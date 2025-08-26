    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEli Lilly AktievorwärtsNachrichten zu Eli Lilly

    Studienerfolg beflügelt für Lilly - Novo Nordisk sackt ab

    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK/KOPENHAGEN (dpa-AFX) - In den USA hat es am Dienstag neue potenziell marktverändernde Nachrichten im Bereich der Abnehmmedikamente gegeben. Was des einen Freud, ist des anderen Leid: Während die Titel von Eli Lilly an der New Yorker Börse wegen eines Studienerfolgs mit einer Pille um fast 4 Prozent anzogen, verloren jene des europäischen Konkurrenten Novo Nordisk 4,5 Prozent.

    Die Lilly-Titel arbeiteten mit dem Anstieg einen Kursrutsch weiter auf, den es Anfang August wegen enttäuschender Daten in einer ersten Studie mit dem Medikament Orforglipron gegeben hatte. Jetzt kam der US-Pharmakonzern aber einer Zulassung der Pille wieder einen Schritt näher. Die Verabreichung steht in Konkurrenz zur bisher gewohnten Medikation mit Spritzen, mit denen in den vergangenen Jahren Novo Nordisk große Erfolge verbuchte. Die Aktien der Dänen unterbrachen nun ihre jüngste Erholung bis auf das höchste Niveau seit Ende Juli.

    Bei der jetzt kurstreibenden Angelegenheit handelt es sich um eine zweite entscheidende Studie, mit der Lilly den Gesundheitsbehörden zeigen will, dass das Medikament für Patienten mit Adipositas sicher und wirksam ist. Anleger sorgen sich jetzt doch wieder vermehrt, dass die Pille den Wettbewerbsdruck auf etablierte Produkte erhöhen könnte. Diese hatten den dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk zeitweise zum wertvollsten europäischen Börsenunternehmen gemacht. In dieser Rangliste ist der Konzern mittlerweile aber wieder abgerutscht.

    Abnehmpillen gelten als Schlüssel dazu, um mehr Patienten auf einem Markt zu erreichen, der bis 2030 auf 95 Milliarden US-Dollar anwachsen soll. Bislang war die Erforschung von Pillen jedoch eine große Herausforderung. Analyst Chris Schott von der US-Bank JPMorgan betonte in einem ersten Kommentar, der Gewichtsverlust durch Orforglipron in der aktuellen Studie sei bei höchster Dosierung vergleichbar mit injizierbaren Produkten. Er sieht damit die Basis für eine vielleicht beschleunigte Zulassung Mitte 2026 gelegt. Eli Lilly bleibe vor diesem Hintergrund eine "Top-Idee"./tih/la/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,72 % und einem Kurs von 621,4 auf Tradegate (26. August 2025, 17:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +4,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 159,86 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 454,67DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 340,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 620,00DKK was eine Bandbreite von +620,64 %/+1.214,12 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
