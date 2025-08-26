    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Libanon leidet unter beispielloser Wasserknappheit

    Für Sie zusammengefasst
    • Libanon leidet unter 51% Rückgang der Niederschläge.
    • Regentage sanken von 75 auf 45, Wasserknappheit akut.
    • Fehlende Speicherkapazitäten verschärfen die Krise.

    BEIRUT (dpa-AFX) - Der Libanon leidet nach Aussagen von Energieminister Joseph Saddi unter einer beispiellosen Wasserknappheit. Grund sei ein Rückgang der Niederschläge um 51 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der vergangenen Jahre, sagte er bei einer Pressekonferenz in Beirut. Auch die Zahl der Regentage sei drastisch von 75 auf 45 Tage gesunken, zitierte ihn die staatliche Nachrichtenagentur NNA. Viele Dämme und Grundwasserreserven seien nur teilweise gefüllt.

    Im Libanon seien jahrelang keine vorausschauenden Maßnahmen ergriffen worden, wie sie international üblich seien, kritisierte Saddi. "Andere Länder bereiten sich Jahre im Voraus darauf vor. Wir dagegen stehen heute unvorbereitet vor dieser Krise", sagte er. Die Wasserlage sei katastrophal. Zur Bewältigung der Lage seien nun kurzfristige Notfallpläne umgesetzt und längerfristige Reformschritte eingeleitet worden.

    Experte: Libanon fehlen Speicherkapazitäten

    Auch Experten im Libanon warnen vor einer sich zuspitzenden Krise. Das anhaltende Missmanagement der Regierung verschlechtere die Lage zusätzlich, sagte der Leiter für Nachhaltigkeitsstrategie an der Libanesisch-Amerikanischen Universität in Beirut, Nadim Faradschalla, der Deutsche Presse-Agentur.

    Das Land habe nur sehr begrenzte Kapazitäten, um in den nasseren Wintermonaten Regenwasser aufzufangen und zu speichern. Die zuständigen Wasserbehörden seien zudem personell überlastet und nicht in der Lage, den weiter wachsenden Probleme adäquat entgegenzutreten./arj/DP/stw





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Libanon leidet unter beispielloser Wasserknappheit Der Libanon leidet nach Aussagen von Energieminister Joseph Saddi unter einer beispiellosen Wasserknappheit. Grund sei ein Rückgang der Niederschläge um 51 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der vergangenen Jahre, sagte er bei einer …