÃ¤rtsNachrichten zu Stellantis

    RÃ¼sselsheim am Main (ots) -

    - FahrspaÃŸ steht an erster Stelle mit einer umfassenden Palette an
    elektrifizierten, effizienten und hochwertigen Antrieben, darunter der
    vollelektrische PEUGEOT E-308 mit einer Reichweite von bis zu 450 km(1) nach
    WLTP kombiniert (vorbehaltlich abschlieÃŸender Homologation). Zum Zeitpunkt der
    Pressemeldung ist der neue PEUGEOT E-308 noch nicht bestellbar. FÃ¼r dieses
    Fahrzeug liegen vom Hersteller noch keine verbindlichen Verbrauchs- und
    Emissionswerte vor.
    - Der neue PEUGEOT 308 und 308 SW zeigen das franzÃ¶sische Flair des PEUGEOT
    Designs: Als erste der Produktpalette tragen sie ein beleuchtetes Markenemblem
    - ein echtes Markenzeichen (ab GT ). Die neue Frontpartie umfasst auÃŸerdem
    einen neu gestalteten KÃ¼hlergrill sowie einen neue charakteristische
    Drei-Krallen-Lichtsignatur, fÃ¼r noch mehr PrÃ¤senz auf der StraÃŸe.
    - Der neue PEUGEOT 308 bietet in beiden Varianten mit seinen vernetzten Diensten
    sowie den innovativen V2L- (Vehicle to Load) und Plug & Charge-Funktionen (ab
    FrÃ¼hjahr 2026) ein nahtloses und entspanntes Fahrerlebnis.

    Seit mehreren Jahrzehnten ist PEUGEOT ein wichtiger Akteur auf dem europÃ¤ischen
    Markt fÃ¼r Limousinen und Kombis im C-Segment und bietet Modelle, die fÃ¼r ihr
    unverwechselbares Design, ihren FahrspaÃŸ und ihr dynamisches Fahrverhalten
    bekannt sind. Der PEUGEOT 308 ist Teil der Erfolgsgeschichte und zÃ¤hlt in
    zahlreichen LÃ¤ndern zu den meistverkauften Modellen in seinem Segment.

    Der neue PEUGEOT 308 hebt das FahrvergnÃ¼gen auf ein neues Niveau: mit einem
    attraktiven neuen Design, einzigartigen dynamischen Eigenschaften, einer Auswahl
    an Motorisierungen, die mÃ¶glichst vielen KundenwÃ¼nschen gerecht werden -
    darunter ein noch effizienterer PEUGEOT E-308 - und ein neues Angebot an
    Services, die dafÃ¼r sorgen, dass das besondere Fahrerlebnis noch mehr SpaÃŸ
    macht.

    Der PEUGEOT 308 und 308 SW wird mit vier Motorisierungen(1) - Elektro, Plug-In
    Hybrid, 48V-HYBRID und Diesel* - sowie in fÃ¼nf Ausstattungsvarianten angeboten:
    STYLE , ALLURE , GT , GT EXCLUSIVE und BUSINESS* .

    *ab FrÃ¼hjahr 2026

    Der neue PEUGEOT 308 und 308 SW wurde in Frankreich entworfen und wird im Werk
    Mulhouse produziert. Er ist das Ergebnis franzÃ¶sischer SpitzenqualitÃ¤t.

    Der PEUGEOT 308 und 308 SW profitieren von bis zu 8 Jahre bzw. bis zu 160.000 km
    Garantie (je nachdem, was nach Lieferdatum des Neufahrzeugs zuerst eintritt),
    gemÃ¤ÃŸ den Bedingungen des Programms PEUGEOT CARE(2).

    Der PEUGEOT 308 wird als Limousine und Kombi ab Herbst 2025 bestellbar sein.

    FranzÃ¶sisches Flair

    Bei seiner Premiere hinterlieÃŸ der PEUGEOT 308 und 308 SW mit seinem kÃ¼hnen und
    eleganten Design einen bleibenden Eindruck. Er war auch das erste Fahrzeug der
    Modellpalette, das mit dem neuen PEUGEOT Logo ausgestattet wurde. Beim neuen
    PEUGEOT 308 und 308 SW ist das Logo (Emblem) jetzt beleuchtet.

    Ein markanter Stil

    - Eine Premiere bei PEUGEOT: ein beleuchtetes Frontdesign

    Wirkungsvoll unterstreicht es die einzigartige Ausstrahlung des PEUGEOT 308 und
    308 SW. Das erstmals beleuchtete PEUGEOT Logo (Emblem) ab GT steht im
    Mittelpunkt der Ã¼berarbeiteten Frontpartie. Der Abstandssensor ist diskret
    hinter dem Logo angebracht, sodass er fÃ¼r den Betrachter nicht sichtbar ist,
    sorgt aber dennoch fÃ¼r ein hohes MaÃŸ an Sicherheit.

