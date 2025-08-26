Verbrauchervertrauen trübt sich etwas ein

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im August wieder eingetrübt. Der Konsumindikator sei um 1,3 Punkte auf 97,4 Punkte gesunken, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mit. Volkswirte hatten bereits mit einem Rückgang des Indikators gerechnet.

Zudem wurde der Vormonatswert von 97,2 Punkte auf 98,7 Punkte nach oben revidiert. Damit bleibt es bei dem für Juli ermittelten Anstieg.