    Brown-Forman Registered (B) Aktie tiefrot - 26.08.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Brown-Forman Registered (B) Aktie bisher Verluste von -5,01 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Brown-Forman Registered (B) Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Brown-Forman ist ein führender Hersteller von Premium-Spirituosen, bekannt für Marken wie Jack Daniel's. Es zählt zu den größten Spirituosenherstellern weltweit, mit starker Präsenz im Whiskey-Segment. Hauptkonkurrenten sind Diageo und Pernod Ricard. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die ikonische Marke Jack Daniel's.

    Brown-Forman Registered (B) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.08.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Brown-Forman Registered (B) Aktie. Sie fällt um -5,01 % auf 25,49. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Brown-Forman Registered (B) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -11,59 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Brown-Forman Registered (B) Aktie damit um +2,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,12 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Brown-Forman Registered (B) auf -28,34 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,03 % geändert.

    Brown-Forman Registered (B) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,11 %
    1 Monat +1,12 %
    3 Monate -11,59 %
    1 Jahr -34,42 %

    Informationen zur Brown-Forman Registered (B) Aktie

    Es gibt 304 Mio. Brown-Forman Registered (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,92 Mrd.EUR wert.

    Börsenstart USA - 26.08. - S&P 500 schwach -0,03 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Brown-Forman to Participate in Barclays Global Consumer Staples Conference


    Brown-Forman Corporation (NYSE: BFA, BFB) announced today that President and Chief Executive Officer Lawson Whiting and Executive Vice President and Chief Financial Officer Leanne Cunningham will participate in a “fireside chat” during the Barclays …

    Brown-Forman Registered (B) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Brown-Forman Registered (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Brown-Forman Registered (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Brown-Forman Registered (B)

    -5,24 %
    +2,86 %
    +1,12 %
    -10,98 %
    -34,28 %
    -65,31 %
    -55,75 %
    -22,15 %
    +89,98 %
    ISIN:US1156372096WKN:856693