    Ãœber dem Logo hebt eine Reihe leuchtender Linien den KÃ¼hlergrill elegant hervor
    und verlÃ¤ngert die Beleuchtung des PEUGEOT 308 in Richtung der neuen
    Scheinwerfer, wodurch die robuste Haltung des Fahrzeugs betont wird.

    Die markante Silhouette des neuen PEUGEOT 308 wird durch die verstÃ¤rkte
    FrontschÃ¼rze vom Anfang der KotflÃ¼gel bis zum Ende der Frontpartie, die sich von
    den Scheinwerfern aus erstreckt, unterstrichen.

    Die trapezfÃ¶rmige Gestaltung des unteren Teils der neuen StoÃŸstange verankert
    den neuen PEUGEOT 308 ebenfalls stark auf der StraÃŸe, ergÃ¤nzt durch die
    LufteinlÃ¤sse an beiden Enden.

    Design und Effizienz: Die LufteinlÃ¤sse an den Enden der neuen StoÃŸstange leiten
    den Luftstrom in Richtung der RadkÃ¤sten, wodurch der neue PEUGEOT 308 und 308 SW
    zu den aerodynamischsten Modellen seines Segments zÃ¤hlt. Diese Optimierung trÃ¤gt
    zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs und - bei Plug-In Hybrid- und
    Elektromotoren - zur ErhÃ¶hung der Reichweite bei.

    Der neue KÃ¼hlergrill ist in Wagenfarbe lackiert und nahtlos in die Karosserie
    integriert, ganz im Stil der aktuellen PEUGEOT Modelle. Beim neuen PEUGEOT 308
    sind die KÃ¼hlergrillelemente in der Mitte weiter auseinander angeordnet, um den
    Luftstrom zu optimieren, und werden zu den Seiten hin dichter, was die optische
    PrÃ¤senz verstÃ¤rkt. In der Ausstattungsvariante GT ist er serienmÃ¤ÃŸig mit einer
    beleuchteten Frontpartie ausgestattet, die seinen unverwechselbaren Charakter
    zusÃ¤tzlich unterstreicht.

    - Ein prÃ¤gnanter Ausdruck

    Der neue PEUGEOT 308 verfÃ¼gt Ã¼ber eine einzigartige Lichtsignatur mit drei
    schlanken LED-"Krallen" im Bereich der Scheinwerfer, die die Ausdruckskraft des
    Fahrzeugs untermauern. Diese charakteristische Signatur, die auch als
    Tagfahrlicht und Blinker fungiert (mit sequenziellen Blinkern bei den
    Ausstattungsvarianten GT und GT EXCLUSIVE ), verkÃ¶rpert die MarkenidentitÃ¤t
    ideal.

    Abblendlicht und Fernlicht sind in zwei Ã¼bereinanderliegenden horizontalen
    Abschnitten (Abblendlicht oben, Fernlicht unten) tiefer positioniert. Dank
    besonders kompakter Module sind sie dezent in die StoÃŸstange integriert und fast
    unsichtbar, wenn das Fahrzeug steht.

    Die Scheinwerfer verfÃ¼gen Ã¼ber die neue PEUGEOT Full-LED-Technologie in den
    Ausstattungsvarianten STYLE und ALLURE und der PEUGEOT Matrix-LED-Technologie in
    den Ausstattungsvarianten GT und GT EXCLUSIVE .

    Der PEUGEOT 308 verfÃ¼gt in allen Ausstattungsvarianten Ã¼ber drei abgeschrÃ¤gte
    LED-Leuchten mit drei Krallen am Heck, die seitlich auf dem eleganten schwarz
    lackierten Band Ã¼ber dem PEUGEOT Logo angeordnet sind.

    - Der neue PEUGEOT 308 und 308 SW - Sportlichkeit und Eleganz

    Sie verfÃ¼gen Ã¼ber dieselbe Handschrift, weisen jedoch unterschiedliche Stile
    auf: Der neue PEUGEOT 308 bietet mit seinen stilvoll ausgewogenen Proportionen
    eines der sportlichsten Designs im C-Segment. Der neue PEUGEOT 308 SW, ein
    weiteres Modell der Baureihe, zeichnet sich durch sein schlankes Profil und sein
    raffiniertes Heck aus und vereint Eleganz mit FunktionalitÃ¤t.

    Ein einzigartiger Charakter

    - Neues Felgendesign

    Der neue PEUGEOT 308 und 308 SW ist in den Ausstattungsvarianten ALLURE , GT und
    GT EXCLUSIVE mit neuen Leichtmetallfelgen mit Diamantschliff ausgestattet.

    Die Felgen sind das Ergebnis umfangreicher Arbeit des PEUGEOT Designteams. Sie
    sind in 17 Zoll (43,18 cm) in der Ausstattungsvariante ALLURE und in 18 Zoll
    (45,72 cm) in der Ausstattungsvariante GT erhÃ¤ltlich.

    Die Ausstattungsvariante STYLE verfÃ¼gt Ã¼ber schwarze Aluminiumfelgen.

