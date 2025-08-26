    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInteractive Brokers Group Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Interactive Brokers Group Registered (A)

    Neu im Index

    429 Aufrufe 429 0 Kommentare 0 Kommentare

    Statt Robinhood: Interactive Brokers kommt in den S&P 500

    Interactive Brokers wurde in den S&P 500 aufgenommen. Der Markt hatte ursprünglich mit dem Broker Robinhood gerechnet.

    Für Sie zusammengefasst
    Neu im Index - Statt Robinhood: Interactive Brokers kommt in den S&P 500
    Foto: Mark Lennihan/AP/dpa

    Interactive Brokers ist in den S&P 500-Index aufgenommen worden, das teilte der Indexanbieter S&P Dow Jones Indices am späten Montagnachmittag mit.

    Die Aktie von Interactive Brokers stieg nach Bekanntgabe der Nachricht im nachbörslichen Handel um mehr als 4 Prozent, nachdem sie den regulären Handelstag mit einem Plus von weniger als 1 Prozent beendet hatte. Am Dienstag trübte sich das Bild etwas ein, die AKtie startete zur Börsenöffnung leit im roten Terrain. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    6.950,00€
    Basispreis
    4,33
    Ask
    × 14,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.000,00€
    Basispreis
    4,41
    Ask
    × 14,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Interactive Brokers Group Registered (A)

    +0,35 %
    +3,40 %
    -0,18 %
    +24,38 %
    +112,18 %
    +311,60 %
    +406,42 %
    +598,80 %
    +704,86 %
    ISIN:US45841N1072WKN:A0MQY6

    Laut S&P Dow Jones Indices wird das Fintech-Unternehmen Walgreens Boots Alliance im S&P 500 ersetzen, da der Einzelhändler von Sycamore Partners übernommen wird – ein Deal, dessen Abschluss in Kürze erwartet wird. Die Änderung tritt am Donnerstag in Kraft.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Die Wall Street hatte seit Monaten darauf gewartet, dass Robinhood in den Benchmark-Index aufgenommen wird, nur um bei jeder Rebalancierung des Index erneut enttäuscht zu werden.

    Robinhood Markets Registered (A)

    -0,05 %
    -6,16 %
    +0,22 %
    +65,76 %
    +403,19 %
    +985,41 %
    +209,85 %
    ISIN:US7707001027WKN:A3CVQC

    Ein Platz im S&P 500 ist für Unternehmen sehr begehrt. Er verschafft der Aktie Zugang zu einer breiten Basis aktiver Investoren, die sich oft nur an Unternehmen mit ausreichender Größe beteiligen dürfen, sowie zu unzähligen passiven Fonds, die den Index automatisch nachbilden.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Unternehmen müssen eine Marktkapitalisierung von mindestens 20,5 Milliarden US-Dollar erreichen und bestimmte Profitabilitätsanforderungen erfüllen, um in den S&P 500 aufgenommen zu werden. Ein Index-Komitee entscheidet, welche Unternehmen Mitglied werden, wobei neben der Marktkapitalisierung auch weitere Faktoren berücksichtigt werden.

    Talen Energy wird Interactive Brokers im S&P MidCap 400 ersetzen, ebenfalls vor Handelsbeginn am Donnerstag.

    Letzten Monat wurde Robinhood bereits vom S&P übergangen, als das Werbetechnologie-Unternehmen Trade Desk den Platz erhielt und Ansys ersetzte, nachdem ein Deal mit Synopsys abgeschlossen wurde. Anfang Juli hatte Datadog Juniper Networks, das von Hewlett Packard Enterprise übernommen worden war, ersetzt.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 56,81$, was einem Rückgang von -9,80% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Neu im Index Statt Robinhood: Interactive Brokers kommt in den S&P 500 Interactive Brokers wurde in den S&P 500 aufgenommen. Der Markt hatte ursprünglich mit dem Broker Robinhood gerechnet.