/C O R R E C T I O N -- BitMine Immersion Technologies, Inc./

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Bezüglich der Pressemitteilung "BitMine Immersion

(BMNR) ist die Nummer 1 unter den ETH-Treasuries der Welt, die zweitgrößte

Krypto-Treasury weltweit und die 20. liquideste US-Aktie, die im Durchschnitt

2,8 Milliarden Dollar pro Tag umsetzt", herausgegeben am 25. August 2025 von

BitMine Immersion Technologies, Inc. über PR Newswire, wurden wir von einem

Vertreter des Unternehmens darauf hingewiesen, dass versehentlich Informationen

in einer Unterüberschrift und im vierten Absatz ausgelassen wurden. Außerdem

wurde ein neuer fünfter Absatz hinzugefügt. Es folgt die vollständige,

korrigierte Pressemitteilung:



BitMine Immersion (BMNR) ist die Nummer 1 unter den ETH-Treasuries weltweit, die

zweitgrößte Krypto-Treasury weltweit und die 20. liquideste US-Aktie mit einem

durchschnittlichen Handelsvolumen von 2,8 Milliarden US-Dollar pro Tag





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Strategy Inc! Long 319,90€ 2,33 × 12,62 Zum Produkt Short 369,66€ 2,47 × 12,04 Zum Produkt