    ZKONG konkurriert auf dem ESL-Markt mit verbesserter Sicherheit und Anpassungsmöglichkeiten, während Einzelhandelsriesen die Einführung beschleunigen

    Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Da führende Einzelhandelsunternehmen wie
    Carrefour, Aldi und Kroger zunehmend elektronische Regaletiketten (ESL) als
    Kernelement ihrer Smart-Retail-Strategien einsetzen, wird der weltweite
    ESL-Markt laut Technavio von 2024 bis 2028 voraussichtlich um 1,64 Milliarden
    US-Dollar wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von
    fast 15,69 % entspricht.

    Mit der zunehmenden Verbreitung in Geschäften und Branchen rückt die
    Zuverlässigkeit, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die
    Datensicherheit von ESL-Systemen immer mehr in den Fokus. Diese Aspekte werden
    zu entscheidenden Unterscheidungsmerkmalen zwischen den ESL-Herstellern.

    ZKONG, ein weltweit führender Anbieter von ESL-Lösungen, stellt seine Lösungen
    vor, die auf hohe Sicherheit und Anpassungsfähigkeit ausgelegt sind. Das
    Unternehmen hat außerdem die Zertifizierungen nach ISO 27001 und ISO 9001
    erhalten, was seine Kompetenzen im Bereich Informationssicherheitsmanagement und
    Qualitätssicherung zusätzlich bestätigt.

    ZKONG betreibt eine 40.000 m² große automatisierte Produktionsstätte und behält
    die vollständige Kontrolle über Forschung und Entwicklung sowie Fertigung, um
    die Integrität der Lieferkette sicherzustellen. Was die Hardware betrifft, so
    ist jedes ESL mit diebstahl- und manipulationssicheren Funktionen ausgestattet.
    Die Entfernung erfordert Spezialwerkzeuge, und die Geräte können Alarme oder
    blinkende Warnmeldungen auslösen, wenn sie außerhalb der dafür vorgesehenen
    Bereiche bewegt werden, wodurch eine unbefugte Handhabung verhindert wird.

    Für die Datenübertragung verwendet ZKONG ein selbst entwickeltes Bluetooth
    5.1-Protokoll, das verschlüsselte benutzerdefinierte Bereitstellungen
    unterstützt. Jedes Etikett ist mit einem eindeutigen Schlüssel ausgestattet, und
    Kunden können Schlüssel direkt in das Tag-System importieren, um interne
    Verstöße zu verhindern und die Kommunikationssicherheit zu erhöhen.

    Die Cloud-Plattform des Unternehmens bietet ein integriertes ESL-Management mit
    Schwerpunkt auf Sicherheit, Präzision und Compliance. Es ermöglicht
    Preisaktualisierungen in Echtzeit und anpassbare Vorlagen, um regionale
    Einzelhandelsvorschriften einzuhalten.

    So nutzte beispielsweise die australische Apothekenkette Blooms The Chemist, die
    strengen Compliance-Anforderungen einschließlich Gesundheits- und
    Preisvorschriften unterliegt, die ESL- und Cloud-Plattform von ZKONG für ihre
    digitale Transformation. Die Plattform verwendet AES-128-Verschlüsselung für die
    Datenübertragung und -speicherung, Batch-Management und die Synchronisierung
    mehrerer Filialen, um die gesetzlichen Standards zu erfüllen.

    "ESLs sind eine naheliegende Wahl für die Zukunft", sagte Stephane Bredenbac,
    Mitbegründer von Blooms The Chemist. "Sie modernisieren Geschäfte und sorgen für
    Genauigkeit - wodurch das Kundenerlebnis insgesamt verbessert und wiederholte
    Besuche gefördert werden."

    Ebenso vertraute Sushi Sushi, eine Premium-Sushi-Kette mit über 170 Standorten
    in Australien, auf die anpassbaren Vorlagen von ZKONG, um Allergeninformationen
    gemäß den Lebensmittelsicherheitsgesetzen klar darzustellen. Das Cloud-System
    verwaltet zentral die Preisgestaltung und Werbeaktionen für mehr als 10.000
    ESLs.

    Diese Betonung maßgeschneiderter Lösungen unterstreicht die wachsende
    Notwendigkeit für ESL-Anbieter, flexible Compliance-Unterstützung und
    Integration anzubieten. ZKONG half AreaPadel.com bei der Integration von ESLs in
    seine PrestaShop-Plattform und ermöglichte so die Echtzeitverwaltung von Preisen
    und Lagerbeständen. Durch den Einsatz von NFC-Technologie mit
    Zwei-Faktor-Authentifizierung und End-to-End-Verschlüsselung verhindert das
    System Datenlecks und gewährleistet Preistransparenz gemäß den spanischen
    Vorschriften.

    Mit der Weiterentwicklung des intelligenten Einzelhandels geht es im ESL-Segment
    nicht mehr nur um Effizienz - es ist ein ausgewogener Wettlauf, bei dem
    Sicherheit, Service und Anpassungsfähigkeit eine Rolle spielen. Die Wahl des
    richtigen Technologiepartners ist heute wichtiger denn je.

    Informationen zu ZKONG

    ZKONG ist ein globaler Anbieter von intelligenten Einzelhandels- und
    IoT-Lösungen, der sich auf elektronische Regaletiketten (ESL),
    LCD-Smart-Displays und Cloud-Plattformsysteme spezialisiert hat.

    https://www.zkong.com/

    Kontakt:

    Anfrage an die Medien: media@zkong.com Geschäftsanfrage: sales@zkong.com
    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2757819/image.jpg
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2757905/ZKONG_Logo.jpg
    View original
    content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zkong-konkurriert-auf-dem-esl-m
    arkt-mit-verbesserter-sicherheit-und-anpassungsmoglichkeiten-wahrend-einzelhande
    lsriesen-die-einfuhrung-beschleunigen-302539116.html

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180640/6104758
    OTS: ZKONG


