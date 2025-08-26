QCY stellt das Vorzeigemodell MeloBuds N70 ANC Wireless Earbuds für ein intelligentes, alltägliches Klangerlebnis vor

Individuell anpassbares Klangerlebnis Durch die Kombination des ringförmigen dynamischen Treibers aus Flüssigsilikon mit einem hochempfindlichen MEMS-Hochtöner verbindet die Dual-Driver-Synergie satte Bässe mit knackigen und artikulierten Höhen, was die Audioleistung der MeloBuds N70 auf ein neues Niveau hebt. Zweifelsohne macht die QCY APP die Sprachreise des Nutzers angenehmer, indem sie die Klangprofile an dessen Geschmack anpasst, sodass Nutzer jedes Mal beim Einsetzen der Ohrhörer ein wirklich individuelles Hörerlebnis erfahren.

DONGGUAN, China, 26. August 2025 /PRNewswire/ -- Es gibt Dutzende hervorragender Produkte, die den Audiobereich immer wieder erhellen. QCY, eine führende Marke, die ständig innovative Audiolösungen entwickelt, schließt sich diesem Strom an und stellt stolz sein Vorzeigemodell unter den kabellosen ANC-Ohrhörern vor – die MeloBuds N70. Ausgestattet mit erstklassiger Klangqualität, leistungsfähiger Geräuschunterdrückung sowie 50 Stunden ungetrübtem Hörgenuss sollen die N70 ihre Nutzer überraschen und erfreuen, indem sie das Pendeln und die tägliche Routine intelligenter, leiser und angenehmer gestalten.

Fortschrittliche aktive Geräuschunterdrückung

Die N70 verfügen über drei hochentwickelte Sensoren, die 360 Grad in Echtzeit abtasten, um unerwünschte Geräusche aufzuspüren und so ein wirklich aktives ANC (bis zu 56 dB), das Ablenkungen ausblendet und ein ruhigeres Hörerlebnis ermöglicht, garantieren. Selbst im Freien oder auf Reisen sorgen diese Ohrhörer mit KI-gesteuerter Windgeräuschunterdrückung für kristallklaren Klang und weniger Unterbrechungen.

Bleiben Sie mit 50 Stunden reiner Spielzeit in Verbindung

Die N70 wurden für lange Tage unterwegs entworfen und verfügen über eine beeindruckende Akkulaufzeit von insgesamt 50 Stunden (mit Ladekoffer) – damit Ihre Musik, Anrufe sowie Podcasts mit Ihrem Lebensstil Schritt halten können. Die N70 unterstützen außerdem das kabellose Aufladen, damit Sie sich nicht mit Kabeln herumärgern müssen und Ihr Leben bequemer sowie angenehmer wird.

Durchdachte Details für Nutzer

Die N70 wurden mit Blick auf die Benutzerfreundlichkeit entwickelt und bieten intuitive, intelligente Interaktionen: Die Musik wird automatisch angehalten, wenn Sie einen Ohrhörer herausnehmen, und fortgesetzt, wenn Sie ihn wieder einsetzen. Die ultraweichen Silikon-Ohrstöpsel in fünf verschiedenen Größen sorgen für einen sicheren sowie bequemen Sitz und dank der Multipoint-Konnektivität können Sie mit zwei Geräten gleichzeitig in Verbindung bleiben. Bei QCY haben wir uns verpflichtet, mit kreativer Technologie sowie kontinuierlicher Innovation Grenzen zu überschreiten und immer bessere Audioprodukte zu liefern, um das Leben unserer Nutzer auf der ganzen Welt zu verbessern.

Die QCY MeloBuds N70 werden über Online-Kanäle und autorisierte Einzelhändler zu einem Preis von 59,99 US-Dollar (regionale Preise können variieren) in den Farben Lila, Titan und Schwarz erhältlich sein. Um mehr über die N70 zu erfahren und die gesamte Palette der Audiolösungen von QCY kennenzulernen, besuchen Sie bitte www.qcy.com.

Informationen zu QCY

QCY wurde 2009 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von kabellosen Audiogeräten, der sich der Entwicklung von hochwertigen, erschwinglichen sowie innovativen Audioprodukten für jedermann verschrieben hat. Mit dem Schwerpunkt auf kreativer Technologie sowie benutzerorientiertem Design definiert QCY die Art und Weise, wie Menschen Musik hören, kommunizieren und sich im täglichen Leben vernetzen, immer wieder neu.

