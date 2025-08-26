Argentiniens Peso verliert fast ein Drittel an Wert – Talfahrt beschleunigt sich

Der Peso wird durch eine Mischung aus politischen und wirtschaftlichen Problemen in Schach gehalten. Milei hat es bisher nicht geschafft, den Markt zu beruhigen. Die argentinische Zentralbank kämpft mit einer starken Liquiditätskrise in den Banken, was zu einem sprunghaften Anstieg der Zinssätze geführt hat.

Der argentinische Peso befindet sich in einem dramatischen Abwärtstrend, der stetig an Schwung gewinnt. Der Wertverlust von fast einem Drittel zum US-Dollar in diesem Jahr lässt die Währung nur noch knapp unter ihrem historischen Tief von Ende Juli stehen. Ein Ende dieser Talfahrt ist derzeit nicht absehbar. Trotz massiver Interventionen durch die Zentralbank und die Regierung, die sich auf die Kontrolle der Inflation und die Sicherung der Devisenreserven konzentrieren, bleiben die Märkte und Anleger äußerst skeptisch.

Gleichzeitig hat das Land mit einem Wirtschaftsminister Luis Caputo zu kämpfen, der inmitten eines Korruptionsskandals versucht, politische Stabilität zu wahren. Der Skandal rund um den engen Mitarbeiter des Präsidenten, Eduardo "Lule" Menem, hat das Vertrauen in die Regierung weiter erschüttert und zu einem Anstieg der Risikoaufschläge auf argentinische Anleihen geführt.

Die politische Instabilität wird in den kommenden Monaten zu einem wahrscheinlich zu einem noch größeren Risikofaktor für den Peso werden. Eine mögliche Neuwahl im Wahlkreis Buenos Aires könnte die Marktstimmung weiter destabilisieren. Die zunehmenden Spannungen zwischen Mileis Regierung und der oppositionellen Linken haben zu einer wachsenden Unsicherheit geführt, die sich in steigenden Zinsen für argentinische Staatsanleihen widerspiegelt. In einer kürzlichen Auktion konnte das Land nur 61 Prozent der fälligen Schulden refinanzieren, und auch nur zu enormen Zinszugeständnissen. Das belastete den Währungsmarkt zusätzlich.

Milei und sein Wirtschaftsminister Caputo haben wiederholt betont, dass die kommenden Wahlen den politischen Kurs und das Vertrauen in die Regierung sichern könnten. Die Frage bleibt jedoch, ob das Land unter den gegebenen Umständen in der Lage sein wird, eine dauerhafte Lösung für die Schuldenkrise zu finden. Die Unsicherheiten in Bezug auf die Politik und die fiskalische Handlungsfähigkeit der Regierung haben das Vertrauen in den Peso weiter beeinträchtigt.

Ein weiteres großes Problem für die argentinische Währung ist die stark gesunkene Agrarproduktion. Aufgrund saisonaler Schwankungen und der schlechten Erntebedingungen in den letzten Monaten ist das Land auf Devisenreserven angewiesen, die derzeit durch die Ausfuhrkrise stark eingeschränkt sind. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach US-Dollar, da argentinische Unternehmen und private Haushalte versuchen, ihre Bestände in Fremdwährung zu sichern. Dies hat den Druck auf den Peso weiter verstärkt.

Der jüngste Zentralbankbericht zeigt, dass die Dollar-Käufe im Juni deutlich auf mehr als 4 Milliarden US-Dollar angestiegen sind, wobei die Zahl der Argentinier, die Fremdwährungen kaufen, fast doppelt so hoch ist wie die Zahl derjenigen, die sie verkaufen. Die Liquidität auf den Devisenmärkten ist stark begrenzt, und der Peso nähert sich schnell der oberen Grenze des Managed Floating Exchange Systems, das bei 1.451,06 Pesos pro US-Dollar liegt. Dabei handelt es sich um eine Mischform aus flexiblem und fixiertem Wechselkurssystem, bei dem eine Währung grundsätzlich durch den Markt bestimmt wird, die Zentralbank jedoch aktiv eingreift.

In einem etwas verzweifelten Versuch, die Währungsabwertung zu stoppen, hat die argentinische Zentralbank die Mindestreservesätze für Banken um fünf Prozentpunkte auf 50 Prozent angehoben. Diese Maßnahme, die auch den Zinsdruck auf Repo-Kredite verstärken soll, hat jedoch das Vertrauen in die wirtschaftliche Stabilität des Landes nicht wiederhergestellt. Die Zinssätze für kurzfristige Kredite sind auf Rekordwerte gestiegen, und einige Overnight-Geschäfte erreichen über 100 Prozent annualisiert, verglichen mit einer erwarteten Inflation von unter 30 Prozent pro Jahr. Dies ist ein deutliches Signal für die wirtschaftliche Instabilität, die den Peso weiterhin belastet.

Vor den Zwischenwahlen im Oktober 2025 könnte sich der Druck auf die Währung noch verstärken. Analysten und Marktbeobachter warnen, dass die Wahlergebnisse entscheidend für die zukünftige Politik von Mileis libertärer Regierung sein könnten. Sollte die Regierung weiterhin keine wirtschaftlichen Reformen durchsetzen und die Währungskrise nicht in den Griff bekommen, könnte dies nicht nur zu einem weiteren Rückgang des Pesos führen, sondern auch zu einem langfristigen Vertrauensverlust in die Fähigkeit des Landes, seine Schulden zu bedienen.

Die Zentralbank hat mehrere Maßnahmen zur Stabilisierung der Währung ergriffen, aber der anhaltende Verfall des Pesos deutet auf eine tieferliegende wirtschaftliche Schwäche hin, die sie einfach nicht in den Griff bekommt. Die Währungsreserven des Landes sind nicht ausreichend, um den Peso auf längere Sicht zu stützen, und die schrittweise Abwertung könnte sich fortsetzen, insbesondere wenn die Exporte weiter sinken und die politische Unsicherheit anhält. Ob es Milei vor diesem Hintergrund gelingt, das Ruder herumzureißen, ist mehr als fraglich.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