    - Ausdrucksstarke neue Farben

    Der neue PEUGEOT 308 ist in der neuen Farbe Lagoa Blau erhÃ¤ltlich, die ebenso
    elegant wie selbstbewusst wirkt. Der PEUGEOT 308 SW ist serienmÃ¤ÃŸig in der Farbe
    Ingaro Blau erhÃ¤ltlich, die bereits bei anderen PEUGEOT Modellen verwendet wird.

    Raffiniertes Interieur

    - Ein klares und einladendes Interieur

    Die Dynamik des Exterieurs spiegelt sich im Interieur wider: Die Linien sind
    klar, einfach und integrieren das Kombiinstrument, den zentralen
    10-Zoll-Touchscreen (25,4 cm), und die wichtigsten Bedienelemente nahtlos.

    Die besondere Architektur des Armaturenbretts ist so konzipiert, dass den
    vorderen Passagieren ein grÃ¶ÃŸtmÃ¶gliches Platzangebot geboten wird. Hochwertige
    Materialien wie echtes Aluminium und AlcantaraÂ® tragen zum Komfort bei.

    - Elegante neue Anzeigen fÃ¼r das Kombiinstrument

    Der PEUGEOT 308 ist mit einem digitalen Kombiinstrument mit neuen 3D-Grafiken
    ausgestattet (optional fÃ¼r GT und serienmÃ¤ÃŸig fÃ¼r GT EXCLUSIVE ), das durch
    seine Eleganz und optimale Lesbarkeit zum FahrvergnÃ¼gen beitrÃ¤gt.

    - FÃ¼nf i-Toggles fÃ¼r eine intuitivere Bedienung

    Die fÃ¼nf i-Toggles befinden sich in einer eleganten schwarzen Leiste unter dem
    zentralen Touchscreen. Individuell konfigurierbar, ermÃ¶glichen sie
    Voreinstellungen fÃ¼r bestimmte Funktionen wie Klimaanlage, Telefonkontakt,
    Radiosender, Navigation nach Hause usw.

    - Anpassbare Ambientebeleuchtung

    Beim neuen PEUGEOT 308 wurde auf viele Details geachtet, einschlieÃŸlich der
    Ambientebeleuchtung, bei der acht Farben zur Auswahl stehen. Die
    Ambientebeleuchtung erstreckt sich vom Armaturenbrett bis zu den
    TÃ¼rverkleidungen.

    - Neuer PEUGEOT 308 SW: so praktisch wie elegant

    Der neue PEUGEOT 308 SW bietet eine hohe Alltagstauglichkeit dank seiner in drei
    Teile (40/20/40) teilbaren Sitzbank in Reihe zwei, deren Klappmechanismus vom
    Kofferraum aus bedient werden kann.

    Beim neuen PEUGEOT 308 SW HYBRID(1) in den Ausstattungsvarianten ALLURE , GT und
    GT EXCLUSIVE lÃ¤sst sich der Laderaum dank des in zwei Ebenen verstellbaren
    Laderaumbodens optimal nutzen und bietet ein Volumen von 598 bis 1.487 Litern.
    DarÃ¼ber hinaus erleichtert eine elektrische Heckklappe den Zugang zum Laderaum.

    Fahreigenschaften fÃ¼r mehr VergnÃ¼gen

    Mehr denn je fÃ¼hren die neuen PEUGEOT 308 die Linie der PEUGEOT Modelle im
    C-Segment fort und bieten auÃŸergewÃ¶hnlichen FahrspaÃŸ.

    Dem FahrspaÃŸ verschrieben

    - Dynamisches Fahrverhalten, das MaÃŸstÃ¤be setzt

    Der neue PEUGEOT 308 knÃ¼pft an die renommierte Kompetenz von PEUGEOT im Bereich
    Fahrverhalten an und zeichnet sich durch AgilitÃ¤t, Dynamik und StabilitÃ¤t aus.
    Das FahrgefÃ¼hl wird durch die niedrige Sitzposition und die hochwertige
    VibrationsdÃ¤mpfung der Federung optimiert.

    - PEUGEOT i-CockpitÂ® mit einzigartiger Ergonomie fÃ¼r mehr FahrspaÃŸ

    Wesentlicher Bestandteil des Fahrkomforts im neuen PEUGEOT 308 ist das PEUGEOT
    i-CockpitÂ®. Ausgestattet mit einem Head-up-Display und einem kompakten Lenkrad,
    bietet es hervorragende Ergonomie. Alles ist intuitiv vor den Augen und HÃ¤nden
    des Fahrenden positioniert, einschlieÃŸlich der Bedienelemente im mittleren
    Bereich des Armaturenbretts, das leicht zum Fahrenden hin ausgerichtet ist.

