Atomkraftwerk Emsland soll Mitte 2030er Jahre abgebaut sein
- Rückbau des AKW Emsland bis Mitte der 2030er Jahre.
- 700 Brennelemente bis Ende 2027 sicher entsorgen.
- RWE investiert 1,4 Milliarden Euro in den Rückbau.
LINGEN/ESSEN (dpa-AFX) - Der Rückbau des Atomkraftwerks Emsland im niedersächsischen Lingen soll Mitte der 2030er Jahre abgeschlossen sein. Dies teilte der Energiekonzern RWE mit. Das Kernkraftwerk gehört mit Isar 2 und Neckarwestheim 2 zu den drei zuletzt abgeschalteten Atomkraftwerken in Deutschland. Sie hatten am 15. April 2023 zum letzten Mal Strom erzeugt.
Nach der Abschaltung waren im Kraftwerk Emsland wie üblich die ausgebrannten Brennelemente aus dem Reaktorkern in ein Abklingbecken gestellt worden. Dort kühlen sie nach Angaben von Rückbauleiter Andreas Friehe weiter ab, bis sie ab Ende 2026 in Spezialbehältern verpackt werden können. Außerdem wurde bereits der sogenannte Primärkreislauf dekontaminiert, also von radioaktiv belasteten Teilen befreit.
Bis Ende 2027 sollen alle Brennelemente aus dem Kraftwerk entfernt werden. Entsorgt werden müssen insgesamt mehr als 700 Brennelemente. Sie sollen - sicher verpackt - in das Zwischenlager Lingen gebracht werden, das sich neben dem Kraftwerk befindet.
Die Vorbereitungen für die Demontage wichtiger Anlagenteile laufen. So soll in den kommenden Wochen mit dem Abbau zentraler Wasser- und Dampfleitungen begonnen werden. Der 108 Tonnen schwere Deckel des Reaktor-Druck-Behälters liegt ebenfalls schon bereit, um zerschnitten zu werden.
Derzeit sind im Kraftwerk rund 280 Menschen mit der sicheren Demontage der Anlage befasst. In einem aufwendigen Prozess wird dabei jedes einzelne Bauteil erfasst, zerlegt, auf Radioaktivität geprüft und gegebenenfalls gereinigt.
Für Stilllegung, Rückbau und fachgerechte Verpackung der radioaktiven Abfälle sind in Westdeutschland die Betreiberfirmen der Kraftwerke zuständig. RWE hat für den Rückbau allein des Kraftwerks Emsland knapp 1,4 Milliarden Euro zurückgelegt.
RWE verspricht beim Rückbau "größtmögliche Sicherheit"
RWE ist für den Rückbau von acht der insgesamt 33 stillgelegten Atomkraftwerke in Deutschland zuständig. Das Unternehmen verspricht in einer Broschüre, "den Rückbau aller unserer Kernkraftwerke vollständig und unter Wahrung größtmöglicher Sicherheit umzusetzen". Man stehe bereit, 100 Prozent aller Stoffe in der Verantwortung von RWE sicher einer neuen Nutzung zuzuführen oder zu entsorgen. Dabei werde recycelt, was recycelt werden könne.
Beim Rückbau des Kraftwerks Emsland fallen nach RWE-Angaben rund 820.000 Tonnen Reststoffe an. 4.270 Tonnen davon, rund ein halbes Prozent, ist radioaktiver Abfall, der in ein Endlager muss. Für weitere 2 Prozent ist demnach eine spezifische Freigabe nötig. Dieser Abfall wird dann verbrannt, eingeschmolzen oder kommt auf eine Deponie. Bei den übrigen 97,5 Prozent handelt es sich zum größten Teil um Materialien aus dem Außenbereich, die laut RWE nie mit Radioaktivität in Berührung gekommen sind. Für diese gibt es eine sogenannte unbeschränkte Freigabe. Sie werden entweder wieder verwendet oder kommen auf eine konventionelle Deponie./tob/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 35,12 auf Tradegate (26. August 2025, 16:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -0,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,33 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 26,12 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +10,95 %/+33,71 % bedeutet.
Guten Tag !
Gut, dass diese meschuggene Klage des durch Umweltverbände instrumentalisierten "Andenbauers" durch das OLG Hamm abgelehnt wurde
Es wäre aus meiner Sicht schon ein starkes Stück gewesen, wenn ein Energieerzeuger aus Deutschland juristisch für die Folgen des Klimawandels verantwortlich gemacht worden wäre (da müsste man ja auch fragen, was mit den anderen Energiezeugern wäre oder was mit allen PKW Fahrern ist oder noch weiter gefasst: Wie steht es denn um die Verantwortlichkeit all jener die die von RWE im Rahmen der geltenden Gesetze (!) erzeugte Energie genutzt haben?)
Das war der untaugliche Versuch, dem Klimawandel mit dem Schadenersatzrecht beizukommen, wie gesagt, instrumentalisiert von der ein oder anderen Umweltorgqnisation die ihre "Erkenntnisse" auch auf der HV verbreitet haben. Gut, dass das nicht funktioniert hat. Klimaschutz ist eine "Weltaufgabe". Die Politik setzt die Rahmenbedingungen in denen sich die Konzerne bewegen...
Na ja, dass der Gewinn vorübergehend rückläufig sein würde - bis 2027 - war von RWE aber auch schon früher so kommuniziert worden.
Man bleibt ja auch dabei, dass das EpS in 2027 bei etwa 3 Euro liegen soll und in 2030 bei etwa 4 Euro.
Zudem erhöht man planmäßig die Dividende weiter - für 2025 hat man nun 1,20 Euro angekündigt.
Das einzige was sich außerplanmäßig entwickeln soll, sind die Investitionen. Das kann man negativ sehen, muss man mMn aber nicht. Es gibt eben veränderte Rahmenbedingungen. In den USA z.B. sind Offshore Windanlagen politisch aktuell nicht mehr erwünscht. Dann kann man sich die dafür vorgesehenen Mittel eben auch sparen und angesichts der Unsicherheiten "das Geld etwas mehr zusammenhalten".
Zudem hat RWE die Renditeanforderungen für neu HZ errichtende Anlagen von 8% auf 8,5% erhöht, um klarzumachen, dass man nur in Projekte investieren wird, die sich wirklich rechnen - für mich ist das nicht negativ.
Zusammengefasst: RWE wird in den nächsten Jahren weniger Geld ausgeben, geht aber davon aus, dennoch EpS und Dividende erheblich steigern zu können. Deshalb sehe ich persönlich RWE auch weiter als interessante Investmementmöglichkeit - ist aber natürlich nur meine Meinung und keine Empfehlung an andere hier.