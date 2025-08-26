    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Ölpreise stoppen jüngsten Anstieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise am Dienstag gesunken, Anstieg gestoppt.
    • Brent-Öl bei 67,85 USD, WTI bei 63,83 USD.
    • US-Zollpolitik belastet Markt, Indien-Zölle steigen.
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag gesunken und haben damit ihrem Anstieg der vergangenen vier Handelstage gestoppt. Im Tagesverlauf weiteten sie leichte Verluste aus dem frühen Handel weiter aus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete zuletzt 67,85 US-Dollar. Das waren 95 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 97 Cent auf 63,83 Dollar.

    Insgesamt scheuten Investoren an den Finanzmärkten Risiken in einer allgemein trüben Marktstimmung, was auch die Ölpreise unter Druck setzte. Hintergrund ist der Eingriff des US-Präsidenten Donald Trump in die Personalpolitik der US-Notenbank Fed und die sofortige Entlassung der Fed-Gouverneurin Lisa Cook. Diese machte allerdings deutlich, dass sie um ihren Posten kämpfen und ihr Amt weiter ausüben wird.

    Am Ölmarkt bleibt die aggressive US-Zollpolitik ein bestimmendes Thema. Am Mittwoch treten zusätzlichen Strafzölle von 25 Prozent gegen Indien in Kraft, weil das Land noch immer viel Öl aus Russland bezieht. Insgesamt werden es damit 50 Prozent sein.

    Sollten die USA die Verdoppelung der indischen Zölle umsetzten, könnte der Markt russische Ölexporte nach Indien infrage stellen, sagte Rohstoffexperte Robert Rennie von der australischen Westpac Banking Corp. Dann könnte es auch kurzfristig einen Anstieg der Ölpreise in Richtung 70 Dollar geben.

    Zuvor hatte die Spekulation auf eine Zinssenkung in den USA für Kauflaune am Ölmarkt gesorgt. Bis zum aktuellen Preisrückgang hatte Brent-Öl aus der Nordsee im Verlauf von vier Handelstagen um mehr als zwei Dollar je Barrel zugelegt./jkr/la/he




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
