Keurig Dr Pepper - Aktie auf Talfahrt - 26.08.2025

Mit einer Performance von -5,75 % musste die Keurig Dr Pepper Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Keurig Dr Pepper kombiniert innovative Kaffeesysteme mit einem breiten Sortiment an Erfrischungsgetränken und hat sich als starker Akteur im nordamerikanischen Getränkemarkt etabliert.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Keurig Dr Pepper Aktionäre einen Verlust von -7,12 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,52 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,62 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -13,17 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,19 % geändert.

Keurig Dr Pepper Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,52 % 1 Monat -5,62 % 3 Monate -7,12 % 1 Jahr -15,78 %

Informationen zur Keurig Dr Pepper Aktie

Es gibt 1 Mrd. Keurig Dr Pepper Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,38 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Keurig Dr Pepper Aktie jetzt kaufen?

Ob die Keurig Dr Pepper Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Keurig Dr Pepper Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.