Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 26.08.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.08.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Vinci
Tagesperformance: -6,20 %
Platz 1
Performance 1M: -1,88 %
BNP Paribas (A)
Tagesperformance: -5,87 %
Platz 2
Performance 1M: +1,51 %
AXA
Tagesperformance: -5,78 %
Platz 3
Performance 1M: -2,48 %
UniCredit
Tagesperformance: -3,23 %
Platz 4
Performance 1M: +12,14 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 5
Performance 1M: -5,51 %
TotalEnergies
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 6
Performance 1M: +5,42 %
