MariaDB / MariaDB bringt etabliertes DBaaS-Produkt SkySQL zurück ins ...

MariaDB bringt etabliertes DBaaS-Produkt SkySQL zurück ins Portfolio Milpitas, USA / Dublin, Irland (ots) - MariaDB hat SkySQL übernommen, das Unternehmen hinter einer KI-gestützten, serverlosen Database-as-a-Service (DBaaS)-Plattform. Durch die Übernahme kehrt das etablierte DBaaS-Produkt von SkySQL zurück ins Portfolio von MariaDB. Denn SkySQL wurde ursprünglich von MariaDB entwickelt und seit der Ausgründung als eigenständiges Unternehmen im Jahr 2023 erheblich weiterentwickelt. Die Übernahme von SkySQL ermöglicht es MariaDB, den Erwartungen von Kunden und Markt nach größerer Flexibilität und mehr Auswahl bei der Bereitstellung gerecht zu werden - einschließlich einer Bandbreite von selbstverwalteten und vollständig gemanagten Cloud-Angeboten. MariaDB Cloud wird die Funktionen von SkySQL integrieren und einen zentralen Bestandteil des Produktportfolios bilden.



"Unsere Kunden haben deutlich gemacht, dass sie Flexibilität wollen und leistungsstarke, zuverlässige Datenbanklösungen brauchen - egal ob lokal, in der Cloud oder in hybriden Umgebungen", sagte Rohit de Souza, CEO von MariaDB plc.