    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine am 27. August 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Wirtschafts- und Finanztermine am 27. August 2025
    • Wichtige Unternehmenszahlen: Lego, Nvidia, Sto, HP
    • Konjunkturdaten: GfK Verbrauchervertrauen, Ölbericht

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 27. August 2025

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:45 LUX: Aroundtown, Q2-Zahlen
    09:00 DNK: Lego, Halbjahreszahlen
    09:30 CHE: Givaudan, Summer Investor Conference
    10:00 DEU: Sto, Halbjahreszahlen
    10:00 DEU: NordLB, Halbjahreszahlen
    10:30 DEU: LBBW, Halbjahreszahlen, Stuttgart
    13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q2-Zahlen
    22:00 USA: Nvidia, Q2-Zahlen
    22:30 USA: Hewlett Packard, Q3-Zahlen

    USA: Agilent Technologies, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    03:30 CHN: Industriegewinne 7/24
    08:00 DNK: Einzelhandelsumsatz 7/25
    08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 9/25
    09:00 DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)
    16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
    18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 7/25
    18:00 RUS: Arbeitslosenquote 7/25
    18:00 RUS: Industrieproduktion 7/25

    SONSTIGE TERMINE
    14:30 DEU: Einweihung des neuen Artilleriewerks von Rheinmetall, Unterlüß Erwartet werden u.a. der Bundesfinanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil, der Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sowie der NATO-Generalsekretär Mark Rutte °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    TAGESVORSCHAU Termine am 27. August 2025 Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 27. August 2025 ^ TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 LUX: Aroundtown, Q2-Zahlen 09:00 DNK: Lego, Halbjahreszahlen 09:30 CHE: Givaudan, Summer Investor Conference 10:00 DEU: Sto, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: …