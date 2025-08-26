    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsALBA AktievorwärtsNachrichten zu ALBA
    AliveDx registriert MosaiQ®, sein Instrument für Multiplex-Tests auf Autoimmunerkrankungen, Allergien und darüber hinaus, als ein von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zugelassenes Medizinprodukt der Klasse II.

    Eysins, Schweiz (ots/PRNewswire) - Das MosaiQ-Gerät ist eine kontinuierliche
    Random-Access-Immunoassay-Plattform der nächsten Generation, die Labors
    Automatisierung, einfache Arbeitsabläufe, schnelle, multiplexe Ergebnisse und
    umsetzbare Erkenntnisse für schwer zu diagnostizierende Erkrankungen bietet.

    AliveDx, das globale In-vitro -Diagnostikunternehmen, das sich der Verbesserung
    der Patientenversorgung verschrieben hat, gab heute bekannt, dass sein MosaiQ ®
    -Gerät bei der U.S. Food and Drug Administration (FDA) als Medizinprodukt der
    Klasse II (510(k)) registriert ist. Dies ist ein bedeutender Meilenstein für
    klinische Labore in den Vereinigten Staaten, da damit eine automatisierte
    Multiplex-Testplattform mit hohem Durchsatz eingeführt werden kann, die
    schnellere und umfassendere Ergebnisse bei Autoimmun- und Allergietests liefert.

    Informationen zur MosaiQ-Lösung

    Die MosaiQ-Lösung ist eine IVD-Lösung der nächsten Generation für
    Autoimmunerkrankungen, Allergien und darüber hinaus. Die multiplexe,
    vollautomatische planare Microarray-Plattform ermöglicht syndromische Tests für
    komplexe Erkrankungen. MosaiQ wurde mit Blick auf Benutzerfreundlichkeit
    entwickelt und kombiniert hohen Durchsatz mit kontinuierlichem Direktzugriff. Es
    liefert schnelle und genaue Ergebnisse und erfüllt damit die steigenden
    Erwartungen an die Laboreffizienz.

    Die wichtigsten Vorteile sind:

    Einfacher Arbeitsablauf - Vollautomatischer Prozess mit integrierter
    Qualitätskontrolle und Kalibrierung senkt Kosten und steigert die
    Laboreffizienz. Kontinuierlicher Direktzugriff ermöglicht die Eingabe der
    Patientenprobe und die Ausgabe des Ergebnisses in einem einzigen Schritt.

    Schnelle Ergebnisse - Mehrere Tests aus einer einzigen Serumprobe mit geringem
    Volumen, wobei das erste Patientenergebnis in weniger als einer Stunde und die
    Ergebnisse der nachfolgenden Patienten alle 42 Sekunden vorliegen.

    Verwertbare Erkenntnisse - Multiplex-Panels zur Unterstützung syndromischer
    Tests, zur Erkennung von Komorbiditäten und zur Optimierung der
    Entscheidungsfindung für Ärzte durch umfassende Einblicke.

    Regulatorischer Meilenstein

    Die Zulassung als Medizinprodukt der Klasse II 510(k) ermöglicht den Einsatz von
    MosaiQ in klinischen Labors in den USA - ein Meilenstein, der es AliveDx
    ermöglicht, sein innovatives Multiplexing-System Ärzten und Patienten in den USA
    anzubieten.

    "Wir freuen uns sehr, mit unserem bahnbrechenden MosaiQ-Gerät in den US-Markt
    einzutreten.", sagte Manuel O. Méndez, CEO von AliveDx . "Diese Bemühungen
    unterstreichen unser kontinuierliches Engagement für die Zusammenarbeit mit
    Labors und Klinikern, um diagnostische Erkenntnisse zu gewinnen, die
