    /C O R R E C T I O N -- BitMine Immersion Technologies, Inc./

    Las Vegas (ots/PRNewswire) - Bezüglich der Pressemitteilung "BitMine Immersion
    (BMNR) ist die Nummer 1 unter den ETH-Treasuries der Welt, die zweitgrößte
    Krypto-Treasury weltweit und die 20. liquideste US-Aktie, die im Durchschnitt
    2,8 Milliarden Dollar pro Tag umsetzt", herausgegeben am 25. August 2025 von
    BitMine Immersion Technologies, Inc. über PR Newswire, wurden wir von einem
    Vertreter des Unternehmens darauf hingewiesen, dass versehentlich Informationen
    in einer Unterüberschrift und im vierten Absatz ausgelassen wurden. Außerdem
    wurde ein neuer fünfter Absatz hinzugefügt. Es folgt die vollständige,
    korrigierte Pressemitteilung:

    BitMine Immersion (BMNR) ist die Nummer 1 unter den ETH-Treasuries weltweit, die
    zweitgrößte Krypto-Treasury weltweit und die 20. liquideste US-Aktie mit einem
    durchschnittlichen Handelsvolumen von 2,8 Milliarden US-Dollar pro Tag

    Die Krypto- und Bargeldbestände von BitMine übersteigen 8,8 Milliarden Dollar,
    darunter 1,71 Millionen ETH-Token

    Der Bitmine Crypto NAV (Nettoinventarwert) pro Aktie beträgt zum 24. August
    39,84 US-Dollar, verglichen mit 22,84 US-Dollar pro Aktie am 27. Juli.

    Die Krypto- und Bargeldbestände von BitMine von mehr als 8,8 Milliarden USD
    entspricht einem Anstieg von 2,2 Milliarden USD gegeben 6,6 Milliarden USD, die
    letzte Woche gemeldet wurden

    BitMine wird weiterhin von einer Gruppe namhafter institutioneller Investoren
    unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller
    III, Pantera, Kraken, DCG und Galaxy Digital, um das Ziel von BitMine zu
    unterstützen, 5 % der ETH zu erwerben

    (NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies ("BitMine" oder das
    "Unternehmen") gab heute bekannt, dass der Bestand an Kryptowährungen + Bargeld
    mehr als 8,82 Milliarden Dollar beträgt. Zum 24. August um 17:30 Uhr ET
    umfassten die Krypto-Bestände des Unternehmens 1.713.899 ETH zu einem Preis von
    4.808 USD pro ETH (Bloomberg), 192 Bitcoin (BTC) und unbelastete Barmittel in
    Höhe von 562 Millionen USD.

    BitMine Crypto Holdings ist die Nummer 1 unter den Ethereum-Vermögensverwaltern
    und die Nummer 2 weltweit, hinter Strategy Inc (MSTR), die 629.376 BTC im Wert
    von 71 Milliarden USD besitzt.

    BitMine bleibt die größte ETH-Treasury der Welt. BitMine lancierte seine
    ETH-Treasury-Strategie am 30. Juni (Abschluss am 8. Juli). In den
    darauffolgenden sechs Wochen erreichte das Unternehmen viele wichtige
    Meilensteine.

    "In der vergangenen Woche hat BitMine seine Krypto- und Bargeldbestände um 2,2
    Milliarden USD auf 8,8 Milliarden USD erhöht (durch Hinzufügen von über 190.500
    Token von 1,52 Millionen auf 1,71 Millionen Token). Dies ist die zweite Woche in
    Folge, in der BitMine in diesem Tempo Kapital von institutionellen Anlegern