    Umfangreiche Auswahl an Motorisierungen

    - Der neue PEUGEOT E-308: 100 Prozent elektrisches FahrgefÃ¼hl, mehr Reichweite

    Um seine Kundschaft beim Ãœbergang zur ElektromobilitÃ¤t zu unterstÃ¼tzen, bietet
    PEUGEOT den neuen PEUGEOT E-308 mit einem besonders leistungsstarken Antrieb mit
    erhÃ¶hter Reichweite an. PEUGEOT macht den PEUGEOT E-308 damit noch attraktiver,
    nachdem er bereits beim ADAC Ecotest 2024 als effizientestes Auto auf dem Markt
    (hinter dem PEUGEOT E-208) ausgezeichnet wurde.

    Der 115 kW (156 PS) starke Elektromotor erreicht ein Drehmoment von 270 Nm und
    ermÃ¶glicht eine dynamische Beschleunigung. Er ist mit einer 58,4 kWh (55,4 kWh
    nutzbar) starken Batterie gekoppelt, die mit 400 Volt betrieben wird.

    Regeneratives Bremsen sorgt fÃ¼r ein sanfteres Fahrerlebnis. Mit den Schaltwippen
    hinter dem kompakten Lenkrad kann der Fahrende das regenerative Bremsen ganz
    einfach in drei Stufen aktivieren: Die linke Schaltwippe erhÃ¶ht die
    Regeneration, die rechte verringert sie. Die drei Regenerationsstufen sind:

    - Niedrig (-0,8 m/sÂ²) fÃ¼r ein FahrgefÃ¼hl Ã¤hnlich wie bei einem Fahrzeug mit
    Verbrennungsmotor
    - Moderat (-1,3 m/sÂ²) fÃ¼r eine stÃ¤rkere VerzÃ¶gerung beim Loslassen des Gaspedals
    - VerstÃ¤rkt (-1,8 m/sÂ²) fÃ¼r maximale VerzÃ¶gerung beim Loslassen des Gaspedals
    und damit maximale Regeneration.

    Bei den letzten beiden Stufen leuchten automatisch die Bremslichter auf.

    Der neue PEUGEOT E-308 bietet eine Reichweite von 450 km(1) (nach WLTP
    kombiniert, vorbehaltlich abschlieÃŸender Homologation) und positioniert sich
    damit in dieser Hinsicht an der Spitze seines Segments. Dies stellt eine
    Erweiterung von bis zu 34 km gegenÃ¼ber den VorgÃ¤ngermodellen dar.

    Ein dreiphasiger On-Board-Charger mit einer Leistung von 11 kW gehÃ¶rt zur
    Serienausstattung. Die Ladebuchse ist mit allen Lademodi kompatibel. An einer
    Ã¶ffentlichen Ladestation mit 100 kW Leistung kann der Akku in ca. 32 Minuten von
    20 Prozent auf 80 Prozent aufgeladen werden.

    - Plug-In Hybrid: Vielseitigkeit und Leistung

    Der neue PEUGEOT 308 Plug-In Hybrid 195 kombiniert einen 92 kW (125 PS) starken
    Elektromotor mit einem 1,6-Liter-Vierzylinder-Verbrennungsmotor mit
    Turboaufladung mit 110 kW (150 PS) und erreicht damit eine Gesamtleistung von
    143 kW (195 PS). Das 7-Gang-Doppelkupplungs-Automatikgetriebe sorgt fÃ¼r schnelle
    und sanfte Gangwechsel.

    Der Plug-In Hybridmotor der zweiten Generation verfÃ¼gt Ã¼ber eine 17,2 kWh
    Batterie, die eine zusÃ¤tzliche Reichweite von 20 km ermÃ¶glicht, sodass eine rein
    elektrische Reichweite von 85 km(1) nach WLTP kombiniert (vorbehaltlich
    abschlieÃŸender Homologation) erzielt wird. Sie kann in nur 2 Stunden und 5
    Minuten (7,4 kW Wallbox) oder in 7 Stunden und 25 Minuten an einer Steckdose (10
    A, 2,3 kW) aufgeladen werden.

    In Deutschland ist die maximale Ladeleistung einphasig im privaten Bereich i. d.
    R. auf 4,6 kW begrenzt. An Ã¶ffentlichen Ladepunkten sind bis zu 7,4 kW mÃ¶glich.

    - Dynamik und Einfachheit des Hybridantriebs

    FÃ¼r diejenigen, die einen ersten Schritt in Richtung Elektrifizierung gehen
    mÃ¶chten, bietet der neue PEUGEOT 308 einen 145 PS (107 kW)(1) starken
    Hybridantrieb in Kombination mit dem elektrifizierten
    6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe.

    Dank einer Batterie, die sich wÃ¤hrend der Fahrt automatisch auflÃ¤dt, sorgt diese
    Technologie fÃ¼r zusÃ¤tzliches Drehmoment und besonders dynamische Beschleunigung
    bei einem moderaten Kraftstoffverbrauch(1). Im Stadtverkehr kann der PEUGEOT 308
    HYBRID und PEUGEOT 308 SW HYBRID bis zu 50 Prozent der Zeit im 100 Prozent
    emissionsfreien Elektromodus betrieben werden.

