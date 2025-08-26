Siemens Energy - Aktie legt am 26.08.2025 stark zu

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Siemens Energy Aktie. Mit einer Performance von +4,27 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Siemens Energy investiert war, konnte einen Gewinn von +11,30 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um -5,87 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,58 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +81,54 % gewonnen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,22 % geändert.

Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,87 % 1 Monat -6,58 % 3 Monate +11,30 % 1 Jahr +255,78 %

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 76,32 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Das Kopf-an-Kopf-Rennen um den dritten Aufstiegsplatz in den EuroStoxx 50 im September ist in diesem Jahr extrem eng. Erneut hat die US-Bank JPMorgan Berechnungen vorgenommen und ihre Einschätzung geändert. Laut einer am Dienstag …

Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.