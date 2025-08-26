Jobmarkt bröckelt: Moody’s-Ökonom warnt vor Konjunktur-Absturz

"Die von der Rezession betroffenen Bundesstaaten sind über das ganze Land verteilt, aber der Großraum Washington D.C. sticht aufgrund von Stellenkürzungen in der Regierung besonders hervor", so Zandi auf X. Besonders schwächeln auch Illinois, New Jersey und Virginia. Stabil blieben hingegen Kalifornien und New York, die zusammen mehr als ein Fünftel des BIP erwirtschaften. "Ihre Stabilität ist entscheidend dafür, dass die nationale Wirtschaft einen Abschwung vermeidet", betonte Zandi.

Mark Zandi, Chefökonom von Moody’s Analytics, warnt erneut vor einer drohenden Rezession in den USA. Seiner Analyse zufolge befinden sich Bundesstaaten, die zusammen fast ein Drittel der US-Wirtschaftsleistung ausmachen, bereits in einer Rezession oder sind stark gefährdet. Ein weiteres Drittel stagniere, während nur noch das restliche Drittel wachse.

Der GDP-Tracker der Federal Reserve Bank of Atlanta signalisiert zwar noch ein Wachstum von 2,3 Prozent für das dritte Quartal nach 3 Prozent zuvor, doch Zandi sieht die Konjunktur am Wendepunkt. Laut einem auf maschinellem Lernen basierenden Rezessionsindikator von Moody’s liegt die Wahrscheinlichkeit eines Abschwungs binnen zwölf Monaten bei 49 Prozent.

Besonders alarmierend ist für Zandi die Entwicklung am Arbeitsmarkt. Im Juli sei die Beschäftigung nur noch um 73.000 Stellen gewachsen, deutlich unter den Erwartungen von 100.000. Zudem wurden die Werte für Mai und Juni massiv nach unten revidiert. "Bezeichnend ist auch, dass die Beschäftigung in vielen Branchen zurückgeht. In der Vergangenheit befanden wir uns in einer Rezession, wenn mehr als die Hälfte der rund 400 Branchen in der Lohn- und Gehaltsabrechnung Arbeitsplätze abbauten", erklärte er. "Im Juli bauten über 53 Prozent der Branchen Arbeitsplätze ab, und nur das Gesundheitswesen verzeichnete einen nennenswerten Anstieg der Beschäftigtenzahlen."

Zandi warnt, dass gegen Jahresende die Risiken ihren Höhepunkt erreichen könnten. Höhere Zölle und eine restriktive Einwanderungspolitik dürften das reale Haushaltseinkommen belasten. Sollte zudem ein Ausverkauf am Staatsanleihemarkt die Renditen nach oben treiben, könne dies als Auslöser für eine Rezession wirken.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



