Neu im Index
Statt Robinhood: Interactive Brokers kommt in den S&P 500
Interactive Brokers wurde in den S&P 500 aufgenommen. Der Markt hatte ursprünglich mit dem Broker Robinhood gerechnet.
- Interactive Brokers ersetzt Walgreens im S&P 500.
- Aktie stieg nach Ankündigung um über 4 Prozent.
- Robinhood erneut nicht in S&P 500 aufgenommen.
Interactive Brokers ist in den S&P 500-Index aufgenommen worden, das teilte der Indexanbieter S&P Dow Jones Indices am späten Montagnachmittag mit.
Die Aktie von Interactive Brokers stieg nach Bekanntgabe der Nachricht im nachbörslichen Handel um mehr als 4 Prozent, nachdem sie den regulären Handelstag mit einem Plus von weniger als 1 Prozent beendet hatte. Am Dienstag trübte sich das Bild etwas ein, die AKtie startete zur Börsenöffnung leit im roten Terrain.
Laut S&P Dow Jones Indices wird das Fintech-Unternehmen Walgreens Boots Alliance im S&P 500 ersetzen, da der Einzelhändler von Sycamore Partners übernommen wird – ein Deal, dessen Abschluss in Kürze erwartet wird. Die Änderung tritt am Donnerstag in Kraft.
Die Wall Street hatte seit Monaten darauf gewartet, dass Robinhood in den Benchmark-Index aufgenommen wird, nur um bei jeder Rebalancierung des Index erneut enttäuscht zu werden.
Ein Platz im S&P 500 ist für Unternehmen sehr begehrt. Er verschafft der Aktie Zugang zu einer breiten Basis aktiver Investoren, die sich oft nur an Unternehmen mit ausreichender Größe beteiligen dürfen, sowie zu unzähligen passiven Fonds, die den Index automatisch nachbilden.
Unternehmen müssen eine Marktkapitalisierung von mindestens 20,5 Milliarden US-Dollar erreichen und bestimmte Profitabilitätsanforderungen erfüllen, um in den S&P 500 aufgenommen zu werden. Ein Index-Komitee entscheidet, welche Unternehmen Mitglied werden, wobei neben der Marktkapitalisierung auch weitere Faktoren berücksichtigt werden.
Talen Energy wird Interactive Brokers im S&P MidCap 400 ersetzen, ebenfalls vor Handelsbeginn am Donnerstag.
Letzten Monat wurde Robinhood bereits vom S&P übergangen, als das Werbetechnologie-Unternehmen Trade Desk den Platz erhielt und Ansys ersetzte, nachdem ein Deal mit Synopsys abgeschlossen wurde. Anfang Juli hatte Datadog Juniper Networks, das von Hewlett Packard Enterprise übernommen worden war, ersetzt.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion