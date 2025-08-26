Rohstoffe Tagesüberblick
Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 26.08.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.382,38USD pro Feinunze und notiert damit +0,47 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 38,55USD und damit -0,06 % im Minus.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 66,88USD und verzeichnet ein Minus von -1,89 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 63,44USD und verzeichnet ein Minus von -2,01 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.092,50USD
|-0,64 %
|Platin
|1.344,50USD
|-0,11 %
|Kupfer London Rolling
|9.852,11USD
|+0,46 %
|Aluminium
|2.638,46PKT
|+1,23 %
|Erdgas
|2,799USD
|+0,21 %
Rohstoff des Tages: Öl (WTI)
Mit einem Tages-Minus von -2,01 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 26.08.25, 17:29 Uhr.