Jetzt entscheidet sich, wer in der Bauwirtschaft die Nase vorn hat (FOTO)

    Uelzen (ots) - Der Bundeshaushalt 2025 markiert den Startschuss für eine
    historische Investitionsoffensive: Allein im kommenden Jahr fließen 33,4
    Milliarden Euro in Brücken-, Straßen- und Tiefbauprojekte - langfristig sollen
    es sogar 500 Milliarden Euro im Rahmen des Sondervermögens "Infrastruktur und
    Klimaneutralität" werden. Für den Wirtschaftsstandort ein kraftvolles Signal -
    für Bau- und Industrieunternehmen zugleich ein Weckruf.

    Denn: Der Wettbewerb um Fachkräfte wird sich dramatisch zuspitzen - in einer
    Branche, die bereits heute unter akutem Personalmangel leidet. Wer jetzt handelt
    und sein Team aufstellt, hat morgen die besten Chancen auf lukrative
    Großaufträge. In folgendem Beitrag erfahren Sie, warum frühzeitiges Recruiting
    entscheidend ist und wie Unternehmen sich mit klugem Employer Branding und
    gezieltem Personalaufbau zukunftssicher aufstellen.

    Chancen und Risiken der Investitionsoffensive

    Mit der enormen Summe, die die Politik langfristig zur Verfügung stellen will,
    wird der Fokus wieder stärker auf die Infrastruktur im Land gelegt. Für
    Bauunternehmen bedeutet das die Aussicht auf zahlreiche Großprojekte - doch das
    sorgt nicht nur für Zuversicht. Gerade mittelständische Bauunternehmen müssen
    jetzt unter Beweis stellen, dass sie es mit den großen Konzernen aufnehmen
    können. Dafür gilt es, Prozesse zu professionalisieren, die Sichtbarkeit zu
    erhöhen und das eigene Team zu stärken.

    Auswirkungen der Investitionsoffensive auf den Fachkräftemangel

    Die geplante Investitionsoffensive geht mit umfangreichen neuen Aufträgen
    einher. Für deren Bearbeitung braucht es zusätzliche Fachkräfte. Doch genau hier
    liegt ein großes Problem: Der Personalmarkt ist in der Baubranche nämlich nicht
    nur angespannt, sondern regelrecht leer gefegt. Davon sind vor allem technische
    und gewerbliche Berufe betroffen, unter anderem Baugeräteführer, Poliere,
    Elektriker im Infrastrukturbereich, Tiefbauer oder auch Bauzeichner. Hinzu
    kommt, dass sich die Haltung zahlreicher Fachkräfte verändert hat. Heute suchen
    sich viele ihren Arbeitgeber nicht mehr nach dem Gehalt aus, sondern danach, wie
    sie das Miteinander empfinden oder welchen Eindruck der Geschäftsführer auf sie
    macht. Das bedeutet für den Mittelstand, dass es im Kampf um Fachkräfte nicht
    mehr länger darum geht, wer am meisten bezahlen kann, sondern darum, wer die
    jungen Talente am besten anspricht.

    Erfolgversprechende Recruiting-Maßnahmen für Infrastrukturprojekte

    Diese emotionale Ansprache von Fachkräften gelingt am besten mit Ehrlichkeit und
    Authentizität. Deshalb sollten sich Betriebe zunächst Klarheit darüber
    verschaffen, welche Werte bei ihnen gelebt werden und was die Unternehmenskultur
    ausmacht. Diese Werte sollten in authentischen Videos vermittelt werden -
    ergänzt durch Team-Einblicke und besondere Projektmomente. Auf diese Weise
    präsentieren sich Unternehmen nahbar und vertrauenswürdig. Hinzu kommt, dass
    sich der Blick auf die Personalgewinnung verändern muss. Es darf nicht länger
    nur darum gehen, Fachkräfte zu beschaffen, sondern der Aufbau eines
    langfristigen, zukunftsfähigen Teams sollte im Mittelpunkt stehen.

    Konsequenzen der Investitionsoffensive für Bauunternehmen

    Gerade mittelständische Bauunternehmen müssen jetzt umdenken. Wer weiterhin
    ausschließlich auf klassische Stellenanzeigen setzt, hat noch nicht erkannt, wie
    ernst die Lage wirklich ist. Fachkräfte befinden sich nämlich in der Regel in
    einer Anstellung und haben keinen Anlass, nach Stellenanzeigen zu suchen. Das
    bedeutet, Betriebe müssen ihre Sichtbarkeit erhöhen und dabei ihre
    Alleinstellungsmerkmale präsentieren. Wofür stehen wir? Was macht uns besonders?
    Wer sind die Menschen hinter dem Unternehmen? Diese Fragen müssen die Betriebe
    für sich beantworten und die Antworten dann auf geeigneten Kanälen ihrer
    Zielgruppe präsentieren. Langfristig gilt: Nur, wer sich heute sichtbar macht,
    bleibt morgen handlungsfähig.

