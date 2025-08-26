ZKONG konkurriert auf dem ESL-Markt mit verbesserter Sicherheit und Anpassungsmöglichkeiten, während Einzelhandelsriesen die Einführung beschleunigen
Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Da führende Einzelhandelsunternehmen wie
Carrefour, Aldi und Kroger zunehmend elektronische Regaletiketten (ESL) als
Kernelement ihrer Smart-Retail-Strategien einsetzen, wird der weltweite
ESL-Markt laut Technavio von 2024 bis 2028 voraussichtlich um 1,64 Milliarden
US-Dollar wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von
fast 15,69 % entspricht.
Mit der zunehmenden Verbreitung in Geschäften und Branchen rückt die
Zuverlässigkeit, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die
Datensicherheit von ESL-Systemen immer mehr in den Fokus. Diese Aspekte werden
zu entscheidenden Unterscheidungsmerkmalen zwischen den ESL-Herstellern.
Carrefour, Aldi und Kroger zunehmend elektronische Regaletiketten (ESL) als
Kernelement ihrer Smart-Retail-Strategien einsetzen, wird der weltweite
ESL-Markt laut Technavio von 2024 bis 2028 voraussichtlich um 1,64 Milliarden
US-Dollar wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von
fast 15,69 % entspricht.
Mit der zunehmenden Verbreitung in Geschäften und Branchen rückt die
Zuverlässigkeit, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die
Datensicherheit von ESL-Systemen immer mehr in den Fokus. Diese Aspekte werden
zu entscheidenden Unterscheidungsmerkmalen zwischen den ESL-Herstellern.
Anzeige
Präsentiert von
ZKONG, ein weltweit führender Anbieter von ESL-Lösungen, stellt seine Lösungen
vor, die auf hohe Sicherheit und Anpassungsfähigkeit ausgelegt sind. Das
Unternehmen hat außerdem die Zertifizierungen nach ISO 27001 und ISO 9001
erhalten, was seine Kompetenzen im Bereich Informationssicherheitsmanagement und
Qualitätssicherung zusätzlich bestätigt.
ZKONG betreibt eine 40.000 m² große automatisierte Produktionsstätte und behält
die vollständige Kontrolle über Forschung und Entwicklung sowie Fertigung, um
die Integrität der Lieferkette sicherzustellen. Was die Hardware betrifft, so
ist jedes ESL mit diebstahl- und manipulationssicheren Funktionen ausgestattet.
Die Entfernung erfordert Spezialwerkzeuge, und die Geräte können Alarme oder
blinkende Warnmeldungen auslösen, wenn sie außerhalb der dafür vorgesehenen
Bereiche bewegt werden, wodurch eine unbefugte Handhabung verhindert wird.
Für die Datenübertragung verwendet ZKONG ein selbst entwickeltes Bluetooth
5.1-Protokoll, das verschlüsselte benutzerdefinierte Bereitstellungen
unterstützt. Jedes Etikett ist mit einem eindeutigen Schlüssel ausgestattet, und
Kunden können Schlüssel direkt in das Tag-System importieren, um interne
Verstöße zu verhindern und die Kommunikationssicherheit zu erhöhen.
Die Cloud-Plattform des Unternehmens bietet ein integriertes ESL-Management mit
Schwerpunkt auf Sicherheit, Präzision und Compliance. Es ermöglicht
Preisaktualisierungen in Echtzeit und anpassbare Vorlagen, um regionale
Einzelhandelsvorschriften einzuhalten.
So nutzte beispielsweise die australische Apothekenkette Blooms The Chemist, die
strengen Compliance-Anforderungen einschließlich Gesundheits- und
Preisvorschriften unterliegt, die ESL- und Cloud-Plattform von ZKONG für ihre
digitale Transformation. Die Plattform verwendet AES-128-Verschlüsselung für die
Datenübertragung und -speicherung, Batch-Management und die Synchronisierung
mehrerer Filialen, um die gesetzlichen Standards zu erfüllen.
"ESLs sind eine naheliegende Wahl für die Zukunft", sagte Stephane Bredenbac,
Mitbegründer von Blooms The Chemist. "Sie modernisieren Geschäfte und sorgen für
Genauigkeit - wodurch das Kundenerlebnis insgesamt verbessert und wiederholte
Besuche gefördert werden."
