TAGESVORSCHAU
Termine am 27. August 2025
- Wirtschafts- und Finanztermine am 27. August 2025
- Wichtige Unternehmenszahlen: Lego, Nvidia, Sto, HP
- Konjunkturdaten: GfK Verbrauchervertrauen, Ölbericht
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 27. August 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 LUX: Aroundtown, Q2-Zahlen
09:00 DNK: Lego, Halbjahreszahlen
09:30 CHE: Givaudan, Summer Investor Conference
10:00 DEU: Sto, Halbjahreszahlen
10:00 DEU: NordLB, Halbjahreszahlen
10:30 DEU: LBBW, Halbjahreszahlen, Stuttgart
13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q2-Zahlen
22:00 USA: Nvidia, Q2-Zahlen
22:30 USA: Hewlett Packard, Q3-Zahlen
USA: Agilent Technologies, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
03:30 CHN: Industriegewinne 7/24
08:00 DNK: Einzelhandelsumsatz 7/25
08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 9/25
09:00 DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)
16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 7/25
18:00 RUS: Arbeitslosenquote 7/25
18:00 RUS: Industrieproduktion 7/25
SONSTIGE TERMINE
14:30 DEU: Einweihung des neuen Artilleriewerks von Rheinmetall, Unterlüß Erwartet werden u.a. der Bundesfinanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil, der Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sowie der NATO-Generalsekretär Mark Rutte °
