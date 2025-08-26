Tony Hawks legendäres "900"-Skateboard ist das Highlight der großen Skate-Auktion bei Julien's Auctions

Beverly Hills, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Julien's Auctions gibt seine

Partnerschaft mit dem legendären Skateboarder Tony Hawk zur Einführung von "TONY

HAWK: THE 900 COLLECTION" bekannt. Der Startschuss fällt heute, am 26. August

2025, und markiert einen entscheidenden Moment, in dem Originalartefakte aus

Hawks Karriere zum ersten Mal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.



Bei dieser von Tony Hawk selbst kuratierten Auktion werden 99 Gegenstände

angeboten, die aufgrund ihrer großen persönlichen Bedeutung und ihrer

Attraktivität für Sammler ausgewählt wurden. Hawk erklärte: "Dies ist das erste

Mal, dass ich persönlich in alle Aspekte des Verkaufs meiner eigenen Artikel

involviert bin", was die Einzigartigkeit dieser Veranstaltung unterstreicht. Der

Erlös kommt The Skatepark Project zugute, Hawks gemeinnütziger Organisation, die

die Entwicklung von Skateparks für Jugendliche in unterversorgten Gemeinden

unterstützt.





Das Herzstück ist das originale "900" Falcon 2 Skateboard der 1999 X Games , das

Birdhouse-Deck, mit dem Hawk bekanntermaßen das allererste erfolgreiche

900-Manöver der Sportgeschichte landete. Ausgestattet mit Fury Trucks und

unmarkierten Rädern wird dieses "Ultimate 1 of 1"-Artefakt neue Maßstäbe für

Skate-Kultur-Memorabilia setzen, wobei die Schätzungen von 500.000 bis 700.000

US-Dollar reichen. Das Board wird mit legendären Sport-Sammlerstücken wie

Muhammad Alis ersten Schwergewichtshandschuhen und Michael Jordans "Flu

Game"-Sneakers gleichgesetzt und symbolisiert einen wichtigen Wendepunkt des

Extremsports in der Popkultur.



Sammler können auch für signierte und getragene Ausrüstungsgegenstände von den

historischen X Games 1999 bieten, darunter Tonys Helm, Knieschoner und

Adio-Sneakers. Weitere Highlights sind Tonys erstes gebrauchtes Profi-Skateboard

aus dem Jahr 1982 (Powell-Peralta), das Outfit für den olympischen Fackellauf

von 2002, das er bei der Eröffnungsfeier in Salt Lake City trug, ein

einzigartiger " Simpsons "-Themen-Mantel, den er nach seinem Auftritt in einer

Folge von 2003 geschenkt bekam, sowie eine Sammlung von Medaillen und

Auszeichnungen, die seine legendäre Karriere dokumentieren.



Julien's Auctions bringt bewiesene Expertise aus früheren Auktionen

hochkarätiger Ikonen wie Prinzessin Diana und Michael Jackson ein, um

sicherzustellen, dass diese Veranstaltung maximale Aufmerksamkeit erregt. Die

Live-Auktion findet am 23. September 2025 um 10:00 Uhr PT im Loews Hotel in

Hollywood und auch online statt.



Um an diesem bahnbrechenden Ereignis teilzunehmen und ein Stück Sportgeschichte

zu besitzen, registrieren Sie sich bitte und bieten auf [LINK ZUR AUKTION] (http

s://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4495307-1&h=4026444643&u=https%3A%2F%2Fc212.net%

2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4495307-1%26h%3D279869647%26u%3Dhttps%253A%

252F%252Fwww.juliensauctions.com%252Fen%252Fauctions%252Ftony-hawk-the-900-colle

ction%253Fvia%253Dpress-release%26a%3D%255BLINK%2BTO%2BAUCTION%255D&a=%5BLINK+ZU

R+AUKTION%5D)



