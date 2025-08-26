Börsen Start Update
Börsenstart USA - 26.08. - S&P 500 schwach -0,03 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 45.263,68 PKT und fällt um -0,02 %.
Top-Werte: Cisco Systems +1,16 %, Boeing +1,12 %, Visa (A) +0,74 %, IBM +0,63 %, Unitedhealth Group +0,54 %
Flop-Werte: Johnson & Johnson -1,41 %, 3M -1,36 %, Apple -1,22 %, The Home Depot -1,18 %, Caterpillar -0,94 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 23.424,49 PKT und fällt um -0,02 %.
Top-Werte: Arm Holdings +1,69 %, Advanced Micro Devices +1,59 %, AppLovin Registered (A) +1,54 %, Qualcomm +1,49 %, Cisco Systems +1,16 %
Flop-Werte: Charter Communications Registered (A) -3,39 %, Keurig Dr Pepper -2,37 %, CSX -1,81 %, Diamondback Energy -1,47 %, Comcast (A) -1,42 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.437,71 PKT und fällt um -0,03 %.
Top-Werte: Eli Lilly +3,71 %, Enphase Energy +2,67 %, Tapestry +1,93 %, Henry Schein +1,63 %, Advanced Micro Devices +1,59 %
Flop-Werte: Charter Communications Registered (A) -3,39 %, Crown Castle -3,08 %, Generac Holdings -2,63 %, Brown-Forman Registered (B) -2,59 %, Keurig Dr Pepper -2,37 %