    - Effizienter Diesel: Dynamik fÃ¼r alle Anforderungen

    Mit dem Ziel, passgenaue LÃ¶sungen fÃ¼r alle Kundinnen und Kunden und
    Einsatzzwecke anzubieten, bietet PEUGEOT den neuen PEUGEOT 308 ab FrÃ¼hjahr 2026
    mit einem 1,5 Liter BlueHDi Dieselmotor (Vierzylinder) mit 96 kW (130 PS)(1) an,
    der sich durch seine Effizienz bewÃ¤hrt hat. Mit seinem EAT8-Automatikgetriebe
    eignet er sich besonders fÃ¼r anspruchsvolle Langstreckenfahrten.

    FahrvergnÃ¼gen fÃ¼r alle Passagiere

    - Sitze zum WohlfÃ¼hlen

    Der neue PEUGEOT 308 verfÃ¼gt Ã¼ber elegante, sportlich inspirierte Vordersitze.
    Die AGR-zertifizierten Sitze (Aktion Gesunder RÃ¼cken e.V.) - ein GÃ¼tesiegel, das
    von einem unabhÃ¤ngigen Verband von Medizinern und Gesundheitsexperten fÃ¼r ihre
    ergonomischen Eigenschaften und vielfÃ¤ltigen EinstellmÃ¶glichkeiten vergeben wird
    - sind optional fÃ¼r die Ausstattungsvarianten Allure und GT erhÃ¤ltlich.

    Die Heizfunktion fÃ¼r die Vordersitze ist ebenfalls als Option fÃ¼r diese
    Ausstattungsvarianten erhÃ¤ltlich und gehÃ¶rt zur Serienausstattung der
    Ausstattungslinie GT EXCLUSIVE, die Massagefunktion ist ab der Variante GT
    erhÃ¤ltlich.

    - Eine besonders umfangreiche Komfortausstattung

    Der neue PEUGEOT 308 setzt in seinem Segment MaÃŸstÃ¤be in Sachen Komfort.

    Optional fÃ¼r die Ausstattungslinie GT und serienmÃ¤ÃŸig fÃ¼r GT EXCLUSIVE ist der
    PEUGEOT 308 mit dem AQS (Air Quality System) ausgestattet, das die QualitÃ¤t der
    in den Fahrgastraum eintretenden Luft stÃ¤ndig Ã¼berwacht und in der Lage ist,
    automatisch eine LuftrÃ¼ckfÃ¼hrung zu aktivieren. ErgÃ¤nzt wird dies durch das
    LuftqualitÃ¤tssystem "Clean Cabin", ein Luftaufbereitungssystem, das
    umweltschÃ¤dliche Gase und Partikel herausfiltert.

    FÃ¼r optimalen Komfort ermÃ¶glicht die Smartphone-App MyPEUGEOTÂ® die
    Fernprogrammierung der Klimaanlage bzw. Heizung des Fahrzeugs, sodass der
    Innenraum bereits bei Fahrtantritt die ideale Temperatur hat. Das
    Panorama-Ausstell-/Schiebedach ist optional verfÃ¼gbar.

    Optional ist das FOCALÂ® Premium Hi-Fi-System erhÃ¤ltlich, das in mehrjÃ¤hriger
    Zusammenarbeit mit der franzÃ¶sischen Audiomarke FOCALÂ® entwickelt wurde. Es
    besteht aus zehn Lautsprechern mit exklusiven patentierten Technologien, die mit
    einem 12-Wege-VerstÃ¤rker mit 690 Watt verbunden sind.

    Der neue PEUGEOT 308 ist serienmÃ¤ÃŸig mit umfassender KonnektivitÃ¤t ausgestattet,
    darunter eine kabellose Smartphone Mirroring-Funktion fÃ¼r Apple CarPlay und
    Android Auto sowie vier USB-C-AnschlÃ¼sse (zwei in den Vordersitzen, zwei in den
    RÃ¼cksitzen).

    Ein Alltagsbegleiter, entwickelt fÃ¼r Langlebigkeit

    Der neue PEUGEOT 308 ist der Ausdruck der Erfahrung von PEUGEOT im C-Segment.

    Exzellenz "Made in France"

    - Einzigartige Kombination von Materialien

    Der PEUGEOT 308 verfÃ¼gt ( Allure und GT) verfÃ¼gt Ã¼ber exklusive SitzbezÃ¼ge, die
    sich durch besondere Eleganz und hohe QualitÃ¤t auszeichnen. FÃ¼r noch mehr
    Komfort sind die Sitze in der Variante GT EXCLUSIVE mit AlcantaraÂ® ausgestattet.

    Eines der Markenzeichen des neuen PEUGEOT 308 ist die Aluminiumverkleidung (fÃ¼r
    die Ausstattungsvariante GT erhÃ¤ltlich). Diese erstreckt sich Ã¼ber die gesamte
    LÃ¤nge des Armaturenbretts, setzt sich an den TÃ¼ren fort und findet sich auch in
    der Mittelkonsole wieder.

