zvoove akquiriert CleanManager
Expansion von zvoove Clean durch Markteintritt in Skandinavien
München und Odense, Dänemark (ots/PRNewswire) - https://zvoove.de/ , führender
Anbieter von Software und KI-Lösungen für die Zeitarbeits-, Sicherheits- und
Reinigungsbranche, hat CleanManager übernommen, ein dänisches SaaS-Unternehmen,
das sich auf Planungs- und Zeiterfassungstools für Reinigungsdienstleister
spezialisiert hat. Mit diesem strategischen Schritt erweitert zvoove seine
Präsenz in den skandinavischen und britischen Märkten und stärkt seine Position
als führende digitale Plattform für den Reinigungssektor in Europa weiter.
"Aufbauend auf unserem Erfolg im Bereich der Zeitarbeitssoftware verfolgt zvoove
nun eine fokussierte Strategie, um seine Marktführerschaft auch in der
Reinigungsbranche weiter auszubauen", sagt Oliver Muhr, CEO von zvoove. "Die
Akquisition von CleanManager markiert einen entscheidenden Meilenstein bei der
europaweiten Expansion von zvoove Clean. Dieser Schritt stärkt nicht nur unser
Produktportfolio, sondern positioniert uns auch in Skandinavien - einem
dynamischen, innovationsorientierten Markt mit einem robusten Ökosystem, das
perfekt zu unserer unternehmerischen DNA passt."
CleanManager ist eine etablierte Lösung in Dänemark, Deutschland und
Großbritannien und bietet leistungsstarke, zugleich benutzerfreundliche Lösungen
für Einsatzplanung, Zeiterfassung, Qualitätskontrolle und Kostenkalkulation.
Dank seiner flexiblen Architektur und zugeschnitten auf die spezifischen
Bedürfnisse des täglichen Betriebs in Reinigungsunternehmen, lässt sich
CleanManager nahtlos in bestehende Abrechnungs- und Lohnsysteme integrieren und
ist damit eine bewährte Lösung für Unternehmen, die ihre digitalen Tools
individuell anpassen möchten.
"Wir freuen uns sehr, CleanManager bei zvoove Clean willkommen zu heißen",
ergänzt Stefan Kramer, CEO von zvoove Clean. "Diese Akquisition ist ein
wichtiger Meilenstein in unserer internationalen Expansionsstrategie im
Gebäudedienstleistungs-Segment. Mit CleanManager erschließen wir nicht nur die
skandinavischen und britischen Märkte, sondern fügen auch eine starke,
komplementäre Lösung zu unserem Portfolio hinzu. Zusammen mit fortytools,
unserer All-in-One-Plattform in Deutschland, können wir nun eine noch breitere
Palette von Kundenbedürfnissen abdecken und gemeinsame Innovationen in unseren
Produkten vorantreiben, auch im Bereich der künstlichen Intelligenz."
"Wir freuen uns sehr, uns zvoove anzuschließen und Teil einer größeren Gruppe zu
werden, die unsere Leidenschaft für die Vereinfachung von Reinigungsprozessen
teilt", sagen Jakob Witte Larsen und Frantz Furrer, Mitgründer von CleanManager.
"Mit der Unterstützung von zvoove können wir unsere Entwicklungs-Roadmap
