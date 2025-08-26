Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 26.08.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.382,38USD pro Feinunze und notiert damit +0,47 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 38,55USD und damit -0,06 % im Minus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 66,88USD und verzeichnet ein Minus von -1,89 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 63,44USD und verzeichnet ein Minus von -2,01 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.092,50 USD -0,64 % Platin 1.344,50 USD -0,11 % Kupfer London Rolling 9.852,11 USD +0,46 % Aluminium 2.638,46 PKT +1,23 % Erdgas 2,799 USD +0,21 %

Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

Mit einem Tages-Minus von -2,01 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 26.08.25, 17:29 Uhr.