    - Verfeinerung bis in Detail

    Die Radzierblenden an beiden Enden des unteren Teils der hinteren StoÃŸstange
    sind mit einer eleganten schwarzen Lackierung versehen. Die Chromverzierungen
    des PEUGEOT 308 entfallen. Er wird ebenfalls die PEUGEOT SchriftzÃ¼ge enthalten,
    die Schlichtheit und Raffinesse vereinen.

    - Hoher Anteil an recyceltem Material

    Im neuen PEUGEOT 308 und 308 SW sind Ã¼ber 30 Prozent recycelte und erneuerbare
    Materialien verarbeitet. Mehr als 30 verwendete Polymerkomponenten, wie das
    Armaturenbrett aus Hanffasern und die aus recycelten Kunststoffen hergestellten
    StoÃŸfÃ¤nger und AblagefÃ¤cher, unterstreichen das umweltbewusste Engagement.

    Alle Fahrzeuge von PEUGEOT erfÃ¼llen strenge Zulassungskriterien mit einer
    RecyclingfÃ¤higkeit von 85 Prozent nach Masse und einer Verwertbarkeit von 96
    Prozent.

    Im PEUGEOT 308 werden 31 Prozent recycelte Materialien (405 kg) verarbeitet,
    wobei 34 Prozent des Stahls und 58 Prozent des Aluminiums recycelt sind, sowie
    40 kg recycelte Polymere und Biomaterialien.

    Der PEUGEOT 308 SW enthÃ¤lt ebenfalls 31 Prozent recycelte Materialien (423 kg),
    wobei 33 Prozent des Stahls und 58 Prozent des Aluminiums recycelt sind, sowie
    40 kg recycelte Polymere und Biomaterialien.

    - Das Know-how "Made in France"

    Das neue Design des PEUGEOT 308 wurde von den Designteams von PEUGEOT in VÃ©lizy
    in der Region Paris entworfen. Alle neuen PEUGEOT 308 werden im historischen
    Werk in Mulhouse im Osten Frankreichs gefertigt.

    Ein umfassendes Serviceangebot fÃ¼r mehr Sorglosigkeit

    - Stets auf dem neuesten Stand dank Updates "Over the air"

    Die Software des neuen PEUGEOT 308 empfÃ¤ngt Updates per Fernaktualisierung,
    sodass die Nutzerinnen und Nutzer von den Weiterentwicklungen profitieren, ohne
    einen Partner aufsuchen zu mÃ¼ssen.

    - Die neueste Generation der PEUGEOT Informationssysteme und vernetzten Dienste

    Der neue PEUGEOT 308 ist in den Ausstattungsvarianten STYLE und ALLURE
    serienmÃ¤ÃŸig mit dem Infotainment-System PEUGEOT i-ConnectÂ® ausgestattet, das
    dank einer drahtlosen Mirroring-Funktion (Apple CarPlay/Android Auto)
    vollstÃ¤ndige KonnektivitÃ¤t bietet. DarÃ¼ber hinaus profitieren Kundinnen und
    Kunden mit PEUGEOT Connect One(3) unter anderem von folgenden Services:

    - e-Coaching: Tipps zur Optimierung des Fahrverhaltens im rein elektrischen
    Modus werden auf dem zentralen Bildschirm des Fahrzeugs angezeigt
    - e-Remote Control mit Hilfe der MyPEUGEOTÂ® App: Ladestand und Reichweite des
    Fahrzeugs stets im Blick. Auch Benachrichtigungen Ã¼ber das Fahrzeug und
    mÃ¶gliche RÃ¼ckrufe sind Ã¼ber die MyPEUGEOTÂ® App per Smartphone einsehbar.
    - die e-Routes App von Free2Move Charge, sie zeigt verfÃ¼gbare Stationen in der
    NÃ¤he an und hilft bei der Reiseplanung

    FÃ¼r die Ausstattungsversionen GT und GT EXCLUSIVE ist das PEUGEOT i-ConnectÂ®
    Advanced System verfÃ¼gbar, das das technologische Erlebnis um die
    leistungsstarke TomTomÂ® Connected Navigation erweitert. AuÃŸerdem ist das Paket
    PEUGEOT Connect Plus(4) erhÃ¤ltlich. Darin enthalten sind unter anderem:

    - ChatGPT in Verbindung mit dem PEUGEOT Sprachassistenten
    - Trip Planner (Reiseplaner) ist Ã¼ber die MyPEUGEOTÂ® App mit TomTomÂ® Connected
    Navigation verfÃ¼gbar.
    - Ortung des Fahrzeugs
    - MyPEUGEOTÂ®App, um immer in Verbindung zu bleiben

    Mit der MyPEUGEOTÂ® Smartphone-App kÃ¶nnen Nutzende jederzeit mit ihrem Fahrzeug
    in Verbindung bleiben und auf zahlreiche Fernfunktionen zugreifen:

    - Virtuelles Wartungsbuch: Benachrichtigungen zu durchgefÃ¼hrten Wartungsarbeiten
    erhalten, Termine direkt mit dem PEUGEOT Partner vereinbaren und das
    Wartungsbuch des Fahrzeugs in der App einsehen.
    - Ortung des Fahrzeugs, beispielsweise wenn es in einer weit entfernten StraÃŸe
    geparkt ist.*
    - Fernsteuerung der TÃ¼rverriegelung und Aktivierung der Beleuchtung oder Hupe,
    um das Fahrzeug zu lokalisieren.*
    - Eine thermische Vorkonditionierung kann gestartet oder geplant und die
    Batterieladung aus der Ferne Ã¼berprÃ¼ft, geplant, gestartet oder verschoben
    werden.*

    *VerfÃ¼gbar mit dem Paket PEUGEOT Connect Plus.

    - Ein umfassendes und optimiertes Erlebnis mit dem Elektrofahrzeug

    Um seinen Kunden absolute Sicherheit zu bieten, stellt PEUGEOT fÃ¼r den neuen
    PEUGEOT E-308 einen Trip Planner (Routenplaner) zur VerfÃ¼gung. Er ist in das
    vernetzte Navigationssystem und in PEUGEOT Connect Plus integriert und plant
    Routen optimal, um die Reichweite des Fahrzeugs zu maximieren und das Aufladen
    zu erleichtern. Um die ideale Route zu berechnen, berÃ¼cksichtigt das System die
    zurÃ¼ckzulegende Strecke, den Ladezustand der Batterie bei der Abfahrt, den
    gewÃ¼nschten Ladezustand der Batterie bei der Ankunft und die verfÃ¼gbaren
    Ladestationen auf dem Weg zum Zielort und integriert dabei den voraussichtlichen
    Energieverbrauch (basierend auf Kriterien wie Geschwindigkeit, Verkehr,
    StraÃŸentyp und HÃ¶henlage).

    Die EinfÃ¼hrung der Funktion "80 % Ladevorbehalt", die bei Wechselstrom (AC)
    verfÃ¼gbar ist, ermÃ¶glicht die Anpassung des Ladezustands an den tÃ¤glichen
    Gebrauch.

    Das Laden an Ã¶ffentlichen Stationen wird durch die neue Funktion "Plug & Charge"
    erleichtert (ab FrÃ¼hjahr 2026): Die Station erkennt das Fahrzeug automatisch,
    sobald das Ladekabel angeschlossen wird, sodass keine Karte, keine spezielle App
    und nicht einmal eine Bankkarte fÃ¼r die Bezahlung erforderlich sind. Die Kosten
    fÃ¼r den verbrauchten Strom werden direkt vom Konto des Inhabers abgebucht. Der
    Kunde hat Ã¼ber den zentralen Bildschirm des neuen PEUGEOT 308 oder die Free2move
    Charge App Zugriff auf alle seine Transaktionen. Diese neue "Plug &
    Charge"-Funktion ist bereits an Ã¼ber 10.000 Ladestationen in Europa verfÃ¼gbar -
    hauptsÃ¤chlich an wichtigen Verkehrsachsen - und soll in den kommenden Jahren
    weiter ausgebaut werden.

    Der PEUGEOT E-308 und E-308 SW sind jetzt mit der Vorrichtung fÃ¼r die V2L-
    (Vehicle to Load)Funktion ausgestattet, mit der die Hochvoltbatterie des
    Fahrzeugs externe elektrische GerÃ¤te mit Strom versorgen kann. Zum Beispiel zum
    Aufladen eines Elektrofahrrads oder fÃ¼r eine mobile Beleuchtung. Das System kann
    bis zu 3,5 kW und 16 A liefern. Der Adapter fÃ¼r die Stromversorgung externer
    GerÃ¤te ist als ZubehÃ¶r bei PEUGEOT Partner erhÃ¤ltlich.

    - AuÃŸergewÃ¶hnliche Garantien

    Wie die gesamte Palette der 100 Prozent elektrischen PEUGEOT Pkw profitiert auch
    der neue PEUGEOT E-308 und E-308 SW vom Programm PEUGEOT CARE(2), das den
    Elektromotor, die Batterie und die verbaute Ladetechnik, den Antriebsstrang und
    die wichtigsten elektrischen und mechanischen Komponenten abdeckt und diese bis
    zu 8 Jahre bzw. bis zu 160.000 km (je nachdem, was nach Lieferdatum des
    Neufahrzeugs zuerst eintritt), gemÃ¤ÃŸ den Bedingungen des Programms schÃ¼tzt.(2)
    Dazu zÃ¤hlen:

    - bis zu 8 Jahre bzw. bis zu 160.000 km Garantie (je nachdem, was nach
    Lieferdatum des Neufahrzeugs zuerst eintritt), gemÃ¤ÃŸ den Bedingungen des
    Programms PEUGEOT CARE(2),
    - bis zu 8 Jahre bzw. 160.000 km Batterie-Garantie (je nachdem, was nach
    Lieferdatum des Neufahrzeugs zuerst eintritt), gemÃ¤ÃŸ den Bedingungen des
    Programms PEUGEOT CARE(2),
    - Free2Move Charge Pass, der Zugang zu nahezu 1 Millionen Ladestationen in ganz
    Europa bietet.

