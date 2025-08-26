ProCredit Holding & Co.KGaA - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 26.08.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie. Mit einer Performance von -4,10 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

ProCredit Holding & Co.KGaA fokussiert sich auf KMU-Finanzierung in Schwellenländern, bietet Geschäftskredite und Sparprodukte an, und hebt sich durch Nachhaltigkeit und Transparenz von Konkurrenten wie Raiffeisen ab.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von ProCredit Holding & Co.KGaA mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -8,09 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie damit um +5,65 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,58 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ProCredit Holding & Co.KGaA +25,58 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,70 % geändert.

ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,65 % 1 Monat +6,58 % 3 Monate -8,09 % 1 Jahr +8,97 %

Informationen zur ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie

Es gibt 59 Mio. ProCredit Holding & Co.KGaA Aktien. Damit ist das Unternehmen 553,65 Mio.EUR wert.

ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie jetzt kaufen?

Ob die ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.