Ausfallrisiken bei französischen Bonds schnellen hoch - Schuldenkrise 2.0?

Die aktuellen Kreditratings von S&P und Fitch bei AA- sowie Moody's mit Aa3 spiegeln die Sorgen wider, dass das Land angesichts dieser Herausforderungen Schwierigkeiten haben könnte, seinen Haushalt langfristig in den Griff zu bekommen. Diese Bewertungen sind jeweils drei Stufen unter der Bestnote und verdeutlichen die Unsicherheit, die durch die politischen und wirtschaftlichen Risiken entstanden ist. Zudem ist der Ausblick bei S&P und Fitch negativ, was die Besorgnis der Ratingagenturen unterstreicht, dass sich die Lage verschärfen könnte. In den nächsten drei Monaten wollen alle drei Agenturen die Lage neu bewerten – eine Abstufung ist durchaus möglich.

Französische Staatsanleihen stellen aktuell das Vertrauen der Anleger auf eine harte Probe. Obwohl Frankreich noch immer den Ruf eines relativ stabilen Staates in der Europäischen Union hat, haben politische Unruhen und eine hohe Staatsverschuldung die Märkte verunsichert. Die Bonds des Landes rentieren mittlerweile höher als die Griechenlands. Droht eine neue Schuldenkrise wie 2009?

Politisch steht das Land am Rande einer Krise. Frankreichs Minderheitsregierung, geführt von Premierminister François Bayrou, steht unter Druck, die öffentlichen Finanzen zu sanieren, um den gewaltigen Schuldenberg zu reduzieren. Doch die oppositionellen Parteien blockieren seine Sparpläne, was die politische Instabilität verschärft und das Vertrauen der Märkte in die Fähigkeit der Regierung, die nötigen Reformen durchzuführen, untergräbt. In absoluten Zahlen weist Frankreich mit über 3,3 Milliarden Euro in Europa die höchste Staatsverschuldung auf, vor Italien mit knapp 3 Milliarden Euro und Deutschland mit rund 2,7 Milliarden Euro.

Ein Misstrauensvotum gegen Bayrou, das im September bevorsteht, könnte das politische Gleichgewicht weiter destabilisieren und eine Neuwahl zur Folge haben, was die Unsicherheit noch weiter anheizen würde. Sollte die Regierung stürzen, könnte dies die Risiken auf den Märkten noch verstärken und die französischen Anleihen weiter unter Druck setzen.

Der Anstieg der Renditen für französische Staatsanleihen zeigt deutlich, wie stark die politischen Risiken das Vertrauen der Anleger beeinträchtigen. Die 10-jährigen Anleihen erlebten einen deutlichen Anstieg der Renditen auf 3,51 Prozent, was die Differenz zu deutschen Bonds auf ein Jahreshoch von rund 79 Basispunkten ausweitet. Der Spread zwischen französischen und italienischen Anleihen hat sich dagegen verengt, was darauf hindeutet, dass Frankreichs Bonds als zunehmend riskanter eingestuft werden.

Zehnjährige Bonds aus Griechenland, das traditionell höhere Renditen aufgrund seiner Wirtschaftslage und politischen Instabilität anbieten musste, rentieren mit 3,44 Prozent sogar niedriger als ihre französischen Pendants. Mit anderen Worten: sie werden als sicherer eingestuft. Das unterstreicht die Verbesserungen in Griechenland, aber auch die zunehmende Skepsis der Anleger gegenüber Frankreichs Bonität.

Ein weiterer Risikofaktor ist die wachsende Staatsverschuldung, die mit aktuell rund 114 Prozent des BIP die dritthöchste in der EU ist. Nur Italien hat eine noch höhere Verschuldung von 138 Prozent und Griechenland mit 152 Prozent, während Deutschland laut Statista bei nur 62 Prozent liegt. Diese hohe Verschuldung bedeutet, dass Frankreichs Staatsfinanzen unter stärkerer Beobachtung stehen, insbesondere wenn es um die Fähigkeit geht, die Zinszahlungen zu bedienen und den Haushalt zu sanieren.

Marktanalysten warnen, dass ein weiteres Verschärfen der Haushaltskrise und das Scheitern von Reformen zu einem Rückgang des Anlegervertrauens führen könnten, was die Renditen französischer Anleihen weiter antreiben könnte. Ein derartiger Anstieg würde die Finanzierungskosten für den französischen Staat erhöhen und könnte zu einer negativen Rückkopplung führen, bei der höhere Zinsen die Staatsfinanzen weiter belasten. Anleger befürchten, dass sich Frankreich zunehmend in eine Risikozone bewegt, in der sich die Finanzkrise von 2009 in Griechenland wiederholen könnte.

Der Druck auf französische Staatsanleihen könnte in den kommenden Monaten noch steigen, insbesondere wenn sich die politischen Unsicherheiten nicht rasch klären lassen. Investoren aus Asien, darunter japanische Fonds, nutzen derzeit die Breite der Rendite-Spreads als Gelegenheit, französische Anleihen zu kaufen, was den Markt kurzfristig etwas stützt. Es besteht jedoch die Gefahr, dass die zunehmende politische Instabilität langfristig zu einem sinkenden Vertrauen in französische Staatsanleihen führt.

Insgesamt zeigt sich, dass die Risiken für französische Bonds steigen. Die politische Instabilität, kombiniert mit der hohen Staatsverschuldung und dem wirtschaftlichen Druck, schafft ein unsicheres Umfeld für Investoren. Die wachsenden Renditen und Spreads gegenüber den sichereren deutschen Bunds sind klare Indikatoren dafür, dass der Markt diese Unsicherheiten zunehmend einkalkuliert.

Sollte die politische Lage in Europas zweitgrößter Volkswirtschaft in den kommenden Wochen und Monaten weiter eskalieren, könnte dies das Vertrauen in Frankreichs Fähigkeit, seine Schulden zu bedienen, erheblich untergraben und zu einem spürbaren Anstieg der Ausfallrisiken führen. Die Folgen davon wären auch in Europas Nummer Eins, Deutschland, zu spüren.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion