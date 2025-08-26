    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    Fed-Eklat: Gold "schreit nach Ausbruch" - und was macht Bitcoin?

    Gold "schreit nach Ausbruch": so hat es ein Analyst heute formuliert - und dabei auch den Eklat um die Fed im Fokus! Bekanntlich hat Trump die Fed-Gouverneurin Lisa Cook "entlassen"

    Gold "schreit nach Ausbruch": so hat es ein Analyst heute formuliert - und dabei auch den Eklat um die Fed im Fokus! Bekanntlich hat Trump die Fed-Gouverneurin Lisa Cook "entlassen" - was nun eine juristische Auseinandersetzung nach sich ziehen wird, die besonders für Fed-Chef Powell sehr delikat sein kann! Faktisch steht die "Unabhängigkeit" der Fed auf dem Spiel - und das ist für Gold eigentlich "reinster Treibstoff". Gelingt der Ausbruch? Und was macht Bitcoin als dezentrale Geld-Idee? Bitcoin bleibt anders als Gold unter Druck - und hat zunehmend das Nachsehen gegenüber Ethereum. Heute kaum Bewegung an der Wall Street - man wartet auf die Zahlen morgen von Nvidia..

    Hinweise aus Video:

    1. Goldilocks-Sommer vorbei – Deutsche Bank und Goldman pessimistisch

    2. Halbleiter-Aktien: Droht nach dem KI-Boom die Dotcom-Blase 2.0?

     

    Das Video "Fed-Eklat: Gold "schreit nach Ausbruch" - und was macht Bitcoin?" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
