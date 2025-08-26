/C O R R E C T I O N -- BitMine Immersion Technologies, Inc./
Las Vegas (ots/PRNewswire) - Bezüglich der Pressemitteilung "BitMine Immersion
(BMNR) ist die Nummer 1 unter den ETH-Treasuries der Welt, die zweitgrößte
Krypto-Treasury weltweit und die 20. liquideste US-Aktie, die im Durchschnitt
2,8 Milliarden Dollar pro Tag umsetzt", herausgegeben am 25. August 2025 von
BitMine Immersion Technologies, Inc. über PR Newswire, wurden wir von einem
Vertreter des Unternehmens darauf hingewiesen, dass versehentlich Informationen
in einer Unterüberschrift und im vierten Absatz ausgelassen wurden. Außerdem
wurde ein neuer fünfter Absatz hinzugefügt. Es folgt die vollständige,
korrigierte Pressemitteilung:
BitMine Immersion (BMNR) ist die Nummer 1 unter den ETH-Treasuries weltweit, die
zweitgrößte Krypto-Treasury weltweit und die 20. liquideste US-Aktie mit einem
durchschnittlichen Handelsvolumen von 2,8 Milliarden US-Dollar pro Tag
(BMNR) ist die Nummer 1 unter den ETH-Treasuries der Welt, die zweitgrößte
Krypto-Treasury weltweit und die 20. liquideste US-Aktie, die im Durchschnitt
2,8 Milliarden Dollar pro Tag umsetzt", herausgegeben am 25. August 2025 von
BitMine Immersion Technologies, Inc. über PR Newswire, wurden wir von einem
Vertreter des Unternehmens darauf hingewiesen, dass versehentlich Informationen
in einer Unterüberschrift und im vierten Absatz ausgelassen wurden. Außerdem
wurde ein neuer fünfter Absatz hinzugefügt. Es folgt die vollständige,
korrigierte Pressemitteilung:
BitMine Immersion (BMNR) ist die Nummer 1 unter den ETH-Treasuries weltweit, die
zweitgrößte Krypto-Treasury weltweit und die 20. liquideste US-Aktie mit einem
durchschnittlichen Handelsvolumen von 2,8 Milliarden US-Dollar pro Tag
Anzeige
Präsentiert von
Die Krypto- und Bargeldbestände von BitMine übersteigen 8,8 Milliarden Dollar,
darunter 1,71 Millionen ETH-Token
Der Bitmine Crypto NAV (Nettoinventarwert) pro Aktie beträgt zum 24. August
39,84 US-Dollar, verglichen mit 22,84 US-Dollar pro Aktie am 27. Juli.
Die Krypto- und Bargeldbestände von BitMine von mehr als 8,8 Milliarden USD
entspricht einem Anstieg von 2,2 Milliarden USD gegeben 6,6 Milliarden USD, die
letzte Woche gemeldet wurden
BitMine wird weiterhin von einer Gruppe namhafter institutioneller Investoren
unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller
III, Pantera, Kraken, DCG und Galaxy Digital, um das Ziel von BitMine zu
unterstützen, 5 % der ETH zu erwerben
(NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies ("BitMine" oder das
"Unternehmen") gab heute bekannt, dass der Bestand an Kryptowährungen + Bargeld
mehr als 8,82 Milliarden Dollar beträgt. Zum 24. August um 17:30 Uhr ET
umfassten die Krypto-Bestände des Unternehmens 1.713.899 ETH zu einem Preis von
4.808 USD pro ETH (Bloomberg), 192 Bitcoin (BTC) und unbelastete Barmittel in
Höhe von 562 Millionen USD.
BitMine Crypto Holdings ist die Nummer 1 unter den Ethereum-Vermögensverwaltern
und die Nummer 2 weltweit, hinter Strategy Inc (MSTR), die 629.376 BTC im Wert
von 71 Milliarden USD besitzt.
BitMine bleibt die größte ETH-Treasury der Welt. BitMine lancierte seine
ETH-Treasury-Strategie am 30. Juni (Abschluss am 8. Juli). In den
darauffolgenden sechs Wochen erreichte das Unternehmen viele wichtige
Meilensteine.
"In der vergangenen Woche hat BitMine seine Krypto- und Bargeldbestände um 2,2
Milliarden USD auf 8,8 Milliarden USD erhöht (durch Hinzufügen von über 190.500
Token von 1,52 Millionen auf 1,71 Millionen Token). Dies ist die zweite Woche in
Folge, in der BitMine in diesem Tempo Kapital von institutionellen Anlegern
darunter 1,71 Millionen ETH-Token
Der Bitmine Crypto NAV (Nettoinventarwert) pro Aktie beträgt zum 24. August
39,84 US-Dollar, verglichen mit 22,84 US-Dollar pro Aktie am 27. Juli.
Die Krypto- und Bargeldbestände von BitMine von mehr als 8,8 Milliarden USD
entspricht einem Anstieg von 2,2 Milliarden USD gegeben 6,6 Milliarden USD, die
letzte Woche gemeldet wurden
BitMine wird weiterhin von einer Gruppe namhafter institutioneller Investoren
unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller
III, Pantera, Kraken, DCG und Galaxy Digital, um das Ziel von BitMine zu
unterstützen, 5 % der ETH zu erwerben
(NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies ("BitMine" oder das
"Unternehmen") gab heute bekannt, dass der Bestand an Kryptowährungen + Bargeld
mehr als 8,82 Milliarden Dollar beträgt. Zum 24. August um 17:30 Uhr ET
umfassten die Krypto-Bestände des Unternehmens 1.713.899 ETH zu einem Preis von
4.808 USD pro ETH (Bloomberg), 192 Bitcoin (BTC) und unbelastete Barmittel in
Höhe von 562 Millionen USD.
BitMine Crypto Holdings ist die Nummer 1 unter den Ethereum-Vermögensverwaltern
und die Nummer 2 weltweit, hinter Strategy Inc (MSTR), die 629.376 BTC im Wert
von 71 Milliarden USD besitzt.
BitMine bleibt die größte ETH-Treasury der Welt. BitMine lancierte seine
ETH-Treasury-Strategie am 30. Juni (Abschluss am 8. Juli). In den
darauffolgenden sechs Wochen erreichte das Unternehmen viele wichtige
Meilensteine.
"In der vergangenen Woche hat BitMine seine Krypto- und Bargeldbestände um 2,2
Milliarden USD auf 8,8 Milliarden USD erhöht (durch Hinzufügen von über 190.500
Token von 1,52 Millionen auf 1,71 Millionen Token). Dies ist die zweite Woche in
Folge, in der BitMine in diesem Tempo Kapital von institutionellen Anlegern
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BitMine Immersion Technologies Registered - A411ZL - US09175A2069
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BitMine Immersion Technologies Registered. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Solidjak schrieb 19.08.25, 17:24
Also ich hab nachgekauft, mNAV ist vernünftig und die Korrektur bei ETH dürfte bald vorbei seinmitdiskutieren »
peac42 schrieb 11.08.25, 08:13
So ist es hab auch reduziert. Bin seit Kauf 31.07 bei 90 % +mitdiskutieren »
Da muss man mitnehmen.
Da muss man mitnehmen.
Magictrader schrieb 08.08.25, 17:32
mitdiskutieren »
Habe nach über 40 % Gewinn in wenigen Tagen 1/3 verkauft. Der Rest soll langfristig laufen. Wünsche Euch ein schönes Wochenende!
Autor folgen
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte