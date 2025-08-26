Börsen Update
Börsen Update USA - 26.08. - S&P 500 stark +0,04 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 45.279,55 PKT und gewinnt bisher +0,01 %.
Top-Werte: Boeing +2,42 %, Unitedhealth Group +1,18 %, Cisco Systems +1,12 %, NVIDIA +0,56 %, IBM +0,53 %
Flop-Werte: Salesforce -1,55 %, The Home Depot -1,36 %, Caterpillar -1,34 %, Johnson & Johnson -1,33 %, 3M -1,32 %
Der US Tech 100 steht bei 23.435,52 PKT und gewinnt bisher +0,03 %.
Top-Werte: AppLovin Registered (A) +3,14 %, Marvell Technology +2,06 %, Regeneron Pharmaceuticals +2,03 %, Qualcomm +1,85 %, Palantir +1,79 %
Flop-Werte: Keurig Dr Pepper -6,07 %, Atlassian Registered (A) -3,40 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) -3,17 %, Charter Communications Registered (A) -2,63 %, Adobe -2,03 %
Der S&P 500 steht bei 6.441,99 PKT und gewinnt bisher +0,04 %.
Top-Werte: Eli Lilly +4,15 %, GE Vernova +2,51 %, Boeing +2,42 %, Vistra +2,04 %, Regeneron Pharmaceuticals +2,03 %
Flop-Werte: Keurig Dr Pepper -6,07 %, eBay -5,17 %, Brown-Forman Registered (B) -4,38 %, Domino's Pizza -3,35 %, Moderna -3,28 %
