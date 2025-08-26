Netfonds AG: Starkes Umsatz- und Gewinnplus im H1 2025!
Netfonds AG glänzt im ersten Halbjahr 2025 mit beeindruckenden Zahlen: Nettoerlöse und Umsatz steigen deutlich, während die digitale Plattform finfire das Wachstum beflügelt.
- Netfonds AG erzielte im ersten Halbjahr 2025 Nettoerlöse von 22,7 Mio. EUR, was einer Steigerung von 9,1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Der konsolidierte Konzernumsatz stieg auf 122,3 Mio. EUR, was einem Anstieg von 8,7 % gegenüber H1 2024 entspricht.
- Das EBITDA erhöhte sich um 61,2 % auf 4,8 Mio. EUR, mit einer EBITDA-Marge von 21,0 %.
- Die kumulierten Assets im Investmentbereich erreichten 29,9 Mrd. EUR, ein Anstieg von 14,1 % im Vergleich zum Vorjahr.
- Für das Gesamtjahr 2025 prognostiziert Netfonds einen Bruttoumsatz von über 260 Mio. EUR und Nettoerlöse zwischen 52 und 54 Mio. EUR.
- Die digitale finfire-Plattform trug mit einem Wachstum von ca. 300 Mio. EUR maßgeblich zum Erfolg im ersten Halbjahr bei.
Der Kurs von Netfonds lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 42,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,55 % im
Minus.
