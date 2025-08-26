ZKONG konkurriert auf dem ESL-Markt mit verbesserter Sicherheit und Anpassungsmöglichkeiten, während Einzelhandelsriesen die Einführung beschleunigen

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Da führende Einzelhandelsunternehmen wie

Carrefour, Aldi und Kroger zunehmend elektronische Regaletiketten (ESL) als

Kernelement ihrer Smart-Retail-Strategien einsetzen, wird der weltweite

ESL-Markt laut Technavio von 2024 bis 2028 voraussichtlich um 1,64 Milliarden

US-Dollar wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von

fast 15,69 % entspricht.



Mit der zunehmenden Verbreitung in Geschäften und Branchen rückt die

Zuverlässigkeit, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die

Datensicherheit von ESL-Systemen immer mehr in den Fokus. Diese Aspekte werden

zu entscheidenden Unterscheidungsmerkmalen zwischen den ESL-Herstellern.





ZKONG, ein weltweit führender Anbieter von ESL-Lösungen, stellt seine Lösungenvor, die auf hohe Sicherheit und Anpassungsfähigkeit ausgelegt sind. DasUnternehmen hat außerdem die Zertifizierungen nach ISO 27001 und ISO 9001erhalten, was seine Kompetenzen im Bereich Informationssicherheitsmanagement undQualitätssicherung zusätzlich bestätigt.ZKONG betreibt eine 40.000 m² große automatisierte Produktionsstätte und behältdie vollständige Kontrolle über Forschung und Entwicklung sowie Fertigung, umdie Integrität der Lieferkette sicherzustellen. Was die Hardware betrifft, soist jedes ESL mit diebstahl- und manipulationssicheren Funktionen ausgestattet.Die Entfernung erfordert Spezialwerkzeuge, und die Geräte können Alarme oderblinkende Warnmeldungen auslösen, wenn sie außerhalb der dafür vorgesehenenBereiche bewegt werden, wodurch eine unbefugte Handhabung verhindert wird.Für die Datenübertragung verwendet ZKONG ein selbst entwickeltes Bluetooth5.1-Protokoll, das verschlüsselte benutzerdefinierte Bereitstellungenunterstützt. Jedes Etikett ist mit einem eindeutigen Schlüssel ausgestattet, undKunden können Schlüssel direkt in das Tag-System importieren, um interneVerstöße zu verhindern und die Kommunikationssicherheit zu erhöhen.Die Cloud-Plattform des Unternehmens bietet ein integriertes ESL-Management mitSchwerpunkt auf Sicherheit, Präzision und Compliance. Es ermöglichtPreisaktualisierungen in Echtzeit und anpassbare Vorlagen, um regionaleEinzelhandelsvorschriften einzuhalten.So nutzte beispielsweise die australische Apothekenkette Blooms The Chemist, diestrengen Compliance-Anforderungen einschließlich Gesundheits- undPreisvorschriften unterliegt, die ESL- und Cloud-Plattform von ZKONG für ihredigitale Transformation. Die Plattform verwendet AES-128-Verschlüsselung für dieDatenübertragung und -speicherung, Batch-Management und die Synchronisierungmehrerer Filialen, um die gesetzlichen Standards zu erfüllen."ESLs sind eine naheliegende Wahl für die Zukunft", sagte Stephane Bredenbac,Mitbegründer von Blooms The Chemist. "Sie modernisieren Geschäfte und sorgen fürGenauigkeit - wodurch das Kundenerlebnis insgesamt verbessert und wiederholteBesuche gefördert werden."Ebenso vertraute Sushi Sushi, eine Premium-Sushi-Kette mit über 170 Standortenin Australien, auf die anpassbaren Vorlagen von ZKONG, um Allergeninformationengemäß den Lebensmittelsicherheitsgesetzen klar darzustellen. Das Cloud-Systemverwaltet zentral die Preisgestaltung und Werbeaktionen für mehr als 10.000ESLs.Diese Betonung maßgeschneiderter Lösungen unterstreicht die wachsendeNotwendigkeit für ESL-Anbieter, flexible Compliance-Unterstützung undIntegration anzubieten. ZKONG half AreaPadel.com bei der Integration von ESLs inseine PrestaShop-Plattform und ermöglichte so die Echtzeitverwaltung von Preisenund Lagerbeständen. Durch den Einsatz von NFC-Technologie mitZwei-Faktor-Authentifizierung und End-to-End-Verschlüsselung verhindert dasSystem Datenlecks und gewährleistet Preistransparenz gemäß den spanischenVorschriften.Mit der Weiterentwicklung des intelligenten Einzelhandels geht es im ESL-Segmentnicht mehr nur um Effizienz - es ist ein ausgewogener Wettlauf, bei demSicherheit, Service und Anpassungsfähigkeit eine Rolle spielen. Die Wahl desrichtigen Technologiepartners ist heute wichtiger denn je.Informationen zu ZKONGZKONG ist ein globaler Anbieter von intelligenten Einzelhandels- undIoT-Lösungen, der sich auf elektronische Regaletiketten (ESL),LCD-Smart-Displays und Cloud-Plattformsysteme spezialisiert hat.