Nvidia Earnings: Der wichtigste Tag für die Börse 2025

Nvidia ist längst mehr als nur ein Tech-Konzern – die Aktie bewegt ganze Märkte. Mit einem Anteil von acht Prozent im S&P 500 reicht schon ein kleiner Kursausschlag, um die Wall Street ins Wanken zu bringen.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Die Aktie ist in 673 verschiedenen Fonds vertreten, deren Gesamtbesitz über 3,5 Milliarden Aktien beträgt – was ihre Rolle als Eckpfeiler in unzähligen Anlegerportfolios unterstreicht.

Analysten erwarten, dass der Chiphersteller einen Gewinn von 0,98 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von rund 46,05 Milliarden US-Dollar erzielen wird.

Ingo Kolf (links) und Krischan Orth sprechen über Nvidia Doch kann Nvidia die gigantischen Erwartungen wirklich noch erfüllen? In dieser Folge von Börse, Baby! sprechen Krischan Orth und Ingo Kolf über die Rolle von China und der US-Regierung und ob die Aktie inzwischen überhitzt ist oder noch weiteres Potenzial bietet. Ein Gespräch über Hype, Realität und die Frage, ob eine einzige Aktie die Macht hat, die Börsen weltweit in Bewegung zu setzen.

Hört direkt rein – unser neues Format "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

Spotify

Apple Podcasts

Podcast.de

Podscan.fm

Radio.de

Podcast Republic

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 155,8EUR auf Tradegate (26. August 2025, 16:59 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 164,05 $ , was einem Rückgang von -9,88% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung Jetzt Report kostenlos herunterladen!