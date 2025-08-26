DeFi Technologies Advisory-Geschäftsbereich sichert sich zweites Mandat bei TenX Protocols
- Neuer strategischer Geschäftsbereich : DeFi Technologies gründet den
Geschäftsbereich DeFi Advisory und unterstützt die wachsende Zahl
börsennotierter Unternehmen, die digitale Vermögenswerte verwalten. Die neue
Vertikale bietet digitale Vermögensverwaltungsstrategien, Handelsausführung
und Unternehmensberatung über eine einheitliche Plattform.
- Zweites Mandat mit TenX Protocols : DeFi Advisory erhält sein zweites Mandat
von TenX Protocols - einem auf L1 fokussierten Unternehmen für die Verwaltung
digitaler Assets mit hohem Durchsatz. Im Zusammenhang mit seinem Börsengang
schloss TenX kürzlich eine Privatplatzierung in Höhe von 29,9 Mio. CAD ab und
kündigte eine geplante Fusion mit Iocaste Ventures an. DeFi wird
Handelsdienstleistungen (über Stillman Digital), Research (über Reflexivity
Research) und Kapitalmarktunterstützung bereitstellen und dafür eine
anfängliche Beratungsgebühr in Höhe von 600.000 USD zuzüglich Handelsgebühren
und einer leistungsabhängigen Erfolgsprämie erhalten.
- Ausweitung der vertikal integrierten Plattform : Der Geschäftsbereich DeFi
Advisory erweitert das vertikal integrierte Modell von DeFi, indem er die
institutionelle Handelsinfrastruktur von Stillman Digital mit den
Marktinformationen von Reflexivity Research kombiniert und so Unternehmen, die
sich mit Treasury-Strategien für digitale Vermögenswerte befassen, umfassend
unterstützt.
DeFi Technologies Inc. (das " Unternehmen " oder " DeFi Technologies ") (Nasdaq:
DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke
zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung (" DeFi ")
schließt, gibt bekannt, dass sein kürzlich gegründeter Geschäftsbereich DeFi
Advisory, der ausgewählten Unternehmen aus den Bereichen digitale Vermögenswerte
und Fintech maßgeschneiderte Unterstützung in den Bereichen digitale
Vermögensverwaltung, Beratung, Handelsausführung und Unternehmensstrategie
bietet, sein zweites Mandat von TenX Protocols Inc. (" TenX ") erhalten hat.
DeFi Technologies wurde im Rahmen eines mit TenX abgeschlossenen
Beratungsvertrags (" Beratungsvertrag ") zum strategischen Berater bestellt.
Darüber hinaus wurde Stillman Digital Inc. zum exklusiven
Dienstleistungsanbieter für den Handel mit digitalen Vermögenswerten gemäß eines
mit TenX abgeschlossenen exklusiven OTC-Vertrags (der " OTC-Vertrag ") ernannt.
TenX ist ein aufstrebendes Digital Asset Treasury-Unternehmen, das sich auf den
Aufbau eines ausgewählten Portfolios von L1-basierten Digital Assets mit hohem
Durchsatz konzentriert. Erst kürzlich schloss TenX eine Privatplatzierung von
Zeichnungsscheinen im Wert von 29,9 Mio. CAD ab, an der DeFi Technologies
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DeFi Technologies - A3EQD5 - CA2449161025
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DeFi Technologies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ab morgen können die Rückkäufe starten. Sukzessive sollen 10 % der Aktien vom Markt genommen und annulliert werden. Da das Management von Defi der Meinung ist, dass der Kurs zu niedrig sei, dürften die Rückkäufe zeitnah einsetzen. Das dürfte den Kurs nach unten hin absichern, es sei denn, der Bitcoin fällt wieder auf Null.
Das muss man für die Nachwelt erhalten: Über 143.000 Stücke im Brief bei Tradegate. (Quelle: Flatex)
Gute Nachrichten seitens Defi, gleichzeitig dovishe Aussagen des Fed-Chefs Powell. Dies bedeutet, dass Bitcoin und die Alternativen jetzt wieder den Aufwärtstrend fortsetzen können und wir bald neue Allzeithochs sehen werden.
der Kursgewinn für Defi war bis zum Vormittag noch bescheiden aber spätestens mit der Rede des Fed-Chefs haben wir hier guten Zündstoff für eine nächste DeFi-Ralley. Denn die News alleine wären nicht nachhaltig genug, um den Kurs so weit in die Höhe schießen zu lassen, da es diese Meldung bereits un der Vergangenheit gab und keinen größeren Einfluss auf die Preisentwicklung hatte.
Der Druck ist wieder da, das Interesse an Kryptowährungen wir jetzt wahrscheinlich wieder größer und wenn der F&G nachhaltig in Richtung 70 geht, werden wir auch für Defi ein neues Allzeithoch erleben. Ich werde weiterhin meine Recherchen bereiben und wenn gewünsch, euch am Laufenden halten.
Ich hatte bereits in den letzten Tagen nachgekauft, da ich auf einen steigenden Bitcoin getippt habe, der auch wieder neue Allzeithochs einfahren wird. Die Realität sprach und spricht weiterhin dafür. Artikel mit der Überschrift: "Jetzt droht der nächste Bärenmarkt", die ich schon wieder gesehen habe, habe ich gar nicht erst geöffnet, da dort in der Regel kaum Fakten berücksichtigt werden.
Fakt ist jedoch: die sich aus der aktuellen Entwicklung möglicherweise entstehende FOMO wird auch auf Krypto-Stocks überschlagen. Nun heißt es abwarten, was die kommenden Wochen bringen. Meiner Meinung nach können wir noch etwas auf die FOMO verzichten und den Kryptomarkt ohne Retail-Interesse reifen lassen. Denn diese haben zuletzt zahlreich ihre Assets verkauft. Das würde aber auch bedeuten, wir haben mit DeFi noch etwas zu warten - außer es steigen weitere Investoren mit ein, die auf dieses Signal der US-Notenbank, sowie Maßnahmen seitens DeFi den Kurs wieder in Fahrt zu bringen, gewartet haben. Ich vermute auch, dass wir das heute bereits gesehen haben und lässt auf größer werdende Positionen der Investoren hoffen.