Expansion von zvoove Clean durch Markteintritt in Skandinavien

München und Odense, Dänemark (ots/PRNewswire) - https://zvoove.de/ , führender

Anbieter von Software und KI-Lösungen für die Zeitarbeits-, Sicherheits- und

Reinigungsbranche, hat CleanManager übernommen, ein dänisches SaaS-Unternehmen,

das sich auf Planungs- und Zeiterfassungstools für Reinigungsdienstleister

spezialisiert hat. Mit diesem strategischen Schritt erweitert zvoove seine

Präsenz in den skandinavischen und britischen Märkten und stärkt seine Position

als führende digitale Plattform für den Reinigungssektor in Europa weiter.



"Aufbauend auf unserem Erfolg im Bereich der Zeitarbeitssoftware verfolgt zvoove

nun eine fokussierte Strategie, um seine Marktführerschaft auch in der

Reinigungsbranche weiter auszubauen", sagt Oliver Muhr, CEO von zvoove. "Die

Akquisition von CleanManager markiert einen entscheidenden Meilenstein bei der

europaweiten Expansion von zvoove Clean. Dieser Schritt stärkt nicht nur unser

Produktportfolio, sondern positioniert uns auch in Skandinavien - einem

dynamischen, innovationsorientierten Markt mit einem robusten Ökosystem, das

perfekt zu unserer unternehmerischen DNA passt."







Großbritannien und bietet leistungsstarke, zugleich benutzerfreundliche Lösungen

für Einsatzplanung, Zeiterfassung, Qualitätskontrolle und Kostenkalkulation.

Dank seiner flexiblen Architektur und zugeschnitten auf die spezifischen

Bedürfnisse des täglichen Betriebs in Reinigungsunternehmen, lässt sich

CleanManager nahtlos in bestehende Abrechnungs- und Lohnsysteme integrieren und

ist damit eine bewährte Lösung für Unternehmen, die ihre digitalen Tools

individuell anpassen möchten.



"Wir freuen uns sehr, CleanManager bei zvoove Clean willkommen zu heißen",

ergänzt Stefan Kramer, CEO von zvoove Clean. "Diese Akquisition ist ein

wichtiger Meilenstein in unserer internationalen Expansionsstrategie im

Gebäudedienstleistungs-Segment. Mit CleanManager erschließen wir nicht nur die

skandinavischen und britischen Märkte, sondern fügen auch eine starke,

komplementäre Lösung zu unserem Portfolio hinzu. Zusammen mit fortytools,

unserer All-in-One-Plattform in Deutschland, können wir nun eine noch breitere

Palette von Kundenbedürfnissen abdecken und gemeinsame Innovationen in unseren

Produkten vorantreiben, auch im Bereich der künstlichen Intelligenz."



"Wir freuen uns sehr, uns zvoove anzuschließen und Teil einer größeren Gruppe zu

werden, die unsere Leidenschaft für die Vereinfachung von Reinigungsprozessen

teilt", sagen Jakob Witte Larsen und Frantz Furrer, Mitgründer von CleanManager.

"Mit der Unterstützung von zvoove können wir unsere Entwicklungs-Roadmap





