    MariaDB bringt etabliertes DBaaS-Produkt SkySQL zurück ins Portfolio

    Milpitas, USA / Dublin, Irland (ots) - MariaDB hat SkySQL übernommen, das
    Unternehmen hinter einer KI-gestützten, serverlosen Database-as-a-Service
    (DBaaS)-Plattform. Durch die Übernahme kehrt das etablierte DBaaS-Produkt von
    SkySQL zurück ins Portfolio von MariaDB. Denn SkySQL wurde ursprünglich von
    MariaDB entwickelt und seit der Ausgründung als eigenständiges Unternehmen im
    Jahr 2023 erheblich weiterentwickelt. Die Übernahme von SkySQL ermöglicht es
    MariaDB, den Erwartungen von Kunden und Markt nach größerer Flexibilität und
    mehr Auswahl bei der Bereitstellung gerecht zu werden - einschließlich einer
    Bandbreite von selbstverwalteten und vollständig gemanagten Cloud-Angeboten.
    MariaDB Cloud wird die Funktionen von SkySQL integrieren und einen zentralen
    Bestandteil des Produktportfolios bilden.

    "Unsere Kunden haben deutlich gemacht, dass sie Flexibilität wollen und
    leistungsstarke, zuverlässige Datenbanklösungen brauchen - egal ob lokal, in der
    Cloud oder in hybriden Umgebungen", sagte Rohit de Souza, CEO von MariaDB plc.

    Laut einer Marktprognose von IDC verlagern Unternehmen zunehmend Workloads in
    cloudbasierte Datenbanklösungen, um mehr Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und
    Zugänglichkeit zu erreichen. Diese Migration wird durch den Bedarf nach einer
    flexiblen Infrastruktur getrieben, die sich an veränderte Geschäftsanforderungen
    anpassen und verteilte Teams unterstützen kann.

    MariaDB Cloud bietet eine bereitgestellte Datenbank-as-a-Service auf allen drei
    großen Public Clouds (AWS, Azure, Google Cloud) sowie einen serverlosen Modus,
    mit dem Entwickler sofort cloud-native und KI-gesteuerte Anwendungen aufbauen
    können - und das ohne unnötige Ausgaben tätigen zu müssen. Darüber hinaus
    verändern integrierte Agentic-AI-Funktionen die Art und Weise, wie Entwickler
    mit komplexen Betriebsdaten interagieren. MariaDB Cloud ermöglicht es Kunden,
    die MariaDB Enterprise Platform, das Flaggschiff des Unternehmens, als
    vollständig gemanagte Cloud-Option zu nutzen. Die Enterprise Platform bietet
    erstklassige Leistung, Datensicherheit, Replikation, Clustering und
    Hochverfügbarkeit für produktive Workloads.

    Mit der Übernahme tritt das gesamte SkySQL-Team MariaDB bei.

