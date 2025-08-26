    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Rohstoffe Tagesüberblick

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 26.08.2025

    Rohstoffe Tagesüberblick - Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 26.08.2025
    Foto:

    Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.

    Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.382,38USD pro Feinunze und notiert damit +0,47 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 38,55USD und damit -0,06 % im Minus.

    Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
    Der Brent-Ölpreis liegt bei 66,88USD und verzeichnet ein Minus von -1,89 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 63,44USD und verzeichnet ein Minus von -2,01 %.

    Industriemetalle & Co.

    Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

    Rohstoff Kurs Veränderung
    Palladium 1.092,50USD -0,64 %
    Platin 1.344,50USD -0,11 %
    Kupfer London Rolling 9.852,11USD +0,46 %
    Aluminium 2.638,46PKT +1,23 %
    Erdgas 2,799USD +0,21 %

    Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

    Mit einem Tages-Minus von -2,01 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.

    Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
    Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 26.08.25, 17:29 Uhr.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Markt Bote
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rohstoffe Tagesüberblick Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 26.08.2025 Der tägliche Überblick, über die wichtigsten Rohstoffe. Wie entwickeln sich Gold, Silber, Öl und Co. am 26.08.2025?