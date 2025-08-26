TeamViewer AG (von Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft...

Company Name: TeamViewer AG

ISIN: DE000A2YN900



Reason for the research: Update

Recommendation: Buy

from: 26.08.2025

Target price: 15.50

Last rating change:

Analyst: Sebastian Droste



Enterprise business well on track

On July 29, 2025, TeamViewer released its Q2 2025 financial results and confirmed its guidance for 2025. Revenue growth was stable and in line with our expectation, supported by double-digit Enterprise growth, strong performance in EMEA and APAC, and retention of key US federal customers. However, revenue was held back by headwinds in the Americas due to political uncertainty and IT budget cuts in the US public sector, as well as weaker SMB demand. Additional growth came from product launches such as DEX Essentials for SMBs and TeamViewer ONE, alongside expanded AI features, though the uptake of new products remains in early stages. The adj. EBITDA margin improved due to lower marketing costs and efficiency gains from the 1E integration, while sales and R&D expenses increased. Guidance for 2025 was reiterated, forecasting revenue growth of 5.1%-7.7% yoy and an adj. EBITDA margin of around 43%. While macro uncertainty, particularly in the US, remains a risk, resilient Enterprise growth, and cross-sell opportunities underpin the investment case. We decrease our target price to EUR 15.50 (previously EUR 17.50) due to more cautious adjustments to our estimates and confirm our Buy recommendation.



You can download the research here:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=87f63b756400bcd9777aca0668b7b2e4 For additional information visit our website:

https://research.quirinprivatbank.de/



Contact for questions:

Quirin Privatbank AG

Institutionelles Research

Schillerstraße 20

60313 Frankfurt am Main

research@quirinprivatbank.de

https://research.quirinprivatbank.de/



The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

Archive at www.eqs-news.com



2188942 26.08.2025 CET/CEST



°



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie

Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 9,105 auf Tradegate (26. August 2025, 17:26 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um +0,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,90 %.

Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 1,58 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,800EUR. Von den letzten 5 Analysten der TeamViewer Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von +31,80 %/+86,71 % bedeutet.