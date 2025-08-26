AliveDx registriert MosaiQ®, sein Instrument für Multiplex-Tests auf Autoimmunerkrankungen, Allergien und darüber hinaus, als ein von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zugelassenes Medizinprodukt der Klasse II.

Eysins, Schweiz (ots/PRNewswire) - Das MosaiQ-Gerät ist eine kontinuierliche

Random-Access-Immunoassay-Plattform der nächsten Generation, die Labors

Automatisierung, einfache Arbeitsabläufe, schnelle, multiplexe Ergebnisse und

umsetzbare Erkenntnisse für schwer zu diagnostizierende Erkrankungen bietet.



AliveDx, das globale In-vitro -Diagnostikunternehmen, das sich der Verbesserung

der Patientenversorgung verschrieben hat, gab heute bekannt, dass sein MosaiQ ®

-Gerät bei der U.S. Food and Drug Administration (FDA) als Medizinprodukt der

Klasse II (510(k)) registriert ist. Dies ist ein bedeutender Meilenstein für

klinische Labore in den Vereinigten Staaten, da damit eine automatisierte

Multiplex-Testplattform mit hohem Durchsatz eingeführt werden kann, die

schnellere und umfassendere Ergebnisse bei Autoimmun- und Allergietests liefert.









Die MosaiQ-Lösung ist eine IVD-Lösung der nächsten Generation für

Autoimmunerkrankungen, Allergien und darüber hinaus. Die multiplexe,

vollautomatische planare Microarray-Plattform ermöglicht syndromische Tests für

komplexe Erkrankungen. MosaiQ wurde mit Blick auf Benutzerfreundlichkeit

entwickelt und kombiniert hohen Durchsatz mit kontinuierlichem Direktzugriff. Es

liefert schnelle und genaue Ergebnisse und erfüllt damit die steigenden

Erwartungen an die Laboreffizienz.



Die wichtigsten Vorteile sind:



Einfacher Arbeitsablauf - Vollautomatischer Prozess mit integrierter

Qualitätskontrolle und Kalibrierung senkt Kosten und steigert die

Laboreffizienz. Kontinuierlicher Direktzugriff ermöglicht die Eingabe der

Patientenprobe und die Ausgabe des Ergebnisses in einem einzigen Schritt.



Schnelle Ergebnisse - Mehrere Tests aus einer einzigen Serumprobe mit geringem

Volumen, wobei das erste Patientenergebnis in weniger als einer Stunde und die

Ergebnisse der nachfolgenden Patienten alle 42 Sekunden vorliegen.



Verwertbare Erkenntnisse - Multiplex-Panels zur Unterstützung syndromischer

Tests, zur Erkennung von Komorbiditäten und zur Optimierung der

Entscheidungsfindung für Ärzte durch umfassende Einblicke.



Regulatorischer Meilenstein



Die Zulassung als Medizinprodukt der Klasse II 510(k) ermöglicht den Einsatz von

MosaiQ in klinischen Labors in den USA - ein Meilenstein, der es AliveDx

ermöglicht, sein innovatives Multiplexing-System Ärzten und Patienten in den USA

anzubieten.



"Wir freuen uns sehr, mit unserem bahnbrechenden MosaiQ-Gerät in den US-Markt

einzutreten.", sagte Manuel O. Méndez, CEO von AliveDx . "Diese Bemühungen

unterstreichen unser kontinuierliches Engagement für die Zusammenarbeit mit

Labors und Klinikern, um diagnostische Erkenntnisse zu gewinnen, die Seite 1 von 2 Seite 2 ►



