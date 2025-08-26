    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    Commerzbank – unsere Perspektive

    Daniel war am Morgen zu Gast bei NTV auf dem Börsenparkett. Thematisch ging es fast ausschließlich um den europäischen Bankensektor und die mögliche Übernahme der Commerzbank durch die italienische Unicredit. Anlass war die Meldung, dass die Unicredit ihren Anteil an der Commerzbank weiter erhöht hat. Unsere Einordnung hier

    Kostenfrei anmelden: RoboMarkets-Webinar um 18.00 Uhr mit allen Infos zur Commerzbank,  zum aktuellen Marktumfeld mit Markttechnik, Hotstocks der Woche und Mehr…


    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
