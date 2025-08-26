Aktien New York
Trumps Drohungen stimmen Anleger vorsichtig
- US-Börsen stagnieren wegen politischer Unsicherheiten.
- Trump droht mit hohen Zöllen gegen China und Digitalsteuern.
- Boeing und Eli Lilly verzeichnen Kursgewinne durch Aufträge.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Dienstag wegen politischer Bedenken kaum vom Fleck gekommen. Vor allem galt dies für den am Freitag noch rekordhohen Dow Jones Industrial, der zwei Stunden vor Schluss prozentual unverändert bei 45.284 Punkten stand. Neue Zollandrohungen der Trump-Regierung sowie Sorgen um die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed sorgten bei den Anlegern nach den Kursverlusten vom Vortag weiter für Zurückhaltung.
Der marktbreite S&P 500 legte um 0,07 Prozent auf 6.444 Punkte zu, während es für den technologielastigen Nasdaq 100 um 0,09 Prozent auf 23.447 Punkte nach oben ging. Kursgewinne von einem Prozent, die es vor den am Mittwoch erwarteten Resultaten beim KI-Chipkonzern Nvidia gab, konnten im Technologiesektor in der Breite also keine Euphorie erzeugen.
Die politischen Themen rankten sich erneut um Donald Trump. In einem sich zuspitzenden Machtkampf mit der Notenbank Fed teilte der US-Präsident mit, dass Fed-Gouverneurin Lisa Cook mit sofortiger Wirkung aus ihrem Amt im Vorstand entlassen wird. Auch beim Thema Zölle gegen China gab sich Trump aggressiv. Er drohte dem Land mit Strafzöllen von bis zu 200 Prozent, falls Peking sein Land nicht zuverlässig mit Magneten aus seltenen Erden beliefert.
Darüber hinaus droht der Präsident auch all jenen Ländern, die ihre Digitalsteuern nicht abschaffen, mit neuen Zöllen und Exportbeschränkungen für Hochtechnologie und Halbleiter. Trump argumentiert bereits seit geraumer Zeit, dass Digitalsteuern US-Technologiegiganten diskriminieren. Die EU zeigte sich dennoch unbeeindruckt und verwies auf die jüngsten Vereinbarungen, die eine Zollobergrenze von 15 Prozent für fast alle Produkte vorsehen.
An der Dow-Spitze legten Boeing um 3,1 Prozent zu. Wie US-Handelsminister Howard Lutnick nach dem Treffen zwischen Trump und dem südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung sagte, erwägt die Fluggesellschaft Korean Air Lines, 103 Flugzeuge von Boeing sowie 206 Triebwerke von GE Aerospace zu bestellen. Die Neuigkeiten sorgten auch bei anderen Werten aus der Flugzeugindustrie für gute Stimmung.
Eli Lilly legte um 4,4 Prozent zu. Der Pharmakonzern hatte einen Studienerfolg mit einer Abnehmpille verbucht. Im Gegensatz zu einer ersten Studie, die Anfang August enttäuschte, kam das Unternehmen einer Zulassung des Medikaments Orforglipron in einer zweiten Studie wieder näher. Abnehmpillen gelten als Schlüssel dazu, um mehr Patienten auf einem Markt zu erreichen, in dem bislang Spritzen verabreicht werden.
AT&T will für rund 23 Milliarden US-Dollar Frequenz-Lizenzen des Satellitenkommunikationsunternehmens Echostar übernehmen. Die Transaktion muss noch behördlich genehmigt werden und soll Mitte 2026 abgeschlossen werden. Während AT&T um eineinhalb Prozent nachgaben, sprangen die Echostar-Titel um knapp 75 Prozent nach oben.
Um fast zwei Prozent stiegen außerdem AMD , während IBM um 0,8 Prozent zulegten. Die beiden Technologie-Konzerne bauen ihre bestehende Partnerschaft im Bereich Quantencomputing zur Entwicklung von Supercomputern aus. Dies sorgte auch bei anderen Werten aus diesem Bereich für Rückenwind. So zogen Ionq um 5,6 Prozent an./tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 143,0 auf Tradegate (26. August 2025, 20:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -0,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,17 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,81 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 181,25USD. Von den letzten 8 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 155,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 205,00USD was eine Bandbreite von -0,91 %/+31,06 % bedeutet.
ich komme nicht umhin Kapitalvernichter meinen Respekt zu zollen.
