Angelalign Technology gibt Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 bekannt und erhöht gleichzeitig Investitionen in den Bereichen Recht, Lieferkette und Datensicherheit

In der ersten Hälfte des Jahres 2025 verzeichnete Angel einen Umsatzanstieg von 33,1 % gegenüber dem Vorjahr auf 161,4 Mio. USD, mit einem Bruttogewinn von 100,6 Mio. USD und einem bereinigten Nettogewinn von 19,5 Mio. USD. Das weltweite Volumen an Clear-Aligner-Behandlungen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 47,7 % auf etwa 225.800 Fälle.

SAN CLEMENTE, Kalifornien, 26. August 2025 /PRNewswire/ -- Angelalign Technology Inc. („Angel" oder das „Unternehmen") (6699.HK) hat seine Zwischenergebnisse für das erste Halbjahr 2025 bekannt gegeben. Das Unternehmen erzielte in den ersten sechs Monaten des Jahres eine solide Leistung.

Das Wachstum bei den Falllieferungen sowie die effizienten Abläufe in den Behandlungsplanungszentren und Produktionsstätten für durchsichtige Zahnspangen führten zu einer Verbesserung des Umsatzes, des Bruttogewinns und des Betriebsgewinns im Vergleich zum Vorjahr. Die Rentabilität des Unternehmens im Berichtszeitraum profitierte auch von einem strengen Kostenmanagement in Erwartung eines unsicheren Zollumfelds, einschließlich der Verzögerung bei der Einstellung bestimmter Mitarbeiter in den Bereichen Vertrieb und Marketing, klinischer Support und Kundendienst sowie der Verzögerung beim Betrieb unserer Behandlungsplanungszentren und Produktionsstätten außerhalb des chinesischen Festlands.

Angel erhöht strategisch seine langfristigen Investitionen in mehreren Schlüsselbereichen, um eine nachhaltigere internationale Präsenz aufzubauen. Das Unternehmen plant, seine Investitionen in Vertrieb und Marketing, klinische Unterstützung und Kundenservice zu erhöhen, Behandlungsplanungszentren und Produktionsstätten außerhalb Chinas einzurichten und zu betreiben, seine rechtlichen Kapazitäten zur Förderung der Strategie zum Schutz geistigen Eigentums („IP") und zur Einhaltung von Vorschriften kontinuierlich zu stärken und seine Datensicherheitsinfrastruktur weiter zu verbessern.

In Märkten außerhalb Festlandchinas stieg das Fallvolumen von Angel im Vergleich zum Vorjahr um 103,5 % auf 117.200 Fälle. Das starke Wachstum spiegelt sowohl die niedrige Ausgangsbasis im Vorjahr als auch erste Erfolge in neuen Märkten wider. Angel erweiterte seine Reichweite durch hochwertige Behandlungsplanung, zuverlässige Lieferungen und kontinuierliche Weiterbildungsprogramme mit wichtigen Meinungsführern (KOLs).