    Deutsche Anleihen legen zu - Trump mischt sich in Fed-Personalpolitik ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Staatsanleihen steigen aufgrund Unsicherheit.
    • Trump greift in Fed-Personalpolitik ein, Cook kämpft.
    • Sinkende Zinsen in den USA belasten Anleihenrenditen.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gestiegen. Am Markt wurde die höhere Nachfrage nach Festverzinslichen mit der Unsicherheit nach einer Eskalation im Konflikt zwischen US-Präsident Donald Trump und der Notenbank Fed begründet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,17 Prozent auf 129,44 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,72 Prozent.

    Trump hat in die Personalpolitik der Fed eingegriffen und die sofortige Entlassung der Gouverneurin Lisa Cook aus ihrem Amt im Vorstand angekündigt. Als Grund nannte der Präsident in einem Brief an sie, dass es hinreichende Gründe zu der Annahme gebe, dass sie in einem oder mehreren Hypothekenverträgen falsche Angaben gemacht habe. Cook machte allerdings deutlich, dass sie um ihren Posten kämpfen und weiter ihr Amt ausüben will.

    "Die Eskalation zwischen Trump und der Fed lassen ein Szenario an Wahrscheinlichkeit gewinnen, in dem die Fed zunehmend politisch dominiert wird und entsprechend die Zinsen in den kommenden zwölf Monaten deutlich in den expansiven Bereich abgesenkt werden", heißt es in einem Kommentar der Dekabank. Die Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA belastet die Renditen am Markt für Staatsanleihen.

    Zu den Kursgewinnern zählten auch französische Anleihen, während der Aktienmarkt des Landes stark unter Druck geriet. Im Streit um den anstehenden Sparhaushalt will Frankreichs Premier François Bayrou die Vertrauensfrage stellen. Das Parlament werde darüber in zwei Wochen am 8. September abstimmen, sagte er. Die französische Staatsanleihe mit einer Laufzeit von zehn Jahren wird aktuell mit 3,50 Prozent gehandelt./la/he




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