    Weitere Informationen zum neuen PEUGEOT 308 finden Interessierte unter:
    https://www.peugeot.de/

    (1) Kombinierte Werte gem. WLTP vorbehaltlich abschlieÃŸender Homologation. Die
    Werte eines Fahrzeugs hÃ¤ngen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des
    Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und
    anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Gewichtete Werte sind Mittelwerte
    fÃ¼r Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren
    Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und tÃ¤glichem
    Laden der Batterie. Zum Zeitpunkt der Pressemeldung ist der neue PEUGEOT 308 und
    PEUGEOT 308 SW noch nicht bestellbar. FÃ¼r dieses Fahrzeug liegen vom Hersteller
    noch keine verbindlichen Verbrauchs- und Emissionswerte vor.

    (2) PEUGEOT CARE umfasst die 2-jÃ¤hrige Neufahrzeuggarantie und jede andere
    Stellantis Garantie sowie bis zu 6 Jahre kostenlosen, Besonderen Schutz, der
    aktiviert wird, indem Sie eine regelmÃ¤ÃŸige Wartung nach dem Garantie- und
    Serviceheft durch einen teilnehmenden, autorisierten PEUGEOT Partner durchfÃ¼hren
    lassen. Dieser Besondere Schutz ist gÃ¼ltig bis zur nÃ¤chsten regelmÃ¤ÃŸigen Wartung
    fÃ¼r bis zu 8 Jahre alte Fahrzeuge mit einer Laufleistung von max. 160.000 km je
    nachdem, was zuerst eintritt, gemÃ¤ÃŸ den Bedingungen des Besonderen Schutzes von
    PEUGEOT CARE. PEUGEOT CARE gilt fÃ¼r alle ab 01.05.2025 bestellten neuen
    vollelektrischen Pkw. Der Besondere Schutz von PEUGEOT CARE hat keinen Einfluss
    auf Ihre gesetzlichen GewÃ¤hrleistungsansprÃ¼che oder die Neufahrzeuggarantie fÃ¼r
    Ihr Fahrzeug. Die vollstÃ¤ndigen Bedingungen fÃ¼r den Besonderen Schutz von
    PEUGEOT CARE finden Sie unter: https://www.peugeot.de/service/allure-care.html

    (3) PEUGEOT informiert seine neuen Kunden darÃ¼ber, dass sich die im PEUGEOT
    Connect ONE und PEUGEOT Connect PLUS enthaltenen Connected Services fÃ¼r
    Fahrzeuge mit Garantiebeginn ab dem 1. Juli 2025 weiterentwickeln werden, um ein
    verbessertes Nutzererlebnis und eine optimale Anpassung an Marktanforderungen zu
    gewÃ¤hrleisten. Diese Ã„nderungen kÃ¶nnen das HinzufÃ¼gen, Aktualisieren oder
    Umstrukturieren der Connected Services innerhalb der Pakete beinhalten. Kunden
    wird empfohlen, regelmÃ¤ÃŸig die aktuellen Nutzungsbedingungen auf dem Portal fÃ¼r
    PEUGEOT Connected Services einzusehen. Im Falle wesentlicher Ã„nderungen erfolgt
    eine Benachrichtigung an die betroffenen Nutzer. Bei Fragen oder
    UnterstÃ¼tzungsbedarf steht Ihnen der PEUGEOT Kundenservice Ã¼ber die bekannten
    KanÃ¤le zur VerfÃ¼gung.

    (4) Das Connect-Plus-Paket ist in den ersten sechs Monaten nach Beginn der
    Garantie im Fahrzeugpreis inbegriffen und anschlieÃŸend im Abonnement zu einem
    Preis von 12 Euro/Monat oder 120 Euro/Jahr erhÃ¤ltlich. Kundinnen und Kunden, die
    ihr Fahrzeug vor der EinfÃ¼hrung des Connect-Plus-Pakets gekauft haben, kÃ¶nnen
    die ChatGPT-Funktion als eigenstÃ¤ndige Funktion fÃ¼r 1,50 Euro/Monat oder 15
    Euro/Jahr integrieren. Um ein Abonnement abzuschlieÃŸen, muss lediglich der
    Dienst "Connected Services Store" der Marke PEUGEOT aufgerufen werden.

    Neuer PEUGEOT 308 und PEUGEOT 308 SW Fahren aus Überzeugung (FOTO) - FahrspaÃŸ steht an erster Stelle mit einer umfassenden Palette an elektrifizierten, effizienten und hochwertigen Antrieben, darunter der vollelektrische PEUGEOT E-308 mit einer Reichweite von bis zu 450 km(1) nach WLTP kombiniert …