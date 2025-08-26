Tony Hawks legendäres "900"-Skateboard ist das Highlight der großen Skate-Auktion bei Julien's Auctions
Beverly Hills, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Julien's Auctions gibt seine
Partnerschaft mit dem legendären Skateboarder Tony Hawk zur Einführung von "TONY
HAWK: THE 900 COLLECTION" bekannt. Der Startschuss fällt heute, am 26. August
2025, und markiert einen entscheidenden Moment, in dem Originalartefakte aus
Hawks Karriere zum ersten Mal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Bei dieser von Tony Hawk selbst kuratierten Auktion werden 99 Gegenstände
angeboten, die aufgrund ihrer großen persönlichen Bedeutung und ihrer
Attraktivität für Sammler ausgewählt wurden. Hawk erklärte: "Dies ist das erste
Mal, dass ich persönlich in alle Aspekte des Verkaufs meiner eigenen Artikel
involviert bin", was die Einzigartigkeit dieser Veranstaltung unterstreicht. Der
Erlös kommt The Skatepark Project zugute, Hawks gemeinnütziger Organisation, die
die Entwicklung von Skateparks für Jugendliche in unterversorgten Gemeinden
unterstützt.
Das Herzstück ist das originale "900" Falcon 2 Skateboard der 1999 X Games , das
Birdhouse-Deck, mit dem Hawk bekanntermaßen das allererste erfolgreiche
900-Manöver der Sportgeschichte landete. Ausgestattet mit Fury Trucks und
unmarkierten Rädern wird dieses "Ultimate 1 of 1"-Artefakt neue Maßstäbe für
Skate-Kultur-Memorabilia setzen, wobei die Schätzungen von 500.000 bis 700.000
US-Dollar reichen. Das Board wird mit legendären Sport-Sammlerstücken wie
Muhammad Alis ersten Schwergewichtshandschuhen und Michael Jordans "Flu
Game"-Sneakers gleichgesetzt und symbolisiert einen wichtigen Wendepunkt des
Extremsports in der Popkultur.
Sammler können auch für signierte und getragene Ausrüstungsgegenstände von den
historischen X Games 1999 bieten, darunter Tonys Helm, Knieschoner und
Adio-Sneakers. Weitere Highlights sind Tonys erstes gebrauchtes Profi-Skateboard
aus dem Jahr 1982 (Powell-Peralta), das Outfit für den olympischen Fackellauf
von 2002, das er bei der Eröffnungsfeier in Salt Lake City trug, ein
einzigartiger " Simpsons "-Themen-Mantel, den er nach seinem Auftritt in einer
Folge von 2003 geschenkt bekam, sowie eine Sammlung von Medaillen und
Auszeichnungen, die seine legendäre Karriere dokumentieren.
Julien's Auctions bringt bewiesene Expertise aus früheren Auktionen
hochkarätiger Ikonen wie Prinzessin Diana und Michael Jackson ein, um
sicherzustellen, dass diese Veranstaltung maximale Aufmerksamkeit erregt. Die
Live-Auktion findet am 23. September 2025 um 10:00 Uhr PT im Loews Hotel in
Hollywood und auch online statt.
Um an diesem bahnbrechenden Ereignis teilzunehmen und ein Stück Sportgeschichte
zu besitzen, registrieren Sie sich bitte und bieten auf [LINK ZUR AUKTION] (http
s://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4495307-1&h=4026444643&u=https%3A%2F%2Fc212.net%
2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4495307-1%26h%3D279869647%26u%3Dhttps%253A%
252F%252Fwww.juliensauctions.com%252Fen%252Fauctions%252Ftony-hawk-the-900-colle
ction%253Fvia%253Dpress-release%26a%3D%255BLINK%2BTO%2BAUCTION%255D&a=%5BLINK+ZU
R+AUKTION%5D)
Medienkontakt:
Michelle Gutenstein Hinz (michelleg@missingpiecegroup.com)
Michelle Steele (msteele@missingpiecegroup.com)
Joe Sivick (joe@missingpiecegroup.com)
Michael Krumper (michael@missingpiecegroup.com)
bei Missing Piece Group
MPG-Kontaktnummer - 862-368-6576
Video - https://www.youtube.com/watch?v=xdnlGTgP5Os
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2510514/Juliens_Horizontal_Logo.jpg
View original
content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tony-hawks-legendares-900-skate
board-ist-das-highlight-der-groWen-skate-auktion-bei-juliens-auctions-302539041.
html
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177456/6104736
OTS: Julien's Auctions
