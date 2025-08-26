Brown-Forman Registered (B) Aktie tiefrot - 26.08.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Brown-Forman Registered (B) Aktie. Sie fällt um -5,01 % auf 25,49€. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Brown-Forman ist ein führender Hersteller von Premium-Spirituosen, bekannt für Marken wie Jack Daniel's. Es zählt zu den größten Spirituosenherstellern weltweit, mit starker Präsenz im Whiskey-Segment. Hauptkonkurrenten sind Diageo und Pernod Ricard. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die ikonische Marke Jack Daniel's.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Brown-Forman Registered (B) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -11,59 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Brown-Forman Registered (B) Aktie damit um +2,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,12 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Brown-Forman Registered (B) auf -28,34 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,03 % geändert.

Brown-Forman Registered (B) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,11 % 1 Monat +1,12 % 3 Monate -11,59 % 1 Jahr -34,42 %

Informationen zur Brown-Forman Registered (B) Aktie

Es gibt 304 Mio. Brown-Forman Registered (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,92 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Brown-Forman Corporation (NYSE: BFA, BFB) announced today that President and Chief Executive Officer Lawson Whiting and Executive Vice President and Chief Financial Officer Leanne Cunningham will participate in a “fireside chat” during the Barclays …

Brown-Forman Registered (B) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Brown-Forman Registered (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Brown-Forman Registered (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.