Hiermit möchte ich nochmals kurz auf meinen Beitrag von letzter Woche eingehen und diesen etwas ergänzen. Heute geht es um den Hebeleffekt der regelmäßigen Sparraten während dem Vermögensaufbau. Für die Berechnungen habe ich auch dieses mal den Zinsrechner von www.zinsen-berechnen.de genutzt.
Nochmals kurz zur Erinnerung:
Letzte Woche habe ich 4 mögliche Anleger vorgestellt, jeweils mit einem Startkapital von 100.000 € und einem Anlagehorizont von 25 Jahren. Allerdings hatte jeder Anleger verschiedene monatliche Sparraten über diesen gesamten Zeitraum (= 0, 100, 200 und 500 €). In diesen Beispielrechnungen zur Rendite hatte ich allerdings bei allen Anlegern die Zielsumme von 1.000.000 Euro berechnet.
Was wäre nun, wenn alle Anleger die selbe Rendite wie unser Anleger 1 erzielen würde? Dieser Anleger erzielte in unserer Berechnung eine starke durchschnittliche Jahresrendite von 9,648 % p.a., während Anleger 4 sich mit lediglich 7,330 % p.a. begnügen musste.
Also schauen wir uns nun die möglichen Entwicklungen bei allen Anlegern mit einer einheitlichen Rendite von 9,648 % p.a. an:
100.000 € Startkapital ohne regelmäßige Sparraten
Anleger 1, der sein Startkapital von 100.000 € im weiteren Zeitablauf komplett ohne weitere Sparraten erzielt mit seiner durchschnittlichen Rendite von 9,648 % p.a. über den Zeitraum von 25 Jahren eine Gesamtsumme von 1.000.041,13 €.
100.000 € Startkapital mit monatlichen Sparraten von 100 €
Anleger 2, der monatlich seinem Depot jeweils 100 € über die gesamten 25 Jahre hinzufügt, kommt mit einer Rendite von 9,648 % p.a. auf die Gesamtsumme in Höhe von 1.117.836,81 €.
Es fließen weitere 30.000 € durch die Einzahlungen in den Vermögensaufbau.
100.000 € Startkapital mit monatlichen Sparraten von 200 €
Anleger 3, der monatlich seinem Depot jeweils 200 € über die gesamten 25 Jahre hinzufügt und ebenfalls eine Rendite von 9,648 % p.a. erzielt, hievt sein Vermögen auf eine Gesamtsumme von 1.235.632,49 €.
Insgesamt fließen weitere 60.000 € durch die Einzahlungen in den Vermögensaufbau.
100.000 € Startkapital mit monatlichen Sparraten von 500 €
Anleger 4, der es schafft monatlich seinem Depot sogar jeweils 500 € über die gesamten 25 Jahre hinzuzufügen, hebelt sein Depot bei einer Rendite von 9,648 % p.a. auf ein Gesamtvermögen in Höhe von 1.589.019,54 €.
Insgesamt zahlt er weitere 124.000 € durch die Einzahlungen in den Vermögensaufbau.
FAZIT:
Durch regelmäßige monatliche Sparraten und konsequentem Investieren kann ein bedeutsamer Hebeleffekt im Vermögensaufbau erreicht werden. Natürlich erfordert das Sparen und Investieren über solch lange Zeiträume eine gehörige Ausdauer und vor allem Disziplin, aber die Beispiele sind keinesfalls unrealistisch. Ich denke jeder Anleger, mit Einnahmen im Bereich der Mittelschicht und vor allem einem guten Finanzmanagement, kann durchaus bedeutsame Summen in seinem Leben ansparen und schlussendlich auch hohe Zielsummen für seinen Lebensabend erreichen. Bei vielen Menschen fehlt es meiner Meinung nach aber grundsätzlich an der richtigen Einstellung, dem „richtigen“ Umgang mit dem hart erwirtschafteten Geld und/oder der nötigen Ausdauer und Disziplin.
Vielleicht noch eine kurze Anmerkung zum Schluss: Ich bin 42 Jahre alt, mein Aktiendepot hat aktuell ein Stand von über 140.000 €, erreiche monatliche Sparraten von 500 € und mehr und ich habe noch fast 25 Jahre bis zum Renteneintritt (Stand heute!). Somit halte ich mich bei meinen Berechnungen auch - in meinen Augen - an mögliche und erreichbare Ziele.
Und nein, ich habe keinen hochbezahlten Managerjob, sondern bin Altenpfleger in der Funktion als Wohnbereichsleiter und werde nach Tarif bezahlt (und beschwere mich nicht über mein Gehalt oder sonstiges).
Ich wünsche allen viel Erfolge, egal ob mit regelmäßigen Sparraten oder ohne!