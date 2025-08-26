Expansion von zvoove Clean durch Markteintritt in Skandinavien

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    München und Odense, Dänemark (ots/PRNewswire) - https://zvoove.de/ , führender
    Anbieter von Software und KI-Lösungen für die Zeitarbeits-, Sicherheits- und
    Reinigungsbranche, hat CleanManager übernommen, ein dänisches SaaS-Unternehmen,
    das sich auf Planungs- und Zeiterfassungstools für Reinigungsdienstleister
    spezialisiert hat. Mit diesem strategischen Schritt erweitert zvoove seine
    Präsenz in den skandinavischen und britischen Märkten und stärkt seine Position
    als führende digitale Plattform für den Reinigungssektor in Europa weiter.

    "Aufbauend auf unserem Erfolg im Bereich der Zeitarbeitssoftware verfolgt zvoove
    nun eine fokussierte Strategie, um seine Marktführerschaft auch in der
    Reinigungsbranche weiter auszubauen", sagt Oliver Muhr, CEO von zvoove. "Die
    Akquisition von CleanManager markiert einen entscheidenden Meilenstein bei der
    europaweiten Expansion von zvoove Clean. Dieser Schritt stärkt nicht nur unser
    Produktportfolio, sondern positioniert uns auch in Skandinavien - einem
    dynamischen, innovationsorientierten Markt mit einem robusten Ökosystem, das
    perfekt zu unserer unternehmerischen DNA passt."

    CleanManager ist eine etablierte Lösung in Dänemark, Deutschland und
    Großbritannien und bietet leistungsstarke, zugleich benutzerfreundliche Lösungen
    für Einsatzplanung, Zeiterfassung, Qualitätskontrolle und Kostenkalkulation.
    Dank seiner flexiblen Architektur und zugeschnitten auf die spezifischen
    Bedürfnisse des täglichen Betriebs in Reinigungsunternehmen, lässt sich
    CleanManager nahtlos in bestehende Abrechnungs- und Lohnsysteme integrieren und
    ist damit eine bewährte Lösung für Unternehmen, die ihre digitalen Tools
    individuell anpassen möchten.

    "Wir freuen uns sehr, CleanManager bei zvoove Clean willkommen zu heißen",
    ergänzt Stefan Kramer, CEO von zvoove Clean. "Diese Akquisition ist ein
    wichtiger Meilenstein in unserer internationalen Expansionsstrategie im
    Gebäudedienstleistungs-Segment. Mit CleanManager erschließen wir nicht nur die
    skandinavischen und britischen Märkte, sondern fügen auch eine starke,
    komplementäre Lösung zu unserem Portfolio hinzu. Zusammen mit fortytools,
    unserer All-in-One-Plattform in Deutschland, können wir nun eine noch breitere
    Palette von Kundenbedürfnissen abdecken und gemeinsame Innovationen in unseren
    Produkten vorantreiben, auch im Bereich der künstlichen Intelligenz."

    "Wir freuen uns sehr, uns zvoove anzuschließen und Teil einer größeren Gruppe zu
    werden, die unsere Leidenschaft für die Vereinfachung von Reinigungsprozessen
    teilt", sagen Jakob Witte Larsen und Frantz Furrer, Mitgründer von CleanManager.
    "Mit der Unterstützung von zvoove können wir unsere Entwicklungs-Roadmap
