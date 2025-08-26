    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Nato alarmiert deutsche Eurofighter über der Ostsee

    Für Sie zusammengefasst
    • NATO alarmiert Eurofighter wegen russischem Flugzeug
    • Abfangjäger starteten von Rostock-Laage zur Identifikation
    • Zehnter Alarmstart der Luftwaffe über der Ostsee 2023

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Nato hat wegen des Anflugs eines russischen Aufklärungsflugzeugs über der Ostsee zwei deutsche Eurofighter alarmiert. Die Abfangjäger starteten vom Fliegerhorst Rostock-Laage, um die russische Maschine vom Typ Iljuschin Il-20M zu identifizieren. Sie sei ohne Signal und Anmeldung geflogen und im internationalen Luftraum geblieben, sagte ein Sprecher der Luftwaffe.

    Es war bereits der zehnte Alarmstart der Luftwaffe über der Ostsee in diesem Jahr. Die Lage im Ostsee-Raum hat sich nach Ausspähversuchen und mutmaßlichen Sabotageakten zuletzt angespannt./cn/DP/stw



