Jetzt entscheidet sich, wer in der Bauwirtschaft die Nase vorn hat (FOTO)

Uelzen (ots) - Der Bundeshaushalt 2025 markiert den Startschuss für eine

historische Investitionsoffensive: Allein im kommenden Jahr fließen 33,4

Milliarden Euro in Brücken-, Straßen- und Tiefbauprojekte - langfristig sollen

es sogar 500 Milliarden Euro im Rahmen des Sondervermögens "Infrastruktur und

Klimaneutralität" werden. Für den Wirtschaftsstandort ein kraftvolles Signal -

für Bau- und Industrieunternehmen zugleich ein Weckruf.



Denn: Der Wettbewerb um Fachkräfte wird sich dramatisch zuspitzen - in einer

Branche, die bereits heute unter akutem Personalmangel leidet. Wer jetzt handelt

und sein Team aufstellt, hat morgen die besten Chancen auf lukrative

Großaufträge. In folgendem Beitrag erfahren Sie, warum frühzeitiges Recruiting

entscheidend ist und wie Unternehmen sich mit klugem Employer Branding und

gezieltem Personalaufbau zukunftssicher aufstellen.





Chancen und Risiken der Investitionsoffensive



Mit der enormen Summe, die die Politik langfristig zur Verfügung stellen will,

wird der Fokus wieder stärker auf die Infrastruktur im Land gelegt. Für

Bauunternehmen bedeutet das die Aussicht auf zahlreiche Großprojekte - doch das

sorgt nicht nur für Zuversicht. Gerade mittelständische Bauunternehmen müssen

jetzt unter Beweis stellen, dass sie es mit den großen Konzernen aufnehmen

können. Dafür gilt es, Prozesse zu professionalisieren, die Sichtbarkeit zu

erhöhen und das eigene Team zu stärken.



Auswirkungen der Investitionsoffensive auf den Fachkräftemangel



Die geplante Investitionsoffensive geht mit umfangreichen neuen Aufträgen

einher. Für deren Bearbeitung braucht es zusätzliche Fachkräfte. Doch genau hier

liegt ein großes Problem: Der Personalmarkt ist in der Baubranche nämlich nicht

nur angespannt, sondern regelrecht leer gefegt. Davon sind vor allem technische

und gewerbliche Berufe betroffen, unter anderem Baugeräteführer, Poliere,

Elektriker im Infrastrukturbereich, Tiefbauer oder auch Bauzeichner. Hinzu

kommt, dass sich die Haltung zahlreicher Fachkräfte verändert hat. Heute suchen

sich viele ihren Arbeitgeber nicht mehr nach dem Gehalt aus, sondern danach, wie

sie das Miteinander empfinden oder welchen Eindruck der Geschäftsführer auf sie

macht. Das bedeutet für den Mittelstand, dass es im Kampf um Fachkräfte nicht

mehr länger darum geht, wer am meisten bezahlen kann, sondern darum, wer die

jungen Talente am besten anspricht.



Erfolgversprechende Recruiting-Maßnahmen für Infrastrukturprojekte



Diese emotionale Ansprache von Fachkräften gelingt am besten mit Ehrlichkeit und

Authentizität. Deshalb sollten sich Betriebe zunächst Klarheit darüber

verschaffen, welche Werte bei ihnen gelebt werden und was die Unternehmenskultur

ausmacht. Diese Werte sollten in authentischen Videos vermittelt werden -

ergänzt durch Team-Einblicke und besondere Projektmomente. Auf diese Weise

präsentieren sich Unternehmen nahbar und vertrauenswürdig. Hinzu kommt, dass

sich der Blick auf die Personalgewinnung verändern muss. Es darf nicht länger

nur darum gehen, Fachkräfte zu beschaffen, sondern der Aufbau eines

langfristigen, zukunftsfähigen Teams sollte im Mittelpunkt stehen.



Konsequenzen der Investitionsoffensive für Bauunternehmen



Gerade mittelständische Bauunternehmen müssen jetzt umdenken. Wer weiterhin

ausschließlich auf klassische Stellenanzeigen setzt, hat noch nicht erkannt, wie

ernst die Lage wirklich ist. Fachkräfte befinden sich nämlich in der Regel in

einer Anstellung und haben keinen Anlass, nach Stellenanzeigen zu suchen. Das

bedeutet, Betriebe müssen ihre Sichtbarkeit erhöhen und dabei ihre

Alleinstellungsmerkmale präsentieren. Wofür stehen wir? Was macht uns besonders?

Wer sind die Menschen hinter dem Unternehmen? Diese Fragen müssen die Betriebe

für sich beantworten und die Antworten dann auf geeigneten Kanälen ihrer

Zielgruppe präsentieren. Langfristig gilt: Nur, wer sich heute sichtbar macht,

bleibt morgen handlungsfähig.



Über Sören Mennerich:



Sören Mennerich ist der Geschäftsführer der MENNERICH Recruiting GmbH. Zusammen

mit seinem Expertenteam hat sich der Recruiting Profi auf Bauunternehmen aus dem

Tief-, Straßen- und Rohrleitungsbau spezialisiert und unterstützt sie mittels

modernen Social-Recruiting-Methoden dabei, qualifizierte Mitarbeiter aus ihrer

Region zu gewinnen. Weitere Informationen unter:

https://mennerich-recruiting.de/



