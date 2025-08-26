500 Milliarden für Infrastruktur
Jetzt entscheidet sich, wer in der Bauwirtschaft die Nase vorn hat (FOTO)
Uelzen (ots) - Der Bundeshaushalt 2025 markiert den Startschuss für eine
historische Investitionsoffensive: Allein im kommenden Jahr fließen 33,4
Milliarden Euro in Brücken-, Straßen- und Tiefbauprojekte - langfristig sollen
es sogar 500 Milliarden Euro im Rahmen des Sondervermögens "Infrastruktur und
Klimaneutralität" werden. Für den Wirtschaftsstandort ein kraftvolles Signal -
für Bau- und Industrieunternehmen zugleich ein Weckruf.
Denn: Der Wettbewerb um Fachkräfte wird sich dramatisch zuspitzen - in einer
Branche, die bereits heute unter akutem Personalmangel leidet. Wer jetzt handelt
und sein Team aufstellt, hat morgen die besten Chancen auf lukrative
Großaufträge. In folgendem Beitrag erfahren Sie, warum frühzeitiges Recruiting
entscheidend ist und wie Unternehmen sich mit klugem Employer Branding und
gezieltem Personalaufbau zukunftssicher aufstellen.
Chancen und Risiken der Investitionsoffensive
Mit der enormen Summe, die die Politik langfristig zur Verfügung stellen will,
wird der Fokus wieder stärker auf die Infrastruktur im Land gelegt. Für
Bauunternehmen bedeutet das die Aussicht auf zahlreiche Großprojekte - doch das
sorgt nicht nur für Zuversicht. Gerade mittelständische Bauunternehmen müssen
jetzt unter Beweis stellen, dass sie es mit den großen Konzernen aufnehmen
können. Dafür gilt es, Prozesse zu professionalisieren, die Sichtbarkeit zu
erhöhen und das eigene Team zu stärken.
Auswirkungen der Investitionsoffensive auf den Fachkräftemangel
Die geplante Investitionsoffensive geht mit umfangreichen neuen Aufträgen
einher. Für deren Bearbeitung braucht es zusätzliche Fachkräfte. Doch genau hier
liegt ein großes Problem: Der Personalmarkt ist in der Baubranche nämlich nicht
nur angespannt, sondern regelrecht leer gefegt. Davon sind vor allem technische
und gewerbliche Berufe betroffen, unter anderem Baugeräteführer, Poliere,
Elektriker im Infrastrukturbereich, Tiefbauer oder auch Bauzeichner. Hinzu
kommt, dass sich die Haltung zahlreicher Fachkräfte verändert hat. Heute suchen
sich viele ihren Arbeitgeber nicht mehr nach dem Gehalt aus, sondern danach, wie
sie das Miteinander empfinden oder welchen Eindruck der Geschäftsführer auf sie
macht. Das bedeutet für den Mittelstand, dass es im Kampf um Fachkräfte nicht
mehr länger darum geht, wer am meisten bezahlen kann, sondern darum, wer die
jungen Talente am besten anspricht.
Erfolgversprechende Recruiting-Maßnahmen für Infrastrukturprojekte
Diese emotionale Ansprache von Fachkräften gelingt am besten mit Ehrlichkeit und
Authentizität. Deshalb sollten sich Betriebe zunächst Klarheit darüber
verschaffen, welche Werte bei ihnen gelebt werden und was die Unternehmenskultur
ausmacht. Diese Werte sollten in authentischen Videos vermittelt werden -
ergänzt durch Team-Einblicke und besondere Projektmomente. Auf diese Weise
präsentieren sich Unternehmen nahbar und vertrauenswürdig. Hinzu kommt, dass
sich der Blick auf die Personalgewinnung verändern muss. Es darf nicht länger
nur darum gehen, Fachkräfte zu beschaffen, sondern der Aufbau eines
langfristigen, zukunftsfähigen Teams sollte im Mittelpunkt stehen.
Konsequenzen der Investitionsoffensive für Bauunternehmen
Gerade mittelständische Bauunternehmen müssen jetzt umdenken. Wer weiterhin
ausschließlich auf klassische Stellenanzeigen setzt, hat noch nicht erkannt, wie
ernst die Lage wirklich ist. Fachkräfte befinden sich nämlich in der Regel in
einer Anstellung und haben keinen Anlass, nach Stellenanzeigen zu suchen. Das
bedeutet, Betriebe müssen ihre Sichtbarkeit erhöhen und dabei ihre
Alleinstellungsmerkmale präsentieren. Wofür stehen wir? Was macht uns besonders?
Wer sind die Menschen hinter dem Unternehmen? Diese Fragen müssen die Betriebe
für sich beantworten und die Antworten dann auf geeigneten Kanälen ihrer
Zielgruppe präsentieren. Langfristig gilt: Nur, wer sich heute sichtbar macht,
bleibt morgen handlungsfähig.
Über Sören Mennerich:
Sören Mennerich ist der Geschäftsführer der MENNERICH Recruiting GmbH. Zusammen
mit seinem Expertenteam hat sich der Recruiting Profi auf Bauunternehmen aus dem
Tief-, Straßen- und Rohrleitungsbau spezialisiert und unterstützt sie mittels
modernen Social-Recruiting-Methoden dabei, qualifizierte Mitarbeiter aus ihrer
Region zu gewinnen. Weitere Informationen unter:
https://mennerich-recruiting.de/
Pressekontakt:
MENNERICH Recruiting GmbH
Vertreten durch: Sören Mennerich
E-Mail: mailto:kontakt@mennerich-recruiting.de
Website: https://mennerich-recruiting.de/
