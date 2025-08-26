    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsChicago Atlantic Real Estate Finance AktievorwärtsNachrichten zu Chicago Atlantic Real Estate Finance
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tony Hawks legendäres "900"-Skateboard ist das Highlight der großen Skate-Auktion bei Julien's Auctions

    Beverly Hills, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Julien's Auctions gibt seine
    Partnerschaft mit dem legendären Skateboarder Tony Hawk zur Einführung von "TONY
    HAWK: THE 900 COLLECTION" bekannt. Der Startschuss fällt heute, am 26. August
    2025, und markiert einen entscheidenden Moment, in dem Originalartefakte aus
    Hawks Karriere zum ersten Mal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

    Bei dieser von Tony Hawk selbst kuratierten Auktion werden 99 Gegenstände
    angeboten, die aufgrund ihrer großen persönlichen Bedeutung und ihrer
    Attraktivität für Sammler ausgewählt wurden. Hawk erklärte: "Dies ist das erste
    Mal, dass ich persönlich in alle Aspekte des Verkaufs meiner eigenen Artikel
    involviert bin", was die Einzigartigkeit dieser Veranstaltung unterstreicht. Der
    Erlös kommt The Skatepark Project zugute, Hawks gemeinnütziger Organisation, die
    die Entwicklung von Skateparks für Jugendliche in unterversorgten Gemeinden
    unterstützt.

    Das Herzstück ist das originale "900" Falcon 2 Skateboard der 1999 X Games , das
    Birdhouse-Deck, mit dem Hawk bekanntermaßen das allererste erfolgreiche
    900-Manöver der Sportgeschichte landete. Ausgestattet mit Fury Trucks und
    unmarkierten Rädern wird dieses "Ultimate 1 of 1"-Artefakt neue Maßstäbe für
    Skate-Kultur-Memorabilia setzen, wobei die Schätzungen von 500.000 bis 700.000
    US-Dollar reichen. Das Board wird mit legendären Sport-Sammlerstücken wie
    Muhammad Alis ersten Schwergewichtshandschuhen und Michael Jordans "Flu
    Game"-Sneakers gleichgesetzt und symbolisiert einen wichtigen Wendepunkt des
    Extremsports in der Popkultur.

    Sammler können auch für signierte und getragene Ausrüstungsgegenstände von den
    historischen X Games 1999 bieten, darunter Tonys Helm, Knieschoner und
    Adio-Sneakers. Weitere Highlights sind Tonys erstes gebrauchtes Profi-Skateboard
    aus dem Jahr 1982 (Powell-Peralta), das Outfit für den olympischen Fackellauf
    von 2002, das er bei der Eröffnungsfeier in Salt Lake City trug, ein
    einzigartiger " Simpsons "-Themen-Mantel, den er nach seinem Auftritt in einer
    Folge von 2003 geschenkt bekam, sowie eine Sammlung von Medaillen und
    Auszeichnungen, die seine legendäre Karriere dokumentieren.

    Julien's Auctions bringt bewiesene Expertise aus früheren Auktionen
    hochkarätiger Ikonen wie Prinzessin Diana und Michael Jackson ein, um
    sicherzustellen, dass diese Veranstaltung maximale Aufmerksamkeit erregt. Die
    Live-Auktion findet am 23. September 2025 um 10:00 Uhr PT im Loews Hotel in
    Hollywood und auch online statt.

    Um an diesem bahnbrechenden Ereignis teilzunehmen und ein Stück Sportgeschichte
    zu besitzen, registrieren Sie sich bitte und bieten auf [LINK ZUR AUKTION] (http
    s://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4495307-1&h=4026444643&u=https%3A%2F%2Fc212.net%
    2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4495307-1%26h%3D279869647%26u%3Dhttps%253A%
    252F%252Fwww.juliensauctions.com%252Fen%252Fauctions%252Ftony-hawk-the-900-colle
    ction%253Fvia%253Dpress-release%26a%3D%255BLINK%2BTO%2BAUCTION%255D&a=%5BLINK+ZU
    R+AUKTION%5D)

    Medienkontakt:

    Michelle Gutenstein Hinz (michelleg@missingpiecegroup.com)
    Michelle Steele (msteele@missingpiecegroup.com)
    Joe Sivick (joe@missingpiecegroup.com)
    Michael Krumper (michael@missingpiecegroup.com)
    bei Missing Piece Group
    MPG-Kontaktnummer - 862-368-6576
    Video - https://www.youtube.com/watch?v=xdnlGTgP5Os
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2510514/Juliens_Horizontal_Logo.jpg
    View original
    content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tony-hawks-legendares-900-skate
    board-ist-das-highlight-der-groWen-skate-auktion-bei-juliens-auctions-302539041.
    html

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177456/6104736
    OTS: Julien's Auctions




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Tony Hawks legendäres "900"-Skateboard ist das Highlight der großen Skate-Auktion bei Julien's Auctions Julien's Auctions gibt seine Partnerschaft mit dem legendären Skateboarder Tony Hawk zur Einführung von "TONY HAWK: THE 900 COLLECTION" bekannt. Der Startschuss fällt heute, am 26. August 2025, und markiert einen entscheidenden Moment, in dem …