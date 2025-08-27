Nio-Aktie dreht auf: Jetzt einsteigen oder lieber nicht?

Angesichts anhaltender Milliardenverluste und der wachsenden Konkurrenz durch zahlreiche Mitbewerber galt der chinesische E-Fahrzeughersteller Nio vielen Anlegerinnen und Anlegern als abgeschrieben. Vor allem die Wechseltechnik schien sich sowohl technologisch als auch finanziell als Sackgasse zu entpuppen.

Doch in den vergangenen Tagen hat die Aktie ein bemerkenswertes Comeback gefeiert. Gegenüber dem Stand vor einem Monat haben sich die Anteile um 33,8 Prozent verteuert. Wird der Kursanstieg gegenüber dem 52-Wochen-Tief bei 3,02 US-Dollar betrachtet, konnte sich die Aktie inzwischen sogar mehr als verdoppeln. Damit dürften viele Anlegerinnen und Anleger vor der Frage stehen, ob sich ein Einstieg jetzt lohnt und wie weit die Reise gehen könnte.

Nio-Aktie kaufen? Besser nicht!

Um die Pointe gleich vorwegzunehmen: Eine Investition in Nio ist aus fundamentaler Perspektive eine denkbar schlechte Idee und sollte vermieden werden. Nichtsdestotrotz könnten die Kursgewinne kurzfristig anhalten, denn die in den vergangenen Wochen steile Rallye hat in den gleitenden Durchschnitten zu einem Golden Cross und damit einem Kaufsignal geführt.

Zum starken Kursanstieg haben in den vergangenen Tagen und Wochen maßgeblich zwei Dinge beigetragen: Einerseits die überdurchschnittlich hohe Short-Quote von 8,5 Prozent und andererseits die Vorstellung eines neuen Premium-SUV am vergangenen Wochenende.

Das Modell ES8 verfügt über drei Passagierreihen; solche Maxi-SUV erfreuen sich in China aktuell großer Beliebtheit. Die Preise beginnen ab umgerechnet ca. 50.000 Euro und liegen damit unter denen des 6-Sitzers, den Tesla für den chinesischen Markt angekündigt hat.

Jedes Jahr aufs Neue Milliardenverluste

Keine dieser beiden Entwicklungen dürfte jedoch geeignet sein, das größte Problem des Unternehmens zu lösen: Die noch immer nicht vorhandene Profitabilität. Nio hat in der Geschichte seines Bestehens noch kein einziges Geschäftsjahr mit einem Gewinn abgeschlossen. Nicht mal ein profitables Quartal wollte dem Unternehmen bisher gelingen.

Allein in den vergangenen 12 Monaten hat Nio einen Nettoverlust in Höhe von 3,35 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet – bei einem Umsatz von 9,35 Milliarden US-Dollar. Das ergibt eine Nettomarge von -35,8 Prozent. Zwar lag die Fahrzeugmarge nach unternehmenseigenen Angaben im abgelaufenen Quartal bei 10,2 Prozent. Doch das genügte bei Weitem nicht, die gesamte Geschäftstätigkeit zu finanzieren. Vor allem der Betrieb von Akku-Wechselstationen kostet das Unternehmen viel Geld.

Statt hohem Vermögen inzwischen hohe Schulden

Angesichts der seit Jahren fehlenden Profitabilität sind die einst üppigen Finanzreserven inzwischen deutlich zusammengeschrumpft. Lagen die liquidierbaren Vermögenswerte 2021 noch bei knapp 8,3 Milliarden US-Dollar waren es im abgelaufenen Quartal noch nur 2,72 Milliarden US-Dollar.

Das einst schuldenfreie Unternehmen mit einem Nettovermögen von über 5,0 Milliarden US-Dollar ist inzwischen mit rund 1,5 Milliarden US-Dollar verschuldet. Ohne die Ausgabe neuer Anteilsscheine – die Zahl der ausstehenden Aktien ist in den vergangenen 5 Jahren um etwa 30 Prozent gestiegen – sähe die Finanzlage noch desolater aus.

Fazit: Angesichts der starken Konkurrenz gibt es keinen Investment-Case

Angesichts bereits profitabler, finanziell erfolgreicher Konkurrenten wie BYD, Li Auto oder sogar Volkswagen gibt es daher keinen Grund, in Nio zu investieren. Branchenweit schafft es nur Rivian noch mehr Geld und vor allem das Kapital von Anlegerinnen und Anlegern zu verbrennen.

Wer sich dafür entscheidet, die Aktie zu kaufen, der muss mit hohen Opportunitätskosten rechnen: Ein Engagement bei einem erfolgreichen Unternehmen dürfte mittel- und langfristig schlicht die höheren Anlagegewinne abwerfen, auf die Aktionäre von Nio aller Voraussicht nach verzichten müssen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion