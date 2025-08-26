Eli Lilly - Aktie geht steil - 26.08.2025

Mit einer Performance von +4,15 % konnte die Eli Lilly Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Eli Lilly ist ein führendes Pharmaunternehmen, das sich auf innovative Medikamente für Diabetes, Onkologie und Neurowissenschaften spezialisiert hat. Mit starken Marken und globaler Präsenz konkurriert es mit Pfizer und Merck. Einzigartig ist seine Fokussierung auf Forschung und strategische Partnerschaften.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Eli Lilly Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -5,56 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Eli Lilly Aktie damit um +0,05 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,60 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -20,41 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,04 % geändert.

Eli Lilly Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,05 % 1 Monat -13,60 % 3 Monate -5,56 % 1 Jahr -29,66 %

Informationen zur Eli Lilly Aktie

Es gibt 896 Mio. Eli Lilly Aktien. Damit ist das Unternehmen 560,11 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Anleger haben am Dienstag wegen politischer Unsicherheit in Frankreich einen Bogen um europäische Aktien gemacht. Hinzu kamen Sorgen um die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed sowie neue Zolldrohungen aus Washington in Richtung China, die Anleger …

An den internationalen Börsen herrscht heute überwiegend Tristesse: Die wichtigsten Indizes verzeichnen Verluste, wobei deutsche Werte stärker betroffen sind als ihre US-amerikanischen Pendants.

Eli Lilly Aktie jetzt kaufen?

Ob die Eli Lilly Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eli Lilly Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.