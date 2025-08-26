AliveDx registriert MosaiQ®, sein Instrument für Multiplex-Tests auf Autoimmunerkrankungen, Allergien und darüber hinaus, als ein von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zugelassenes Medizinprodukt der Klasse II.
AliveDx, das globale In-vitro -Diagnostikunternehmen, das sich der Verbesserung
der Patientenversorgung verschrieben hat, gab heute bekannt, dass sein MosaiQ ®
-Gerät bei der U.S. Food and Drug Administration (FDA) als Medizinprodukt der
Klasse II (510(k)) registriert ist. Dies ist ein bedeutender Meilenstein für
klinische Labore in den Vereinigten Staaten, da damit eine automatisierte
Multiplex-Testplattform mit hohem Durchsatz eingeführt werden kann, die
schnellere und umfassendere Ergebnisse bei Autoimmun- und Allergietests liefert.
Informationen zur MosaiQ-Lösung
Die MosaiQ-Lösung ist eine IVD-Lösung der nächsten Generation für
Autoimmunerkrankungen, Allergien und darüber hinaus. Die multiplexe,
vollautomatische planare Microarray-Plattform ermöglicht syndromische Tests für
komplexe Erkrankungen. MosaiQ wurde mit Blick auf Benutzerfreundlichkeit
entwickelt und kombiniert hohen Durchsatz mit kontinuierlichem Direktzugriff. Es
liefert schnelle und genaue Ergebnisse und erfüllt damit die steigenden
Erwartungen an die Laboreffizienz.
Die wichtigsten Vorteile sind:
Einfacher Arbeitsablauf - Vollautomatischer Prozess mit integrierter
Qualitätskontrolle und Kalibrierung senkt Kosten und steigert die
Laboreffizienz. Kontinuierlicher Direktzugriff ermöglicht die Eingabe der
Patientenprobe und die Ausgabe des Ergebnisses in einem einzigen Schritt.
Schnelle Ergebnisse - Mehrere Tests aus einer einzigen Serumprobe mit geringem
Volumen, wobei das erste Patientenergebnis in weniger als einer Stunde und die
Ergebnisse der nachfolgenden Patienten alle 42 Sekunden vorliegen.
Verwertbare Erkenntnisse - Multiplex-Panels zur Unterstützung syndromischer
Tests, zur Erkennung von Komorbiditäten und zur Optimierung der
Entscheidungsfindung für Ärzte durch umfassende Einblicke.
Regulatorischer Meilenstein
Die Zulassung als Medizinprodukt der Klasse II 510(k) ermöglicht den Einsatz von
MosaiQ in klinischen Labors in den USA - ein Meilenstein, der es AliveDx
ermöglicht, sein innovatives Multiplexing-System Ärzten und Patienten in den USA
anzubieten.
"Wir freuen uns sehr, mit unserem bahnbrechenden MosaiQ-Gerät in den US-Markt
einzutreten.", sagte Manuel O. Méndez, CEO von AliveDx . "Diese Bemühungen
unterstreichen unser kontinuierliches Engagement für die Zusammenarbeit mit
Labors und Klinikern, um diagnostische Erkenntnisse zu gewinnen, die
Halteposition schrieb 26.06.25, 09:55
Keine besonderen Vorkommnisse. Tenor: Nach dem Delisting muss man den Minderheitsaktionären sowieso nichts mehr sagen.mitdiskutieren »
(Beispiel: Konzernumsatz 2024 von 314 Mio wurde erst auf Nachfrage genannt). Der Vortrag vom neuen Vorstand war ebenfalls von sehr übersichtlichem
Informationsgehalt (die gesamtwirtschaftliche Lage ist so desolat, Energiekosten zu hoch, Bürokratie etc.- da kann ALBA schlicht keinen Gewinn machen). Die Abschreibung auf Finanzanlagen beruht auf der Anpassung der Mittelfristplanung (DCF Modell neu gerechnet) für Scrap Metal. Für 2025 rechnet der Vorstand nicht mit weiterem Abschreibungsbedarf. Zum Thema Squeeze Out wurde nichts gefragt/ gesagt.
Halteposition schrieb 28.05.25, 05:31
Aus dem Testatexemplar Jahresabschluss: "Die Veränderung resultiert aus der einer ausserplanmäßigen Abschreibung auf die Beteiligung ALBA SCRAP and METALS HOLDING GmbH in Höhe von TEUR 13.715."mitdiskutieren »
diha71_ schrieb 26.05.25, 08:37
Die Unterlagen sind bei mir am Samstag eingetroffen.mitdiskutieren »
