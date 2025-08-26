    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple
    Neue iPhones von Apple in zwei Wochen erwartet

    Foto: Sven Hoppe - dpa

    CUPERTINO (dpa-AFX) - Apple wird seine neue iPhone-Generation voraussichtlich in zwei Wochen vorstellen. Der Konzern setzte ein Event in seinem Hauptquartier in Cupertino für den 9. September an. Wie gewohnt machte Apple keine Angaben dazu, worum es dabei gehen soll. Bei den September-Veranstaltungen werden aber traditionell neue Modelle der iPhones sowie der Computer-Uhr Apple Watch präsentiert.

    In diesem Jahr soll die Modell-Palette Medienberichten zufolge um ein dünneres iPhone erweitert werden. Das iPhone 17 werde äußerlich der aktuellen 16er-Reihe ähnlich sehen, aber eine bessere Kamera und ein größeres Display bekommen, berichtete der Finanzdienst Bloomberg. Die teureren Pro-Modelle werden demnach mit einem größeren Kamera-Block auf der Rückseite auffallen./so/DP/stw

    ISIN:US0378331005WKN:865985

     

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 195,6 auf Tradegate (26. August 2025, 19:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um -1,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,47 %.