Ebenso vertraute Sushi Sushi, eine Premium-Sushi-Kette mit über 170 Standorten
in Australien, auf die anpassbaren Vorlagen von ZKONG, um Allergeninformationen
gemäß den Lebensmittelsicherheitsgesetzen klar darzustellen. Das Cloud-System
verwaltet zentral die Preisgestaltung und Werbeaktionen für mehr als 10.000
ESLs.
Diese Betonung maßgeschneiderter Lösungen unterstreicht die wachsende
Notwendigkeit für ESL-Anbieter, flexible Compliance-Unterstützung und
Integration anzubieten. ZKONG half AreaPadel.com bei der Integration von ESLs in
seine PrestaShop-Plattform und ermöglichte so die Echtzeitverwaltung von Preisen
und Lagerbeständen. Durch den Einsatz von NFC-Technologie mit
Zwei-Faktor-Authentifizierung und End-to-End-Verschlüsselung verhindert das
System Datenlecks und gewährleistet Preistransparenz gemäß den spanischen
Vorschriften.
Mit der Weiterentwicklung des intelligenten Einzelhandels geht es im ESL-Segment
nicht mehr nur um Effizienz - es ist ein ausgewogener Wettlauf, bei dem
Sicherheit, Service und Anpassungsfähigkeit eine Rolle spielen. Die Wahl des
richtigen Technologiepartners ist heute wichtiger denn je.
Informationen zu ZKONG
ZKONG ist ein globaler Anbieter von intelligenten Einzelhandels- und
IoT-Lösungen, der sich auf elektronische Regaletiketten (ESL),
LCD-Smart-Displays und Cloud-Plattformsysteme spezialisiert hat.
https://www.zkong.com/
Kontakt:
Anfrage an die Medien: media@zkong.com Geschäftsanfrage: sales@zkong.com
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2757819/image.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2757905/ZKONG_Logo.jpg
View original
content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zkong-konkurriert-auf-dem-esl-m
arkt-mit-verbesserter-sicherheit-und-anpassungsmoglichkeiten-wahrend-einzelhande
lsriesen-die-einfuhrung-beschleunigen-302539116.html
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180640/6104758
OTS: ZKONG
vor, die auf hohe Sicherheit und Anpassungsfähigkeit ausgelegt sind. Das
Unternehmen hat außerdem die Zertifizierungen nach ISO 27001 und ISO 9001
erhalten, was seine Kompetenzen im Bereich Informationssicherheitsmanagement und
Qualitätssicherung zusätzlich bestätigt.
ZKONG betreibt eine 40.000 m² große automatisierte Produktionsstätte und behält
die vollständige Kontrolle über Forschung und Entwicklung sowie Fertigung, um
die Integrität der Lieferkette sicherzustellen. Was die Hardware betrifft, so
ist jedes ESL mit diebstahl- und manipulationssicheren Funktionen ausgestattet.
Die Entfernung erfordert Spezialwerkzeuge, und die Geräte können Alarme oder
blinkende Warnmeldungen auslösen, wenn sie außerhalb der dafür vorgesehenen
Bereiche bewegt werden, wodurch eine unbefugte Handhabung verhindert wird.
Für die Datenübertragung verwendet ZKONG ein selbst entwickeltes Bluetooth
5.1-Protokoll, das verschlüsselte benutzerdefinierte Bereitstellungen
unterstützt. Jedes Etikett ist mit einem eindeutigen Schlüssel ausgestattet, und
Kunden können Schlüssel direkt in das Tag-System importieren, um interne
Verstöße zu verhindern und die Kommunikationssicherheit zu erhöhen.
Die Cloud-Plattform des Unternehmens bietet ein integriertes ESL-Management mit
Schwerpunkt auf Sicherheit, Präzision und Compliance. Es ermöglicht
Preisaktualisierungen in Echtzeit und anpassbare Vorlagen, um regionale
Einzelhandelsvorschriften einzuhalten.
So nutzte beispielsweise die australische Apothekenkette Blooms The Chemist, die
strengen Compliance-Anforderungen einschließlich Gesundheits- und
Preisvorschriften unterliegt, die ESL- und Cloud-Plattform von ZKONG für ihre
digitale Transformation. Die Plattform verwendet AES-128-Verschlüsselung für die
Datenübertragung und -speicherung, Batch-Management und die Synchronisierung
mehrerer Filialen, um die gesetzlichen Standards zu erfüllen.
