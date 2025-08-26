Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 26.08.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.08.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: -6,40 %
Tagesperformance: -6,40 %
Platz 1
Performance 1M: -5,62 %
Performance 1M: -5,62 %
Eli Lilly
Tagesperformance: +4,73 %
Tagesperformance: +4,73 %
Platz 2
Performance 1M: -13,60 %
Performance 1M: -13,60 %
Brown-Forman Registered (B)
Tagesperformance: -4,51 %
Tagesperformance: -4,51 %
Platz 3
Performance 1M: +1,12 %
Performance 1M: +1,12 %
eBay
Tagesperformance: -4,23 %
Tagesperformance: -4,23 %
Platz 4
Performance 1M: +21,10 %
Performance 1M: +21,10 %
Moderna
Tagesperformance: -4,14 %
Tagesperformance: -4,14 %
Platz 5
Performance 1M: -24,66 %
Performance 1M: -24,66 %
Erie Indemnity (A)
Tagesperformance: -3,53 %
Tagesperformance: -3,53 %
Platz 6
Performance 1M: +2,97 %
Performance 1M: +2,97 %
GE Vernova
Tagesperformance: +3,48 %
Tagesperformance: +3,48 %
Platz 7
Performance 1M: -5,82 %
Performance 1M: -5,82 %
Constellation Brands (A)
Tagesperformance: -3,36 %
Tagesperformance: -3,36 %
Platz 8
Performance 1M: -5,70 %
Performance 1M: -5,70 %
Align Technology
Tagesperformance: -3,25 %
Tagesperformance: -3,25 %
Platz 9
Performance 1M: -28,89 %
Performance 1M: -28,89 %
Bunge Global
Tagesperformance: -2,89 %
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 10
Performance 1M: +15,07 %
Performance 1M: +15,07 %
Caesars Entertainment
Tagesperformance: -2,85 %
Tagesperformance: -2,85 %
Platz 11
Performance 1M: -9,22 %
Performance 1M: -9,22 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -2,83 %
Tagesperformance: -2,83 %
Platz 12
Performance 1M: -11,20 %
Performance 1M: -11,20 %
ServiceNow
Tagesperformance: -2,81 %
Tagesperformance: -2,81 %
Platz 13
Performance 1M: -8,52 %
Performance 1M: -8,52 %
American Tower
Tagesperformance: -2,80 %
Tagesperformance: -2,80 %
Platz 14
Performance 1M: -7,36 %
Performance 1M: -7,36 %
Boeing
Tagesperformance: +2,72 %
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 15
Performance 1M: -1,25 %
Performance 1M: -1,25 %
Vistra
Tagesperformance: +2,71 %
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 16
Performance 1M: -0,37 %
Performance 1M: -0,37 %
Cboe Global Markets
Tagesperformance: -2,70 %
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 17
Performance 1M: +1,90 %
Performance 1M: +1,90 %
Palantir
Tagesperformance: +2,65 %
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 18
Performance 1M: -1,06 %
Performance 1M: -1,06 %
Halliburton
Tagesperformance: -2,54 %
Tagesperformance: -2,54 %
Platz 19
Performance 1M: +0,27 %
Performance 1M: +0,27 %
Crown Castle
Tagesperformance: -2,46 %
Tagesperformance: -2,46 %
Platz 20
Performance 1M: -6,81 %
Performance 1M: -6,81 %
Williams-Sonoma
Tagesperformance: -2,41 %
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 21
Performance 1M: +9,97 %
Performance 1M: +9,97 %
Conagra Brands
Tagesperformance: -2,36 %
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 22
Performance 1M: +0,49 %
Performance 1M: +0,49 %
Generac Holdings
Tagesperformance: -2,33 %
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 23
Performance 1M: +23,32 %
Performance 1M: +23,32 %
Domino's Pizza
Tagesperformance: -2,31 %
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 24
Performance 1M: -4,87 %
Performance 1M: -4,87 %
Molson Coors Beverage Registered (B)
Tagesperformance: -2,26 %
Tagesperformance: -2,26 %
Platz 25
Performance 1M: +2,24 %
Performance 1M: +2,24 %
Southwest Airlines
Tagesperformance: +2,10 %
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 26
Performance 1M: -1,35 %
Performance 1M: -1,35 %
Howmet Aerospace
Tagesperformance: +2,03 %
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 27
Performance 1M: -8,71 %
Performance 1M: -8,71 %
Tapestry
Tagesperformance: +2,00 %
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 28
Performance 1M: -8,31 %
Performance 1M: -8,31 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte