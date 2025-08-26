    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeFi Technologies AktievorwärtsNachrichten zu DeFi Technologies
    DeFi Technologies Advisory-Geschäftsbereich sichert sich zweites Mandat bei TenX Protocols

    Toronto (ots/PRNewswire) -

    - Neuer strategischer Geschäftsbereich : DeFi Technologies gründet den
    Geschäftsbereich DeFi Advisory und unterstützt die wachsende Zahl
    börsennotierter Unternehmen, die digitale Vermögenswerte verwalten. Die neue
    Vertikale bietet digitale Vermögensverwaltungsstrategien, Handelsausführung
    und Unternehmensberatung über eine einheitliche Plattform.
    - Zweites Mandat mit TenX Protocols : DeFi Advisory erhält sein zweites Mandat
    von TenX Protocols - einem auf L1 fokussierten Unternehmen für die Verwaltung
    digitaler Assets mit hohem Durchsatz. Im Zusammenhang mit seinem Börsengang
    schloss TenX kürzlich eine Privatplatzierung in Höhe von 29,9 Mio. CAD ab und
    kündigte eine geplante Fusion mit Iocaste Ventures an. DeFi wird
    Handelsdienstleistungen (über Stillman Digital), Research (über Reflexivity
    Research) und Kapitalmarktunterstützung bereitstellen und dafür eine
    anfängliche Beratungsgebühr in Höhe von 600.000 USD zuzüglich Handelsgebühren
    und einer leistungsabhängigen Erfolgsprämie erhalten.
    - Ausweitung der vertikal integrierten Plattform : Der Geschäftsbereich DeFi
    Advisory erweitert das vertikal integrierte Modell von DeFi, indem er die
    institutionelle Handelsinfrastruktur von Stillman Digital mit den
    Marktinformationen von Reflexivity Research kombiniert und so Unternehmen, die
    sich mit Treasury-Strategien für digitale Vermögenswerte befassen, umfassend
    unterstützt.

    DeFi Technologies Inc. (das " Unternehmen " oder " DeFi Technologies ") (Nasdaq:
    DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke
    zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung (" DeFi ")
    schließt, gibt bekannt, dass sein kürzlich gegründeter Geschäftsbereich DeFi
    Advisory, der ausgewählten Unternehmen aus den Bereichen digitale Vermögenswerte
    und Fintech maßgeschneiderte Unterstützung in den Bereichen digitale
    Vermögensverwaltung, Beratung, Handelsausführung und Unternehmensstrategie
    bietet, sein zweites Mandat von TenX Protocols Inc. (" TenX ") erhalten hat.

    DeFi Technologies wurde im Rahmen eines mit TenX abgeschlossenen
    Beratungsvertrags (" Beratungsvertrag ") zum strategischen Berater bestellt.
    Darüber hinaus wurde Stillman Digital Inc. zum exklusiven
    Dienstleistungsanbieter für den Handel mit digitalen Vermögenswerten gemäß eines
    mit TenX abgeschlossenen exklusiven OTC-Vertrags (der " OTC-Vertrag ") ernannt.
    TenX ist ein aufstrebendes Digital Asset Treasury-Unternehmen, das sich auf den
    Aufbau eines ausgewählten Portfolios von L1-basierten Digital Assets mit hohem
    Durchsatz konzentriert. Erst kürzlich schloss TenX eine Privatplatzierung von
    Zeichnungsscheinen im Wert von 29,9 Mio. CAD ab, an der DeFi Technologies
