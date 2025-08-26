Der Börsen-Tag
Globale Börsen im Minus: DAX und MDAX besonders unter Druck
An den internationalen Börsen herrscht heute überwiegend Tristesse: Die wichtigsten Indizes verzeichnen Verluste, wobei deutsche Werte stärker betroffen sind als ihre US-amerikanischen Pendants.
Foto: Frank Rumpenhorst - dpa
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit überwiegend Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 24.162,33 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,44%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, fällt um 0,82% auf 30.824,78 Punkte. Auch der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, zeigt mit einem Rückgang von 0,62% auf 17.071,67 Punkte eine negative Tendenz. Der TecDAX, der die Technologiewerte repräsentiert, hält sich mit einem leichten Minus von 0,08% auf 3.759,47 Punkten vergleichsweise stabil. Auch jenseits des Atlantiks zeigen die Indizes eine ähnliche Entwicklung. Der Dow Jones, einer der bedeutendsten US-amerikanischen Indizes, notiert bei 45.253,19 Punkten und verliert damit 0,04%. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, verzeichnet ein minimales Minus von 0,01% und steht bei 6.439,07 Punkten. Insgesamt zeigt sich an den internationalen Börsen ein überwiegend negatives Bild, wobei die Verluste in den deutschen Indizes deutlicher ausfallen als bei den US-amerikanischen Pendants. Besonders der MDAX und der SDAX sind von den Rückgängen betroffen, während der TecDAX und die US-Indizes relativ stabil bleiben. Die Marktteilnehmer beobachten die Entwicklungen mit Spannung, da geopolitische und wirtschaftliche Faktoren weiterhin für Unsicherheit sorgen.
DAX TopwerteSiemens Energy führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 3.76% an, gefolgt von Bayer mit 1.57% und Sartorius Vz. mit 1.26%. Diese Unternehmen zeigen eine positive Entwicklung und tragen zur Stabilität des DAX bei.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnet die Commerzbank den stärksten Rückgang im DAX mit -4.95%, gefolgt von Merck mit -1.82% und Symrise mit -1.75%. Diese negativen Werte belasten die Gesamtperformance des Index.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht Carl Zeiss Meditec mit einem Anstieg von 0.98% hervor, gefolgt von KRONES mit 0.90% und IONOS Group mit 0.78%. Diese Werte zeigen eine moderate, aber positive Entwicklung im MDAX.
MDAX FlopwerteHelloFresh hat mit -3.93% den größten Rückgang im MDAX, gefolgt von Gerresheimer mit -4.19% und PUMA mit -5.06%. Diese Flopwerte drücken auf die Stimmung im MDAX.
SDAX TopwerteIm SDAX führt PVA TePla mit einem Anstieg von 2.24%, gefolgt von STRATEC mit 1.99% und CEWE Stiftung mit 0.95%. Diese Unternehmen zeigen eine erfreuliche Performance.
SDAX FlopwerteDouglas verzeichnet mit -3.03% den größten Rückgang im SDAX, gefolgt von ProCredit Holding & Co.KGaA mit -3.70% und GRENKE mit -4.19%. Diese negativen Entwicklungen belasten den SDAX.
TecDAX TopwerteIm TecDAX sind Sartorius Vz. mit 1.26%, Carl Zeiss Meditec mit 0.98% und IONOS Group mit 0.78% die Topwerte. Diese Unternehmen zeigen eine positive Entwicklung im Technologiebereich.
TecDAX FlopwerteNagarro hat mit -2.10% den größten Rückgang im TecDAX, gefolgt von Formycon mit -2.44% und Bechtle mit -2.76%. Diese Flopwerte belasten die Performance des TecDAX.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones führt Boeing mit einem Anstieg von 2.13%, gefolgt von Cisco Systems mit 1.11% und IBM mit 0.75%. Diese Werte zeigen eine positive Entwicklung im amerikanischen Markt.
Dow Jones FlopwerteChevron Corporation hat mit -0.80% den größten Rückgang im Dow Jones, gefolgt von Johnson & Johnson mit -1.08% und Salesforce mit -1.89%. Diese negativen Werte drücken auf die Gesamtperformance des Index.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht Eli Lilly mit einem Anstieg von 4.20% hervor, gefolgt von GE Vernova mit 2.70% und Boeing mit 2.13%. Diese Unternehmen zeigen eine starke Performance.
S&P 500 FlopwerteCharter Communications Registered (A) hat mit -2.65% den größten Rückgang im S&P 500, gefolgt von ServiceNow mit -2.70% und Domino's Pizza mit -2.79%. Diese Flopwerte belasten die Gesamtentwicklung des Index.