"ESLs sind eine naheliegende Wahl für die Zukunft", sagte Stephane Bredenbac,
Mitbegründer von Blooms The Chemist. "Sie modernisieren Geschäfte und sorgen für
Genauigkeit - wodurch das Kundenerlebnis insgesamt verbessert und wiederholte
Besuche gefördert werden."
Ebenso vertraute Sushi Sushi, eine Premium-Sushi-Kette mit über 170 Standorten
in Australien, auf die anpassbaren Vorlagen von ZKONG, um Allergeninformationen
gemäß den Lebensmittelsicherheitsgesetzen klar darzustellen. Das Cloud-System
verwaltet zentral die Preisgestaltung und Werbeaktionen für mehr als 10.000
ESLs.
Diese Betonung maßgeschneiderter Lösungen unterstreicht die wachsende
Notwendigkeit für ESL-Anbieter, flexible Compliance-Unterstützung und
Integration anzubieten. ZKONG half AreaPadel.com bei der Integration von ESLs in
seine PrestaShop-Plattform und ermöglichte so die Echtzeitverwaltung von Preisen
und Lagerbeständen. Durch den Einsatz von NFC-Technologie mit
Zwei-Faktor-Authentifizierung und End-to-End-Verschlüsselung verhindert das
System Datenlecks und gewährleistet Preistransparenz gemäß den spanischen
Vorschriften.
Mit der Weiterentwicklung des intelligenten Einzelhandels geht es im ESL-Segment
nicht mehr nur um Effizienz - es ist ein ausgewogener Wettlauf, bei dem
Sicherheit, Service und Anpassungsfähigkeit eine Rolle spielen. Die Wahl des
richtigen Technologiepartners ist heute wichtiger denn je.
Informationen zu ZKONG
ZKONG ist ein globaler Anbieter von intelligenten Einzelhandels- und
IoT-Lösungen, der sich auf elektronische Regaletiketten (ESL),
LCD-Smart-Displays und Cloud-Plattformsysteme spezialisiert hat.
https://www.zkong.com/
Kontakt:
Anfrage an die Medien: media@zkong.com Geschäftsanfrage: sales@zkong.com
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2757819/image.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2757905/ZKONG_Logo.jpg
View original
content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zkong-konkurriert-auf-dem-esl-m
arkt-mit-verbesserter-sicherheit-und-anpassungsmoglichkeiten-wahrend-einzelhande
lsriesen-die-einfuhrung-beschleunigen-302539116.html
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180640/6104758
OTS: ZKONG
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Carrefour - 852362 - FR0000120172
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Carrefour. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
NickelChrome schrieb 26.06.25, 14:32
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/carrefour-plus-forte-baisse-du-cac-40-a-la-mi-seance-du-jeudi-26-juin-2025-82f1083f927f7375682fc86cd2ad0970mitdiskutieren »
26.06.2025 14:24:01 11,6400 500 Analysten Geschwätz 52 Wochentief ==> selten so günstig
26.06.2025 14:24:01 11,6400 500 Analysten Geschwätz 52 Wochentief ==> selten so günstig
goetz12 schrieb 11.12.24, 21:21
Wofür hat Carefour in den beiden letzten Jahren 2 Mrd Schulden aufgenommen?mitdiskutieren »
Die Zinslast ist jedenfalls in dem Zeitraum um 200 Mio gestiegen, also weniger Auszahlung!
Umsatz steigt im Rahmen der Inflation.
In Deutschland sind alle Großmärkte privat.
Deshalb sehe ich hier Chancen, nicht als Aktieninvestment , aber als solide Anlage mit entsprechender Verzinsung (wennman die Taxvergünstigung für Ausländer in Anspruch nehmen kann) und Kurschance.
Die Zinslast ist jedenfalls in dem Zeitraum um 200 Mio gestiegen, also weniger Auszahlung!
Umsatz steigt im Rahmen der Inflation.
In Deutschland sind alle Großmärkte privat.
Deshalb sehe ich hier Chancen, nicht als Aktieninvestment , aber als solide Anlage mit entsprechender Verzinsung (wennman die Taxvergünstigung für Ausländer in Anspruch nehmen kann) und Kurschance.
Autor folgen
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte