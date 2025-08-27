    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Chiphersteller

    1425 Aufrufe 1425 0 Kommentare 0 Kommentare

    TSMC: Nvidia-CEO Jensen Huang rät jetzt zum Kauf!

    Während der Markt gespannt auf die Zahlen von Nvidia blickt, die nach Börsenschluss veröffentlicht werden, fällt CEO Jensen Huang durch eine pikante Äußerung auf. 

    Für Sie zusammengefasst
    Chiphersteller - TSMC: Nvidia-CEO Jensen Huang rät jetzt zum Kauf!
    Foto: David Chang/EPA/dpa

    Der taiwanische Chiphersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing sorgte vergangene Woche für Schlagzeilen, nachdem Nvidia-CEO Jensen Huang erklärte, dass es "sehr klug" wäre, die Aktie zu kaufen.

    "Nun, zunächst einmal denke ich, dass TSMC eines der größten Unternehmen in der Geschichte der Menschheit ist, und jeder, der TSMC-Aktien kaufen möchte, ist ein sehr kluger Mensch", sagte Huang am Freitag während seines Besuchs in Taiwan.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Broadcom!
    Short
    315,88€
    Basispreis
    2,56
    Ask
    × 10,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    272,83€
    Basispreis
    2,61
    Ask
    × 9,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die TSMC-Aktien stiegen am Montag und Dienstag und liegen seit Jahresbeginn rund 9 Prozent im Plus.

    Taiwan Semiconductor Manufacturing

    +1,23 %
    -0,66 %
    -2,76 %
    +23,62 %
    +40,23 %
    +173,01 %
    +193,80 %
    +1.137,46 %
    +2.751,75 %
    ISIN:US8740391003WKN:909800

    Im vergangenen Monat überschritt die Marktkapitalisierung von TSMC die Marke von 1 Billion US-Dollar, dank einer starken Umsatzprognose, die von der wachsenden Nachfrage nach künstlicher Intelligenz (KI) getrieben wird. Laut LSEG-Daten liegt der Marktwert aktuell bei 30,42 Billionen Taiwan-Dollar, was knapp unter 1 Billion US-Dollar entspricht.

    TSMC fertigt hochentwickelte Chips, unter anderem für große Chipdesigner wie Nvidia, AMD, Apple, Broadcom und Qualcomm.

    Das taiwanische Unternehmen hat inzwischen einen neuen Grafikprozessor und einen Silizium-Photonik-Prozessor für Nvidias Rubin-Architektur-Supercomputer fertig designt – das sogenannte "Tape-Out" ist abgeschlossen, sodass die Produktion starten kann.

    Zudem hat TSMC den Einsatz von chinesischen Chipfertigungsgeräten in seinen modernsten Fabriken reduziert, um mögliche US-Beschränkungen zu vermeiden, die die Produktion beeinträchtigen könnten.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Laut Daten von FactSet sind die meisten Analysten für TSMC optimistisch. Von 44 Analysten bewerten 42 die Aktie mit Buy oder Overweight, einer mit Hold und einer mit Sell. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 269 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von rund 15 Prozent entsprechen würde.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 164,91$, was einem Rückgang von -9,27% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Chiphersteller TSMC: Nvidia-CEO Jensen Huang rät jetzt zum Kauf! Während der Markt gespannt auf die Zahlen von Nvidia blickt, die nach Börsenschluss veröffentlicht werden, fällt CEO Jensen Huang durch eine pikante Äußerung auf. 