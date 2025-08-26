Eurokurs legt etwas zu - Trump mischt sich in Fed-Personalpolitik ein

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich etwas von seinen Kursverlusten am Vortag erholt. So war der Dollar angesichts der Eskalation zwischen US-Präsident Donald Trump und der Notenbank Fed in der Nacht unter Druck geraten. Am späten Dienstagnachmittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1658 US-Dollar gehandelt und damit etwas über dem Stand vom Montagabend. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1656 (Montag: 1,1697) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8579 (0,8549) Euro.

Trump griff in die Personalpolitik der Fed ein und kündigte die sofortige Entlassung der Gouverneurin Lisa Cook aus ihrem Amt im Vorstand an. In einem Brief des Präsidenten an diese hieß es, dass es hinreichende Gründe zu der Annahme gebe, dass sie in einem oder mehreren Hypothekenverträgen falsche Angaben gemacht habe. Cook machte allerdings deutlich, dass sie um ihren Posten kämpfen und ihr Amt weiter ausüben wird.