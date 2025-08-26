Fed-Eklat: Gold "schreit nach Ausbruch" - und was macht Bitcoin?

Gold "schreit nach Ausbruch": so hat es ein Analyst heute formuliert - und dabei auch den Eklat um die Fed im Fokus! Bekanntlich hat Trump die Fed-Gouverneurin Lisa Cook "entlassen" - was nun eine juristische Auseinandersetzung nach sich ziehen wird, die besonders für Fed-Chef Powell sehr delikat sein kann! Faktisch steht die "Unabhängigkeit" der Fed auf dem Spiel - und das ist für Gold eigentlich "reinster Treibstoff". Gelingt der Ausbruch? Und was macht Bitcoin als dezentrale Geld-Idee? Bitcoin bleibt anders als Gold unter Druck - und hat zunehmend das Nachsehen gegenüber Ethereum. Heute kaum Bewegung an der Wall Street - man wartet auf die Zahlen morgen von Nvidia..

