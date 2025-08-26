Dax lässt nach - Ölpreis sinkt deutlich

Möchte mich als langjähriger, stummer Mitleser outen und mich für die vielen guten Kommentare bedanken. Bin seit 20J investiert und habe jetzt dann doch kalte Füße bekommen und mich von 2/3 der Anteile getrennt.

Eine andere Aktie, in der ich eben so lange (eigentlich schon >40J) investiert bin, beginnt mir jetzt Freude zu bereiten, Deutz (WKN: 630500). Nachdem die Shorties reduzieren und andere, wie die DWS Investment GmbH ihre Anteile (+ 0,66%) anheben

https://www.onvista.de/news/2025/08-20-eqs-pvr-deutz-ag-veroeffentlichung-gemaess-40-abs-1-wphg-mit-dem-ziel-der-europaweiten-verbreitung-0-37-26421856

und die Aktie jüngst eine Neubewertung erhielt

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-08/66233939-deutz-aktie-neubewertung-vom-motorenbauer-zum-ruestungsprofi-012.htm

glaube ich, dass der starke anstieg der letzten Monate noch nicht vorbei ist.

Vielleicht schaut ihr euch mal diese Aktie an. Wäre interessiert an eurer Einschätzung.



