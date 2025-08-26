Commerzbank – unsere Perspektive

Daniel war am Morgen zu Gast bei NTV auf dem Börsenparkett. Thematisch ging es fast ausschließlich um den europäischen Bankensektor und die mögliche Übernahme der Commerzbank durch die italienische Unicredit. Anlass war die Meldung, dass die Unicredit ihren Anteil an der Commerzbank weiter erhöht hat. Unsere Einordnung hier…

Kostenfrei anmelden: RoboMarkets-Webinar um 18.00 Uhr mit allen Infos zur Commerzbank, zum aktuellen Marktumfeld mit Markttechnik, Hotstocks der Woche und Mehr…