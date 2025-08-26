Maschinenbau leidet immer stärker unter US-Zöllen

BERLIN (dpa-AFX) - Zölle auf Einfuhren in die USA belasten den Maschinenbau nach Branchenangaben immer stärker. Der Zusatzzoll auf Stahl und Aluminium von 50 Prozent wird demnach auf immer mehr Produkte erhoben. Der Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau schätzt, dass inzwischen 30 Prozent der EU-Maschinenexporte betroffen sind, wie das "Handelsblatt" berichtet. Darunter seien Motoren, Pumpen, Industrieroboter sowie Land- und Baumaschinen.

"Für viele der betroffenen Unternehmen bedeutet das: Ihr US-Geschäft steht vor dem Aus", sagte der Außenwirtschaftsexperte des Verbands, Oliver Richtberg.