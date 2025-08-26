Boeing Aktie heute im Plus - 26.08.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Boeing Aktie. Mit einer Performance von +3,03 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Boeing ist ein globaler Marktführer in der Luft- und Raumfahrt mit einem breiten Produktportfolio und starker Marktstellung, trotz Herausforderungen durch Konkurrenz und Marktbedingungen.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Boeing Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +10,85 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Boeing Aktie damit um -1,61 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,25 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Boeing auf +17,05 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,32 % geändert.

Boeing Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,61 % 1 Monat -1,25 % 3 Monate +10,85 % 1 Jahr +25,36 %

Informationen zur Boeing Aktie

Es gibt 756 Mio. Boeing Aktien. Damit ist das Unternehmen 152,29 Mrd.EUR wert.

Top- und Flop-Aktien am 26.08.2025 im S&P 500.

Die US-Börsen sind am Dienstag wegen politischer Bedenken kaum vom Fleck gekommen. Vor allem galt dies für den am Freitag noch rekordhohen Dow Jones Industrial, der zwei Stunden vor Schluss prozentual unverändert bei 45.284 Punkten stand. Neue …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Boeing Aktie jetzt kaufen?

Ob die Boeing Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Boeing Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.