31 Concept und Bestcomp Group schließen strategische Partnerschaft für den Ausbau der künstlichen Intelligenz für Netzwerke in ganz Eurasien

DUBAI, VAE / ACCESS Newswire / 25. August 2025 / BESTCOMP GROUP, ein Marktführer für ICT-Lösungen und Systemintegration im Südkaukasus und in Zentralasien, gibt mit Stolz seine Partnerschaft mit der Firma 31 Concept (31C) bekannt. 31C ist ein Innovator auf dem Gebiet der KI-gestützten Data Intelligence, der sich auf Netzwerktransparenz und Analysen für Telekommunikationsunternehmen, Regierungsbehörden und Firmenkunden spezialisiert hat.

Bestcomp Group und 31 Concept schließen strategische Partnerschaft – Bild

Die im Jahr 1995 gegründete Firma BESTCOMP verfügt über umfassende Erfahrungen in den Bereichen schlüsselfertige Rechenzentren, Cybersicherheit, Netzwerke, Cloud-Dienste und Softwareentwicklung und kann auf über 3.750 abgeschlossene Projekte, mehr als 10.000 Kunden und über 500 professionelle Zertifizierungen in sieben Ländern verweisen. 31 Concept ist auf KI-gestützte Network-Intelligence-Lösungen spezialisiert und unterstützt die Kunden dabei, verschlüsselten Datenverkehr zu klassifizieren, ihre Leistung zu optimieren und Echtzeit-Einblicke in das Nutzerverhalten zu gewinnen.

Gemäß der Vereinbarung wird Bestcomp die moderne Network-Intelligence-Plattform von 31 Concept in sein Portfolio aufnehmen und in strategischen Märkten anbieten. Durch die Verbindung von Bestcomps starker regionaler Präsenz mit den KI-gestützten Analysekompetenzen von 31 Concept soll die Partnerschaft eine raschere Ausbreitung des digitalen Wandels ermöglichen.

„Diese Kooperation vereint das vertrauenswürdige Infrastruktur-Know-how von Bestcomp mit der umfassenden Netzwerkintelligenz von 31 Concept. Damit sind wir in der Lage, uns in der gesamten Region als Anbieter von intelligenteren, sichereren und effizienteren ICT-Diensten zu profilieren“, so ein Pressesprecher von Bestcomp.

„Es freut uns sehr, dass wir über Bestcomps ausgedehntes Netzwerk unsere Präsenz ausweiten und Telekommunikationsunternehmen in ganz Eurasien Tools der nächsten Generation für mehr Sichtbarkeit und Kontrolle anbieten können“, fügt ein Vertreter von 31 Concept hinzu.

Wichtigste Eckdaten der Partnerschaft

- Verbesserte Transparenz und Kontrolle: Die KI-gestützte Plattform von 31 Concept bietet eine detaillierte Klassifizierung des Datenverkehrs, verschlüsselte Datenverarbeitung und Echtzeit-Einblicke in das Nutzerverhalten – und unterstützt so eine proaktive Netzwerkoptimierung.