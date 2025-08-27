TSMC: Nvidia-CEO Jensen Huang rät jetzt zum Kauf!

"Nun, zunächst einmal denke ich, dass TSMC eines der größten Unternehmen in der Geschichte der Menschheit ist, und jeder, der TSMC-Aktien kaufen möchte, ist ein sehr kluger Mensch", sagte Huang am Freitag während seines Besuchs in Taiwan.

Der taiwanische Chiphersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing sorgte vergangene Woche für Schlagzeilen, nachdem Nvidia-CEO Jensen Huang erklärte, dass es "sehr klug" wäre, die Aktie zu kaufen.

Die TSMC-Aktien stiegen am Montag und Dienstag und liegen seit Jahresbeginn rund 9 Prozent im Plus.

Im vergangenen Monat überschritt die Marktkapitalisierung von TSMC die Marke von 1 Billion US-Dollar, dank einer starken Umsatzprognose, die von der wachsenden Nachfrage nach künstlicher Intelligenz (KI) getrieben wird. Laut LSEG-Daten liegt der Marktwert aktuell bei 30,42 Billionen Taiwan-Dollar, was knapp unter 1 Billion US-Dollar entspricht.

TSMC fertigt hochentwickelte Chips, unter anderem für große Chipdesigner wie Nvidia, AMD, Apple, Broadcom und Qualcomm.

Das taiwanische Unternehmen hat inzwischen einen neuen Grafikprozessor und einen Silizium-Photonik-Prozessor für Nvidias Rubin-Architektur-Supercomputer fertig designt – das sogenannte "Tape-Out" ist abgeschlossen, sodass die Produktion starten kann.

Zudem hat TSMC den Einsatz von chinesischen Chipfertigungsgeräten in seinen modernsten Fabriken reduziert, um mögliche US-Beschränkungen zu vermeiden, die die Produktion beeinträchtigen könnten.

Laut Daten von FactSet sind die meisten Analysten für TSMC optimistisch. Von 44 Analysten bewerten 42 die Aktie mit Buy oder Overweight, einer mit Hold und einer mit Sell. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 269 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von rund 15 Prozent entsprechen würde.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion