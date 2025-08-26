Börse, Baby
Nvidia Earnings: Der wichtigste Tag für die Börse 2025
Kann Nvidia erneut die Erwartungen der Wall Street pulverisieren? Crasht die Aktie oder geben die Geschäftszahlen neuen Aufschwung für die Anteilsscheine des Chip-Riesen?
- Nvidia könnte Wall Street erneut überraschen.
- Analysten erwarten 0,98 USD Gewinn pro Aktie.
- Aktie als Eckpfeiler in vielen Anlegerportfolios.
- Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Nvidia ist längst mehr als nur ein Tech-Konzern – die Aktie bewegt ganze Märkte. Mit einem Anteil von acht Prozent im S&P 500 reicht schon ein kleiner Kursausschlag, um die Wall Street ins Wanken zu bringen.
Die Aktie ist in 673 verschiedenen Fonds vertreten, deren Gesamtbesitz über 3,5 Milliarden Aktien beträgt – was ihre Rolle als Eckpfeiler in unzähligen Anlegerportfolios unterstreicht.
Analysten erwarten, dass der Chiphersteller einen Gewinn von 0,98 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von rund 46,05 Milliarden US-Dollar erzielen wird.
Ingo Kolf (links) und Krischan Orth sprechen über Nvidia
Ingo Kolf (links) und Krischan Orth sprechen über NvidiaDoch kann Nvidia die gigantischen Erwartungen wirklich noch erfüllen? In dieser Folge von Börse, Baby! sprechen Krischan Orth und Ingo Kolf über die Rolle von China und der US-Regierung und ob die Aktie inzwischen überhitzt ist oder noch weiteres Potenzial bietet. Ein Gespräch über Hype, Realität und die Frage, ob eine einzige Aktie die Macht hat, die Börsen weltweit in Bewegung zu setzen.
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 155,8EUR auf Tradegate (26. August 2025, 16:59 Uhr) gehandelt.