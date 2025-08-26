Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 26.08.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.08.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: -6,40 %
Platz 1
Performance 1M: -5,62 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +3,90 %
Platz 2
Performance 1M: +24,33 %
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: -3,63 %
Platz 3
Performance 1M: +8,89 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -3,62 %
Platz 4
Performance 1M: -16,56 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -2,83 %
Platz 5
Performance 1M: -11,20 %
Palantir
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 6
Performance 1M: -1,06 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +2,30 %
Platz 7
Performance 1M: -14,83 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 8
Performance 1M: -0,97 %
GLOBALFOUNDRIES
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 9
Performance 1M: -13,45 %
Adobe
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 10
Performance 1M: -1,34 %
